Американские СМИ узнали планы России на подлодки со сверхзвуковыми ракетами

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Подводный флот России, оснащенный сверхзвуковыми ракетами, приведут в полную боевую готовность к 2024 году, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетами американской разведки.
CNBC приписывает этим подлодкам класс "Борей 2" или "Борей-А" — субмарины четвертого поколения. Каждая из них несет на борту 20 ракет "Булава" с разделяющейся головной частью — они будут способны переносить до десяти ядерных и гиперзвуковых блоков. Таким образом, отмечает телеканал, один "Борей 2" сможет запустить 200 сверхзвуковых ракет — "угроза, которую США пока не в состоянии предотвратить".
Ранее CNBC сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и система "Авангард" будут приведены в боевую готовность к 2020 году.
Ракета "Булава" поступила в ВМФ в начале 2013 года, одновременно с включением в состав флота головного РПКСН "Юрий Долгорукий". С этого момента "Бореи" и "Булава" стали основой морской составляющей ядерных сил России и гарантом стратегического паритета с США на ближайшие 30-40 лет. Радиус действия ракеты — восемь тысяч километров, стартовая масса — 36,8 тонны. Она может нести от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, способных менять траекторию полета по высоте и курсу.