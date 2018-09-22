Новое оружие России
Атомный подводный ракетный крейсер проекта Борей. Архивное фото

Американские СМИ узнали планы России на подлодки со сверхзвуковыми ракетами

© Фото : предприятие СЕВМАШ
(обновлено: 05:08 22.09.2018)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Подводный флот России, оснащенный сверхзвуковыми ракетами, приведут в полную боевую готовность к 2024 году, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетами американской разведки.

Подводная лодка USS Pennsylvania типа Огайо
© Фото : public domain
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Отмечается также, что к этому сроку планируется довести количество новейших субмарин до восьми. Кроме того, телеканал заявляет, что для этих целей Россия сократила расходы на модернизацию надводного сегмента флота.

CNBC приписывает этим подлодкам класс "Борей 2" или "Борей-А" — субмарины четвертого поколения. Каждая из них несет на борту 20 ракет "Булава" с разделяющейся головной частью — они будут способны переносить до десяти ядерных и гиперзвуковых блоков. Таким образом, отмечает телеканал, один "Борей 2" сможет запустить 200 сверхзвуковых ракет — "угроза, которую США пока не в состоянии предотвратить".

Ранее CNBC сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и система "Авангард" будут приведены в боевую готовность к 2020 году.

Атомная подводная лодка. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Сегодня в составе ВМФ числятся три ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта "Борей". "Юрий Долгорукий" несет боевое дежурство на Северном флоте, "Александр Невский" и "Владимир Мономах" — на Тихоокеанском. До 2020 года запланирован ввод в строй еще одного атомохода — подводного крейсера модернизированного проекта 955 "Борей-А" "Князь Владимир". Корабль сейчас проходит заводские и государственные испытания. Экипаж уже сформирован и подготовлен в учебном центре ВМФ. Ожидается, что "Князь Владимир" отправится служить во флот до конца текущего года.

Ракета "Булава" поступила в ВМФ в начале 2013 года, одновременно с включением в состав флота головного РПКСН "Юрий Долгорукий". С этого момента "Бореи" и "Булава" стали основой морской составляющей ядерных сил России и гарантом стратегического паритета с США на ближайшие 30-40 лет. Радиус действия ракеты — восемь тысяч километров, стартовая масса — 36,8 тонны. Она может нести от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, способных менять траекторию полета по высоте и курсу.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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