МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская ракета "Кинжал", которой США нечего противопоставить, поступит на вооружение к 2020 году, при этом она успешно проходит испытания, передает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.
CNBC сообщает о трех успешных испытаниях "Кинжала", последние из которых состоялись в июле, когда ракета поразила цель на расстоянии чуть более 800 километров.
Ранее телеканал опубликовал материал, в котором утверждалось, что гиперзвуковое оружие "Авангард" также приведут в боевую готовность к 2020 году.
В Пентагоне уже не раз высказывали опасения, что у Вашингтона пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, на это во время слушаний сенатского комитета по вооруженным силам указывал глава Стратегического командования Минобороны США генерал Джон Хайтен. Помимо этого, в СМИ появилась информация о проблемах американских систем ПРО: так, по сведениям газеты The New York Times, в 2017 году в Саудовской Аравии ЗРК "Пэтриот" не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету Р-11 (Scud), разработанную еще в середине ХХ века.