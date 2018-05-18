МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Новейшее сверхзвуковое оружие России, способное легко обойти систему ПВО США, приведут в боевую готовность к 2020 году, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.

Речь идет о системе "Авангард". Так, собеседники телеканала сообщили, что Москва дважды провела успешные испытания нового оружия в 2016 году. Они добавили, что третье испытание якобы прошло в 2017 году, однако аппарат разбился, не долетев до цели.

Тем не менее, сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), эксперт в области ПРО Томас Карако заявил, что американская ПВО не способна противостоять "Авангарду", и призвал изменить стратегию противоракетной обороны.

"Нельзя откладывать на завтра модификацию стратегии противоракетной обороны. Жаль, что мы позволили России так далеко зайти", — сказал он.

Ранее CNBC опубликовал материал, в котором утверждалось, что США не отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. Однако, как позже рассказал в интервью RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, американское сверхзвуковое оружие почти в два раза медленнее российского.

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.

Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.