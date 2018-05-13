Эксперт оценил выводы американских СМИ о гиперзвуковом оружии России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сравнение гиперзвукового оружия США, Китая и России, сделанное телеканалом CNBC, некорректно, так как американские аналитики пытаются оправдать свое отставание, заявил RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

"У американцев гиперзвуковое оружие топчется где-то на рубеже пяти-шести махов. Наше же уже заходит за десять махов", — отметил он.

По словам эксперта, утверждения о том, что США отдают приоритет более сложной задаче по созданию высокоточного неядерного гиперзвукового оружия — не более чем "лукавство".

"Россия якобы сосредоточилась на гиперзвуковом оружии с ядерной боеголовкой. Но это звучит невероятно глупо, поскольку наша страна разрабатывает универсальное высокоточное гиперзвуковое оружие", — сказал Баранец.

Он также отметил, что гиперзвуковой ракете "Кинжал", продемонстрированной на параде Победы 9 мая, на сегодняшний день нет равных в мире. Россия в настоящий момент лидирует в разработке такого оружия, Китай — на второй позиции, а Соединенные Штаты занимают третье место, считает эксперт.

Ранее американский телеканал CNBC опубликовал материал, в котором утверждалось, что США не отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия.