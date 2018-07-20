ВКС успешно провели испытания модернизированной ракеты системы ПРО‍

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Казахстане прошел успешный пуск модернизированной российской ракеты противовоздушной обороны, сообщает издание Минобороны "Красная звезда".

Отмечается, что испытания проводили на полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск ПРО Воздушно-космических сил России (ВКС).

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько, на которого ссылается газета, отметил, что новейшее оружие успешно выполнило задачу и достигло цели в установленное время.

Как сообщается, противоракета способна летать со скоростью четыре километра в час. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что сложность задач, которые способно выполнять это оружие, позволяет заявить о том, что в мире нет аналогов такой ракеты.

Новейшее оружие России

Ранее Минобороны опубликовало видеозаписи с новыми российскими системами вооружений, о которых в марте объявил президент Владимир Путин.

На роликах, в частности, показаны пуски гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с истребителя МиГ-31 и запуск гиперзвуковой ракеты "Авангард". Оба оружия способны легко обойти современные средства ПВО.

Кроме того, оборонное ведомство показало кадры тестов межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", лазерным комплексом "Пересвет", а также океанской многоцелевой системы "Посейдон.

Владимир Путин впервые рассказал о разработке в России новейшего вооружения в своем послании Федеральному собранию первого марта. В частности, стало известно об авиационном комплексе "Кинжал", ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерном оружии. Помимо этого, глава государства сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Также во время прямой линии в июне президент добавил, что испытания некоторых из систем уже закончились, и остается лишь плановая работа.