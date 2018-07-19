Минобороны опубликовало видео пусков новейшего российского оружия

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало ролики с испытаниями новейших систем — "Авангарда", "Сармата", "Кинжала", "Посейдона", "Буревестника" и "Пересвета".

Первого марта в послании к Федеральному собранию Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.

Президент подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО.

"Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — сказал Путин.

"Авангард"

В четверг военное ведомство впервые обнародовало видео запуска новейшей гиперзвуковой ракеты "Авангард". Минутный видеоролик начинается с установки ракеты на стартовой площадке, затем показан ее пуск из шахты. Далее анимация демонстрирует отделение боевого блока "Авангарда" от ракеты-носителя и его активное маневрирование при приближении к цели. Разработка комплекса завершена, начался этап серийного производства. Параллельно с запуском серийного производства стартовала подготовка к вводу в эксплуатацию. "Сармат" В полутораминутном ролике о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" можно увидеть ее транспортировку, установку в шахту и старт. Затем военное ведомство демонстрирует производство компонентов ракеты и запасы комплектующих, а также сборку двигателей. На сегодняшний день бросковые испытания ракеты, начавшиеся в декабре 2017 года, завершены. Военные выполнили более 50 задач. Впереди — летные испытания. Как сообщалось, в 2020-м ракета должна начать поступать на вооружение. "Кинжал" В двухминутном видеоролике показано, как истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный "Кинжалом", взлетает с военного аэродрома и затем производит пуск ракеты. С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолетами МиГ-31 с комплексом "Кинжал" осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря. "Посейдон" Ролик об океанской многоцелевой системе "Посейдон" начинается с кадров, на которых образец находится в цеху, идет проверка его рулей-стабилизаторов. За этим следует анимация: "Посейдон" выпускается из подводной лодки и поражает береговую и надводную цели, в том числе типа авианосца. Сейчас завершается этап экспериментальной отработки. "Буревестник" Полутораминутный ролик о новейшей крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник" начинается с запуска и отслеживания полета. На следующих кадрах — огромный цех, в котором видны несколько контейнеров с "Буревестниками".

В Минобороны не раз подчеркивали, что "Буревестник" неуязвим для всех существующих и перспективных систем ПРО. Начался этап подготовки летных испытаний.

"Пересвет"

В ролике о лазерном комплексе "Пересвет", который длится меньше минуты, военное ведомство продемонстрировало выезд автомобилей "КамАЗ" с прицепом из гаража, их движение в составе колонны в лесистой местности, работу экипажа машин. После этого видно, как операторы занимают рабочие места и развертывают оптико-электронные средства боевого лазера.

Система уже поступила в войска и развернута в местах дислокации.