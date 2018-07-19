В России начали серийно производить гиперзвуковые боевые блоки "Авангард"

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Разработка комплекса гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", созданного в рамках укрепления военной безопасности России, завершена, предприятия отечественного ОПК приступили к серийному производству, сообщает Минобороны России.

"Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением – планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что полет крылатого боевого блока проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Максимальная скорость, которую развивает "Авангард", превышает скорость звука более чем в 20 раз.

Непредсказуемость траектории полета нового комплекса достигается за счет его способности маневрировать и обходить зоны действия ПРО, отмечается в сообщении.

"В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН выполняются мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса "Авангард" и проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение", — заявил заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.