"НПО "Машиностроения" ведет работу по определению прочностных характеристик новых титановых сплавов в условиях высокого нагрева. Эти исследования нужны для разработки корпусов новейших гиперзвуковых ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард".

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Новейшая гиперзвуковая ракета с ядерной силовой установкой "Авангард" получит жаропрочный титановый корпус, его разработка ведется сегодня в НПО "Машиностроения", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"НПО "Машиностроения" ведет работу по определению прочностных характеристик новых титановых сплавов в условиях высокого нагрева. Эти исследования нужны для разработки корпусов новейших гиперзвуковых ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард", — сказал собеседник агентства.

Также предприятие разрабатывает сегодня гиперзвуковую ракету "Циркон", которой будут вооружать атомные подводные лодки пятого поколения "Хаски". По данным их открытых источников, предполагаемая скорость ракеты составляет 4-6 махов.

Как пояснил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский, разрабатываемые сегодня в России титановые сплавы предназначены для гиперзвуковых ракет со скоростью пять чисел Маха и более, полученные решения будут применяться не только на разработках НПО "Машиностроения".

"Речь идет о ракетах, способных развивать скорость от пяти махов и более, для них и создаются эти сплавы. Помимо "Авангарда" эта разработка нужна и для корпуса маневрирующего боевого блока ракеты "Сармат". При этом на этих ракетах применение новых сплавов не ограничивается – есть и другие проекты, которые пока публично не представлялись", — сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед федеральным собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Впоследствии вице-премьер РФ Юрий Борисов, который на тот момент занимал пост замминистра обороны, заявил, что военное ведомство подписало контракт на серийное производство первой партии "Авангардов".