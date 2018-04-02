Авиакомплекс "Ильюшина" предложил Минобороны заменить авионику на Ан-124

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Авиационный комплекс имени "Ильюшина" (ПАО "Ил") обсуждает в Минобороны РФ возможность глубокой модернизации авионики на всем парке Ан-124 "Руслан", рассказал РИА Новости вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

В декабре 2017 года в Ульяновске не предприятии "Авиастар-СП" была завершена модернизация первого "Руслана".

"Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможность глубокой модернизации парка Ан-124. Прежде всего, речь идет о бортовом радиоэлектронном оборудовании, пилотажных комплексах. Двигатель Д-18 оставим. Он не самый новый, но надежный и со своими задачами справляется", — сказал Рогозин.

Согласно открытым данным, в эксплуатации Минобороны РФ и государственной авиакомпании "224-й летный отряд" находится не менее двух десятков самолетов Ан-124 "Руслан". Обязанности по продлению ресурса и модернизации этих самолетов в России возложены на ОАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина". Сейчас ремонт и модернизация Ан-124 в России осуществляется на авиазаводе "Авиастар-СП".

Ан-124-100 "Руслан" — самый грузоподъемный самолет в мире. "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Над его созданием работал весь Советский Союз.