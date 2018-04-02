Авиакомплекс "Ильюшина" предложил Минобороны заменить авионику на Ан-124

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Авиационный комплекс имени "Ильюшина" (ПАО "Ил") обсуждает в Минобороны РФ возможность глубокой модернизации авионики на всем парке Ан-124 "Руслан", рассказал РИА Новости вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.
"Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможность глубокой модернизации парка Ан-124. Прежде всего, речь идет о бортовом радиоэлектронном оборудовании, пилотажных комплексах. Двигатель Д-18 оставим. Он не самый новый, но надежный и со своими задачами справляется", — сказал Рогозин.
Ан-124-100 "Руслан" — самый грузоподъемный самолет в мире. "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Над его созданием работал весь Советский Союз.