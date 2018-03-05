Концерн "Калашников" запустит в производство новый пистолет

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. "Ижевский механический завод" концерна "Калашников" запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева. Об этом сообщили в пресс-центре компании.

"На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ). Подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для производства пистолета будут использовать новое оборудование, которое снизит "влияние человеческого фактора на качество изделия".

В сентябре 2017 года концерн представил новый пистолет ПЛ-15Л (компактный пистолет Лебедева), созданный на базе полноразмерной модели ПЛ-15. Вес пистолета без патронов составил 0,72 килограмма. Емкость магазина — 14 патронов.