"Простота и уникальность". Военный эксперт о новом пистолете Лебедева

Концерн "Калашников" запустит в производство новый пистолет Лебедева. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik назвал это новой ступенью в развитии стрелкового оружия.

"Ижевский механический завод" концерна "Калашников" запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева. Об этом сообщили в пресс-центре компании.

"На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ). Подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для производства пистолета будут использовать новое оборудование, которое снизит "влияние человеческого фактора на качество изделия".

"Объем инвестпрограммы механического завода в 2018 году планируется на уровне 5 млрд рублей. Полное техническое и технологическое перевооружение мы завершим ко Дню Оружейника в 2019 году", – заявил Алексей Криворучко, генеральный директор концерна "Калашников".

В сентябре 2017 года концерн представил новый пистолет ПЛ-15Л (компактный пистолет Лебедева), созданный на базе полноразмерной модели ПЛ-15. Вес пистолета без патронов составил 0,72 кг, емкость магазина – 14 патронов.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец оценил новинку.

"Специалисты и те, кто стрелял из этого пистолета, отзываются о нем хорошо, он выигрывает в сравнении с давно "приевшимся" в России пистолетом Макарова. Нужно отметить и простоту, и уникальность этого оружия, и его красоту, и его эргономические характеристики. Этот пистолет наверняка понравится и бойцам сил специальных операций, и нашим полицейским. Те стрельбовые испытания, которые уже прошли, у большинства специалистов вызывают положительные отклики", – сказал Виктор Баранец.

По его словам, это оружие может быть экспортировано во многие страны.

"По моим данным, примерно 20-25 стран еще в 2015 году готовы были вести переговоры и закупать этот пистолет. Сейчас важно, как он покажет себя на международных выставках. Продвигая пистолет Лебедева, концерн "Калашников" переходит на новую ступень в развитии стрелкового оружия такого образца. Мне кажется, что пистолет Лебедева будет достойной заменой тому стрелковому оружию, которое сегодня есть на вооружении армейских структур и правоохранительных органов. Россия как была, так и остается в авангарде тех стран, которые разрабатывают столь эффективное оружие", – отметил Виктор Баранец.

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