На смену макарову: "Калашников" представил новый пистолет

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Российский концерн "Калашников" представил новый пистолет ПЛ-15К (компактный пистолет Лебедева). Видеопрезентация нового оружия опубликована на официальном сайте концерна.

В концерне сообщили, что новый ПЛ-15К сможет стать полноценной заменой пистолету Макарова.

Пл-15К создан на базе полноразмерного пистолета ПЛ-15 и имеет с ним схожие внутренние механизмы и принципы действия автоматики. Вес пистолета без патронов составил 0,72 кг. Емкость магазина – 14 патронов. Первые выстрелы из оружия были произведены 2 августа на форуме АРМИЯ-2017.

© Калашников Медиа Пистолет ПЛ-15К. Кадр из видеопрезентации концерна Калашников © Калашников Медиа Пистолет ПЛ-15К. Кадр из видеопрезентации концерна Калашников

"Учитывая, что основная часть усилия на сегодняшний день направлена на подгтотовку основной машины, компактный пистолет мы разрабатывали по остаточному принципу. Но несмотря на напряженность и скорость проводимых работ, удалось сделать так, что машина на форуме отработала с минимальным количеством замечаний", — рассказал ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников" Дмитрий Лебедев.