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Строительство на судостроительном заводе Северная верфь. Архивное фото

"Северная верфь" сможет строить эсминцы и десантные корабли после 2019 года

© Фото : Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"
10:1105.02.2018
(обновлено: 11:08 05.02.2018)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Судостроительный завод "Северная верфь" сможет строить универсальные десантные корабли и эсминцы нового поколения типа "Лидер" после завершения строительства нового эллинга, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.

Спуск на воду корвета Гремящий на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Верфь (после завершения строительства нового эллинга в четвертом квартале 2019 года – ред.) сможет строить корабли водоизмещением до 25 тысяч тонн. Это новые корабли, в том числе "Лидер", а также универсальные десантные корабли, которые способны нести как сухопутную боевую технику, так и вертолеты. Какой облик будет у этих кораблей, определит министерство обороны. Как только мы закончим строить эллинг, мы будем готовы к выполнению этих задач, будем готовы строить такие корабли", — сказал он.

Также по линии гражданского судостроения верфь сможет строить танкеры типа "Афрамакс" и нефтеналивные платформы.

Пономарев напомнил, что в прошлом году Северная верфь заключила контракт с ОАО "Метрострой" на строительство эллинга.

"Мы находимся в стадии подготовки к началу строительства, оформляем соответствующие разрешительные документы, документы по техническому надзору, разрешение на строительство, готовим подписание соглашения с городом о начале работ. Как только мы всю эту бумажную процедуру завершим — а я думаю, это будет март — в апреле мы перейдем к активной фазе строительства", — сказал гендиректор.

Ранее сообщалось, что согласно условиям контракта, будет построена стапельная площадка с двухпролетным эллингом. Он будет оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов. В нем разместятся производственные участки стапельного, достроечного и механомонтажного производства. Работы должны быть завершены в 4-м квартале 2019 года. Новый комплекс позволит строить крупноблочным способом крупнотоннажные суда и корабли массой до 25 тысяч тонн. Это расширит линейку производимой на заводе продукции до фрегатов нового поколения, десантных кораблей, газовозов, нефтеналивных танкеров.

Читайте полный текст интервью с Игорем Пономаревым >>

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