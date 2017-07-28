Подлодки для ТОФ: двойной праздник на "Адмиралтейских верфях"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. На "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге в пятницу торжественно заложили первые две дизель-электрические подводные лодки для Тихоокеанского флота — "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Закладка под оркестр

Цех "Адмиралтейских верфей", где проходила церемония закладки подводных лодок, был украшен флагами и воздушными шарами. Перед началом церемонии, которая проходила под звуки военного оркестра, выступил коллектив барабанщиц.

В мероприятии участвовали заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит, руководитель управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников, генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Также на церемонии присутствовал коллектив предприятия.

Глава судоверфи назвал закладку сразу двух подводных лодок достойным подарком ко Дню ВМФ России.

"Сегодня у нас двойной праздник, мы закладываем сразу две подводные лодки. Наши верфи всегда были сильны своими традициями, одна из которых – трудовые подарки к знаменательным датам. Закладка двух новых кораблей для Тихоокеанского флота стала достойным трудовым подарком к нашему общему профессиональному празднику – Дню Военно-морского флота России", — сказал Бузаков.

По словам Борисова, "Адмиралтейские верфи" являются стабильным поставщиком вооружения для Военно-морского флота.

"В последние несколько лет вами сделано очень много. В кратчайшее время вами были построены корабли для Черноморского флота. Вашими усилиями мы укрепили этот регион, тем самым принеся стабильность, и показали, что на Черноморский флот с плохими намерениями больше ходить нельзя — он надежно защищен. Теперь перед заводчанами стоит задача укрепить наши восточные рубежи – Тихоокеанский флот", — отметил замминистра.

Дрозденко поблагодарил Минобороны за то, что одна из субмарин будет носить имя в честь города Волхов в Ленинградской области.

"Волхов — город с уникальной историей на Ленинградской земле… Мы благодарны министерству обороны, что его имя присвоено новой подводной лодке. Со своей стороны, после приема субмарины в состав Военно-морского флота России Ленинградская область обязуется взять над ней шефство", — сказал он.

После торжественного митинга состоялось освящение секций подводных лодок "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", затем почетные гости установили на них закладные доски.

Высокоточное оружие и повышенная скрытность

Гендиректор "Адмиралтейских верфей" напомнил, что контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан между министерством обороны РФ и предприятием в сентябре 2016 года в рамках международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта, первый корабль будет передан заказчику в ноябре 2019 году, строительство всей серии планируется завершить в 2022 году.

В 2016 году "Адмиралтейские верфи" завершили строительство серии из шести подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России.

Подлодки проекта "Варшавянка" строятся по модифицированному 636 проекту, у них выше боевая эффективность. ЦКБ "Рубин" модернизировало основные системы корабля базового проекта 636: в частности, комплекс торпедно-ракетного вооружения, информационно-управляющую систему, радиолокационный и гидроакустический комплексы. Был внесен ряд усовершенствований в общекорабельные системы с целью повышения скрытности подводной лодки и улучшения бытовых условий для экипажа. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок этого проекта находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник.