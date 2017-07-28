Подлодки для ТОФ: двойной праздник на "Адмиралтейских верфях"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. На "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге в пятницу торжественно заложили первые две дизель-электрические подводные лодки для Тихоокеанского флота — "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".
Закладка под оркестр
Цех "Адмиралтейских верфей", где проходила церемония закладки подводных лодок, был украшен флагами и воздушными шарами. Перед началом церемонии, которая проходила под звуки военного оркестра, выступил коллектив барабанщиц.
В мероприятии участвовали заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит, руководитель управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников, генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Также на церемонии присутствовал коллектив предприятия.
Глава судоверфи назвал закладку сразу двух подводных лодок достойным подарком ко Дню ВМФ России.
"Сегодня у нас двойной праздник, мы закладываем сразу две подводные лодки. Наши верфи всегда были сильны своими традициями, одна из которых – трудовые подарки к знаменательным датам. Закладка двух новых кораблей для Тихоокеанского флота стала достойным трудовым подарком к нашему общему профессиональному празднику – Дню Военно-морского флота России", — сказал Бузаков.
По словам Борисова, "Адмиралтейские верфи" являются стабильным поставщиком вооружения для Военно-морского флота.
"В последние несколько лет вами сделано очень много. В кратчайшее время вами были построены корабли для Черноморского флота. Вашими усилиями мы укрепили этот регион, тем самым принеся стабильность, и показали, что на Черноморский флот с плохими намерениями больше ходить нельзя — он надежно защищен. Теперь перед заводчанами стоит задача укрепить наши восточные рубежи – Тихоокеанский флот", — отметил замминистра.
"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.
Знаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.
Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.
Спасательное судно-катамаран "Коммуна" Черноморского флота РФ является старейшим кораблем российского флота и старейшим в мире, находящимся на вооружении. Это судно было построено в 1915 году.
"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.
Б-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.
ТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.
"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.
К-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.
Дрозденко поблагодарил Минобороны за то, что одна из субмарин будет носить имя в честь города Волхов в Ленинградской области.
"Волхов — город с уникальной историей на Ленинградской земле… Мы благодарны министерству обороны, что его имя присвоено новой подводной лодке. Со своей стороны, после приема субмарины в состав Военно-морского флота России Ленинградская область обязуется взять над ней шефство", — сказал он.
После торжественного митинга состоялось освящение секций подводных лодок "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", затем почетные гости установили на них закладные доски.
Высокоточное оружие и повышенная скрытность
Гендиректор "Адмиралтейских верфей" напомнил, что контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан между министерством обороны РФ и предприятием в сентябре 2016 года в рамках международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта, первый корабль будет передан заказчику в ноябре 2019 году, строительство всей серии планируется завершить в 2022 году.
В 2016 году "Адмиралтейские верфи" завершили строительство серии из шести подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России.
Подлодки проекта "Варшавянка" строятся по модифицированному 636 проекту, у них выше боевая эффективность. ЦКБ "Рубин" модернизировало основные системы корабля базового проекта 636: в частности, комплекс торпедно-ракетного вооружения, информационно-управляющую систему, радиолокационный и гидроакустический комплексы. Был внесен ряд усовершенствований в общекорабельные системы с целью повышения скрытности подводной лодки и улучшения бытовых условий для экипажа. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.
На вооружении подлодок этого проекта находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник.