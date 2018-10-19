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Истеблишмент Европы снова проигрывает. Ждем новых обвинений против России

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Владимир Корнилов
© AP Photo / Matthias SchraderМужчины в традиционной баварской одежде идут к избирательному участку в городе Майзах, ГерманияМужчины в традиционной баварской одежде идут к избирательному участку в городе Майзах, Германия
© AP Photo / Matthias Schrader

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Местные жители в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018
© AFP 2018 / Christof Stache
Блочный принцип. ХСС лишилась в Баварии абсолютного большинства
На этой неделе все мировые СМИ довольно живо обсуждают итоги выборов, прошедших в Баварии. Оно и понятно: политические потрясения в крупнейшей земле Германии не могут не сказаться на будущем правительства Ангелы Меркель, определяющей политику всей Европы. Потому баварские выборы и затмили итоги ряда кампаний в других, менее значительных западноевропейских странах. Однако они тоже довольно показательны, поскольку свидетельствуют о продолжении общей для Запада тенденции. А она такова: истеблишмент терпит поражение за поражением и явно не знает, как этот тренд переломить.

Одновременно с голосованием в Баварии прошли выборы в Люксембурге и региональные выборы в Бельгии. Общим для всех трех кампаний стал электоральный рост экологических партий. В каждой из этих стран (регионов) 14 октября "зеленые" установили свои рекорды. В Баварии они прибавили по сравнению с предыдущими выборами девять процентов голосов, получив дополнительные 20 мест в местном ландтаге, в Люксембурге и Фландрии — по пять процентов. Причем показательно, что во всех трех случаях "зеленые" резко нарастили результаты в столицах: в Люксембурге они завоевали дополнительные семь процентов, в Антверпене — десять процентов, а в Мюнхене — 18%.

В столице Баварии они впервые в своей истории стали первой партией, отодвинув на второе место традиционного победителя тамошних выборов послевоенных лет — Христианско-социальный союз (ХСС). "Зеленые" получили в Мюнхене 31% голосов, а ХСС — всего 24%. Социал-демократы, обычно занимавшие там второе место, упали до унизительных для себя 13%.

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
Немецкий политик прокомментировал неудачу ХСС на баварских выборах
Эта "зеленая" волна — также общая тенденция для Европы. После стремительного роста в 1990-х, когда некоторые из европейских организаций, борющихся за сохранение экологии, прошли в парламенты и даже в правительственные коалиции ряда стран, они более или менее вмонтировались в общую систему координат, начав подыгрывать истеблишменту. Во многом этим объяснялось разочарование в них и спад в нулевые. Однако сейчас "зеленые" переживают ренессанс. В первую очередь это связано с абсолютным разочарованием европейского электората в мейнстримовых политических силах. Не зная, за кого голосовать, они обращаются к "зеленым".

К примеру, вполне логично, что основной прирост голосов в Баварии, согласно экзитполам, "зеленые" получили от социал-демократов — около 230 тысяч избирателей СДПГ перетекли к ним с прошлых выборов. Но почти столько же (190 тысяч) им досталось и от консервативного ХСС, что для многих стало неожиданностью.

Обе партии, входящие в "большую коалицию" Меркель, потерпели катастрофическое поражение. У некогда несокрушимой ХСС, правящей в Баварии без перерывов с 1950 года, самый низкий результат за последние семь десятилетий. Теперь ей придется создавать коалицию со свободными демократами, вскочившими буквально на подножку уходящего поезда (при проходном барьере в пять процентов у них — 5,1%). При этом 160 тысяч избирателей ХСС перетекло к антииммигрантской "Альтернативе для Германии", которая впервые войдет в баварский парламент.

© AFP 2018 / dpa/Karl-Josef HildenbrandУборка предвыборных плакатов с портретом политика Маркуса Зедера, члена партии ХСС. Зонтхофен, Бавария
© AFP 2018 / dpa/Karl-Josef Hildenbrand
Уборка предвыборных плакатов с портретом политика Маркуса Зедера, члена партии ХСС. Зонтхофен, Бавария

Социал-демократы Баварии, опять-таки впервые в истории занявшие пятое место и потерявшие половину своих голосов с прошлых выборов, бьют в колокола, требуя немедленного выхода СДПГ из "большой коалиции" на национальном уровне. Еще год назад, после сокрушительного поражения на федеральных выборах, многие активисты партии предупреждали, что продолжение исполнения роли младших партнеров Меркель убьет их как политическую силу. И вошли они в новую коалицию не от хорошей жизни — лишь бы избежать повторных выборов. Нынешнее голосование в Баварии только подтвердило: участие в правительстве Меркель влечет за собой свободное падение рейтингов СДПГ.

Алис Вайдель (Альтернатива для Германии) выступает перед своими сторонниками после объявления данных экзит-поллов на выборах в баварский ландтаг. 14 октября 2018
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Эксперты предрекли Берлину дальнейшие потрясения после выборов в Баварии
И это подтверждает общий для Европы тренд кризиса социал-демократических течений. Фактически та же участь постигла Лейбористскую партию Нидерландов, которая обычно занимала первые-вторые места на выборах, а в прошлом году, находясь на правах младших партнеров своих извечных оппонентов, получила седьмое место и оказалась на грани выживания.

Успех баварской "Альтернативы" можно считать относительным. С одной стороны, она прошла в ландтаг. Но ей довольно долго прочили второе место (в итоге — четвертое) и результат гораздо выше полученных ею десяти процентов (еще месяц назад опросы давали 14-15%). Однако в условиях всеобщей травли, устроенной "Альтернативе" в СМИ Германии и Запада в целом, можно считать это вполне успешным стартом (партия впервые принимала участие в баварских выборах).

Во Фландрии же антииммигрантский "Новый фламандский альянс" (НФА), выступающий за большую автономию региона вплоть до отделения от Бельгии, отстаивал завоеванные ранее позиции. И с этой задачей справился. Лидер НФА Барт де Вевер, сенсационно избранный мэром Антверпена в 2013-м, нарастил результат партии (с 27 до 33%), вновь приступив к формированию коалиционного большинства. Именно поэтому Марин Ле Пен, глава французского "Национального альянса", назвала результаты германской "Альтернативы" и бельгийского НФА общим успехом несистемных партий этого спектра, выразив надежду на позитивный результат для них и на грядущих выборах в Европарламент.

Таким образом, триумфальное движение несистемных партий и политиков Запада, начавшееся несколько лет назад и резко усилившееся после Брексита и победы Дональда Трампа в США, продолжается. Истеблишмент не может найти ответы на вызовы, с которыми он столкнулся. Во многом потому, что и не пытается их искать.

Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018
© AFP 2018 / Christof Stache
Володин прокомментировал результаты выборов в Евросоюзе и США
Как верно отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин: "Проигрывающая западная элита продолжает надеяться, что это случайность, а не закономерность. Они не находят лучшего объяснения своим низким результатам на выборах, чем "вмешательство России". Старательно закрывая глаза на вполне очевидные причины своих поражений, истеблишмент пытается объяснить их наличием внешнего врага, который якобы решает за неразумных западных бюргеров, кого те должны избирать.

Нет, Россию пока не обвинили во вмешательстве в прошедшие на этой неделе выборы. Видимо, даже западным СМИ, не чурающимся никакими антироссийскими слухами, пока еще смешно предположить, что Москве охота заниматься выборами в Люксембурге. Но подождите немного — в первые месяцы после Брексита тоже никто не смел заикнуться о "вмешательстве России". Элите потребовалось какое-то время, чтобы покопаться в себе, понять, что она ничего не поняла, а после этого поднять вселенский шум о том, что это Москва якобы предопределила результат референдума в Британии.

Так что с большой вероятностью можно предположить, что и сейчас, отойдя от очередных оплеух, европейская элита начнет объяснять, что на ее щеках отчетливо виднеется отпечаток страшной "руки Москвы".

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тузик Дворовый
Единственный кто реально проигрывает это российский народ
08:04
19.10.2018
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