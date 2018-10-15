Володин прокомментировал результаты выборов в Евросоюзе и США

Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018

Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Прошедшие в последнее время выборы в США и Европе демонстрируют изменение отношения избирателей к политикам и партиям, длительное время находящимся у власти, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Прошедшие за последнее время выборы в США и Европе показывают системные изменения отношения избирателей к политикам и партиям, длительное время находящимся у власти", — сказал Володин, отвечая на вопрос парламентских журналистов об итогах выборов в Баварии.

"В свое время никто из европейских глав государств не верил в то, что Дональд Трамп может стать президентом Соединенных Штатов. Вчера свои лидирующие позиции потеряла правящая с 1957 года в Баварии партия ХСС. Она не сможет сформировать кабинет министров без коалиции", — отметил политик.

При этом, по его словам, все большую поддержку получают партии, которые реагируют на острые запросы общества, такие, как решение проблем миграции, борьба с безработицей, защита окружающей среды, доступное образование и медицинское обслуживание.

"Проигрывающая западная элита продолжает надеяться, что это случайность, а не закономерность. Они не находят лучшего объяснения своим низким результатам на выборах, чем вмешательство России в выборы", — добавил политик.

Он подчеркнул, что последние результаты выборов в США и Европе носят системный характер.

"К ним надо относиться самокритично и, в первую очередь, спросить с себя. Пришло время, когда, проанализировав последние избирательные кампании в Европе, зарубежным политикам пора извиниться за надуманные обвинения, звучащие в адрес России", — заключил председатель Госдумы.

На выборах в баварский ландтаг (региональный парламент) Христианско-социальный союз — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — победил с 37,2%. Это означает, что будущее правительство Баварии будет коалиционным. По предварительным данным, партия "Зеленые" становится второй силой, получая 17,5%. Далее идут "Свободные избиратели" с 11,6%, правая "Альтернатива для Германии" с 10,2%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 9,7% и Свободная демократическая партия с 5,1%.

В последнее время в целом ряде стран-членов Евросоюза среди населения отмечен рост националистических и критических по отношению к институтам власти ЕС настроений, потому их руководители опасаются, что евроскептики по итогам выборов в Европарламент в 2019 году существенно упрочат свои позиции в ЕП.