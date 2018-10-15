Говорят, после не самых удачных выборов в Баварии Зодер с Зеехофером начнут выяснять, кто из них больший "козел отпущения". Меркель с удовольствием дала бы по рогам обоим. Но есть опасения, что электорат земли Гессен может наставить рога ей самой.

Блочный принцип. ХСС лишилась в Баварии абсолютного большинства Your browser does not support HTML5 audio

Как бы ни старался лидер ХСС и глава МВД Германии Хорст Зеехофер слыть фигурой самостоятельной, но и в родной ему Баварии его воспринимают пусть и как альтер, но все того же эго, что правит страной вот уже 13 лет. Причем теперь даже в большей степени. Потому что это раньше, когда он еще был премьером самой большой в ФРГ федеральной земли, его партия хоть и считалась дочерним предприятием ХДС Ангелы Меркель, но со своим уставом. А когда он стал министром в правительстве канцлерин, то есть попал в ее прямое подчинение, от этого устава осталось лишь название.

Он, правда, и переехав в Берлин, не переставал подавать себя противовесом "мутти". Но из Баварии это уже выглядело так, что он не столько уравновешивает ее, сколько не позволяет ей упасть. Между Меркель и Зеехофером теперь, конечно, нет былой химии, но законы физики-то никто не отменял. Тем паче, что у них ведь тоже блочный принцип. А тут как: чем меньше политическая масса основного тела, тем меньший груз требуется для его удержания на высоте. Так что политологи, узнав, чем закончились выборы в Баварии, ничуть не удивились тому, что безраздельно владевший этой территорией с 1957 года Христианско-социальный союз серьезно сдал.

Но что так – даже самые смелые из них не предполагали. И не в том дело, что ХСС взял 37 процентов, потеряв восемь пунктов. И даже не в том, что лишь второй раз за 60 лет ему придется с кем-то кооперироваться, чтобы сохранить власть. Он, прежде всего, потерял не количество, а качество. Репутацию. Немцы не любят, когда и нашим и вашим. А Зеехофер все свои споры с Меркель, в том числе и те, что сопровождались его ультиматумами об отставке, заканчивал смирением. И, похоже, это у них – "семейное". "Мы принимаем результат со смирением", – сказал и баварский премьер Маркус Зодер, признав итоги голосования в ландтаг всего лишь удручающими.

В СМИ же пишут конкретно: "союзнику канцлерин нанесено политическое оскорбление". Ко всему прочему, в парламент Баварии впервые вошла и "Альтернатива для Германии" – антимигрантская партия, которой, казалось, тут не место именно потому, что ХСС вполне пристойно противостоит потоку беженцев. Видимо, только казалось. Говорят, Зодер с Зеехофером теперь начнут выяснять, кто из них больший "козел отпущения". Меркель с удовольствием дала бы по рогам обоим. Но есть опасения, что электорат земли Гессен может наставить рога ей самой. Здесь свои выборы 28 октября. И предварительные расклады отнюдь не гарантируют ХДС легкую прогулку.

В самом союзе уже порекомендовали Меркель отнестись к баварским итогам как к предупреждению. Причем личного характера. Намекают на то, что если партия не выступит как следует и через две недели, то в декабре на ее отчетно-выборном съезде Меркель будет очень сложно переизбраться. Гессен, кстати, это теперь последний регион, в чьем парламенте еще не обосновалась "АдГ". Что касается ХДС и ХСС – то они как инь и янь. Если не знать, что к чему, то разница лишь в букве. Хотя в их случае уже и без разницы, у кого "Д", а у кого "С". Важно, что у обоих дела на "х".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik