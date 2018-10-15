Говорят, после не самых удачных выборов в Баварии Зодер с Зеехофером начнут выяснять, кто из них больший "козел отпущения". Меркель с удовольствием дала бы по рогам обоим. Но есть опасения, что электорат земли Гессен может наставить рога ей самой.
Блочный принцип. ХСС лишилась в Баварии абсолютного большинства
Как бы ни старался лидер ХСС и глава МВД Германии Хорст Зеехофер слыть фигурой самостоятельной, но и в родной ему Баварии его воспринимают пусть и как альтер, но все того же эго, что правит страной вот уже 13 лет. Причем теперь даже в большей степени. Потому что это раньше, когда он еще был премьером самой большой в ФРГ федеральной земли, его партия хоть и считалась дочерним предприятием ХДС Ангелы Меркель, но со своим уставом. А когда он стал министром в правительстве канцлерин, то есть попал в ее прямое подчинение, от этого устава осталось лишь название.
Он, правда, и переехав в Берлин, не переставал подавать себя противовесом "мутти". Но из Баварии это уже выглядело так, что он не столько уравновешивает ее, сколько не позволяет ей упасть. Между Меркель и Зеехофером теперь, конечно, нет былой химии, но законы физики-то никто не отменял. Тем паче, что у них ведь тоже блочный принцип. А тут как: чем меньше политическая масса основного тела, тем меньший груз требуется для его удержания на высоте. Так что политологи, узнав, чем закончились выборы в Баварии, ничуть не удивились тому, что безраздельно владевший этой территорией с 1957 года Христианско-социальный союз серьезно сдал.
Но что так – даже самые смелые из них не предполагали. И не в том дело, что ХСС взял 37 процентов, потеряв восемь пунктов. И даже не в том, что лишь второй раз за 60 лет ему придется с кем-то кооперироваться, чтобы сохранить власть. Он, прежде всего, потерял не количество, а качество. Репутацию. Немцы не любят, когда и нашим и вашим. А Зеехофер все свои споры с Меркель, в том числе и те, что сопровождались его ультиматумами об отставке, заканчивал смирением. И, похоже, это у них – "семейное". "Мы принимаем результат со смирением", – сказал и баварский премьер Маркус Зодер, признав итоги голосования в ландтаг всего лишь удручающими.
В СМИ же пишут конкретно: "союзнику канцлерин нанесено политическое оскорбление". Ко всему прочему, в парламент Баварии впервые вошла и "Альтернатива для Германии" – антимигрантская партия, которой, казалось, тут не место именно потому, что ХСС вполне пристойно противостоит потоку беженцев. Видимо, только казалось. Говорят, Зодер с Зеехофером теперь начнут выяснять, кто из них больший "козел отпущения". Меркель с удовольствием дала бы по рогам обоим. Но есть опасения, что электорат земли Гессен может наставить рога ей самой. Здесь свои выборы 28 октября. И предварительные расклады отнюдь не гарантируют ХДС легкую прогулку.
В самом союзе уже порекомендовали Меркель отнестись к баварским итогам как к предупреждению. Причем личного характера. Намекают на то, что если партия не выступит как следует и через две недели, то в декабре на ее отчетно-выборном съезде Меркель будет очень сложно переизбраться. Гессен, кстати, это теперь последний регион, в чьем парламенте еще не обосновалась "АдГ". Что касается ХДС и ХСС – то они как инь и янь. Если не знать, что к чему, то разница лишь в букве. Хотя в их случае уже и без разницы, у кого "Д", а у кого "С". Важно, что у обоих дела на "х".
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.