РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

С помощью русских ракет Индия показала, где кончается Америка

(обновлено: 08:01 07.10.2018)
012300
Дмитрий Косырев
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время посещения образовательного центра Сириус в Нью-Дели. 5 октября 2018Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время посещения образовательного центра Сириус в Нью-Дели. 5 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на репетиции военного парада на Красной площади
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Индия не боится. Они купят С-400, несмотря на угрозы американцев

Итак, это произошло: Россия и Индия во время визита Владимира Путина в Индию заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Событие вроде бы запланированное, неоднократно подтвержденное всеми возможными источниками в Индии, но не на высшем уровне. И давайте скажем честно: чем больше из Дели поступало сигналов о том, что этот и несколько других крупных военных контрактов с Россией действительно будут подписаны в ходе нынешнего визита, тем сильнее становилось неприятное чувство: а вдруг все-таки?.. Ведь это не просто крупная (5,43 миллиарда долларов) двусторонняя сделка — речь идет о закреплении новой расстановки сил между основными державами нашего мира на несколько десятилетий вперед. О глобальном перевороте.

А именно — начиная с этой пятницы в мире теперь четыре ведущие державы: США, Китай, Россия и Индия. Последняя при этом не присоединяется безоговорочно ни к одной из прочих трех, оставляя за собой право на собственную позицию.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018 года

То, что Индия при премьер-министре Нарендре Моди добивается именно этого и уже имеет для такой роли в мире немало экономических и прочих возможностей, было известно давно. Но хотеть — это одно, а достигать цели — несколько другое.

Производство американских флагов на фабрике в Китае. 24 июля 2018
© REUTERS / Aly Song
Мировая экономика учится обходиться без Америки

Все последние месяцы на вершинах мира идет игра с громадными ставками, в которой США оказывают максимальное — на грани тотальной войны — давление на две из трех упомянутых ключевых держав. Про эту гибридную войну с Россией и Китаем сказано немало. Но с Индией все было сложнее — речь шла о том, чтобы сделать ее если не союзником, то партнером США против Москвы и Пекина. Такова была не первое десятилетие цель фактически всех администраций США.

У нас же в некоторых политологических кругах имелись надежды на трехсторонний альянс, сдерживающий всесилие США. То была вполне здравая и хорошо работавшая идея, пока Америка и правда по своему совокупному (экономика, плюс военная мощь, плюс "мягкая сила") весу была сопоставима с тремя прочими, вместе взятыми.

© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018 года
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018 года

Теперь — после визита Путина в Дели — это больше не так. Каждый из "большой четверки" стал достаточно мощной и самостоятельной силой, чтобы ни к кому до конца не примыкать. Но если в отношении, например, Китая это было ясно давно, то Индия — нейтральная, неприсоединившаяся, способная сказать "нет" кому угодно, — большая неожиданность.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: Индия очень тонко подходит к выбору вооружений

Насчет "кого угодно": одной из многочисленных причин того, почему для Дели столь необходимы С-400, стало то, что их у Москвы покупает также Пекин. Индия слабее Китая по части экономики, но хочет иметь с ним паритет по части стратегической неуязвимости. Хотя не помешает неуязвимость и от любых прочих неожиданностей. Как видим, России приходится действовать в ситуации, когда ее партнеры — это действительно партнеры, то есть они способны с ней в чем-то не согласиться. Ситуация, впрочем, нас вполне устраивает, и не вредно лишний раз вспомнить, что БРИКС (где, кроме нас, состоят и Китай, и Индия) — это площадка договоренностей, а не блок связанных общей безоговорочной дисциплиной союзников.

Как индийцы проделали всю эту операцию: поймали США в ту самую ловушку, в которой должны были оказаться сами. С июля этого года в Америке действует принятый конгрессом CAATSA — Акт о противостоянии противникам Америки через санкции. По нему любой (государство, компания, банк), кто ведет военное сотрудничество с Россией, а также Ираном и Северной Кореей, должен угодить под финансовые санкции США.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018 года

Но президент может в какой-то ситуации сделать для такой страны исключение. И начиная с недавней встречи в Дели министров обороны и иностранных дел США и Индии индийская дипломатия говорит американцам: вот и сделайте для нас исключение. Потому что мы — Индия, держава, которая выше этого.

Флаги Китая и США. Архивное фото
© REUTERS / Jason Lee/File Photo
США будут перекупать партнеров у Китая. Если получится

Ловушка же была вот в чем: США говорили индийцам, что тем окажется не с руки — тем более перед всеобщими выборами 2019 года — остаться без запланированных военных закупок в США на сумму около 18 миллиардов долларов. Кстати, все военные сделки между Москвой и Дели, подписываемые и обсуждаемые в ходе нынешнего визита, тот же источник оценивает в 10-12 миллиардов. Речь в Вашингтоне по сути шла о том, хочет ли Дели лишиться такого партнера, как США. Хорошо, ответили индийцы. А вам, американцам, очень хочется лишиться наших заказов на 18 миллиардов и потерять такого партнера, как Индия? Да еще и накануне судьбоносных довыборов в США уже в этом ноябре? И, кстати, о наших, индийских выборах — избиратель не оценит превращение великой Индии в младшего, зависимого партнера США или любой другой страны. Равного — другое дело.

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в Нью-Дели. 4 октября 2018 года
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в Нью-Дели. 4 октября 2018 года

И как видим, они удержались на этой позиции. Хотя давления против контракта на С-400, чтобы отложить его выполнение и сорвать поставку самих систем, было сколько угодно и в эти дни (грозил санкциями Госдеп), и еще будет сколько угодно.

Нефтегазовое месторождение в Басре, Ирак. Архивное фото
© AFP 2018 / Haider Mohammed
Боссы мировой нефти предали Америку ради Путина

"Соломинкой", которая, возможно, перевесила ситуацию в пользу нынешнего исхода, стал сюжет с иранской нефтью. С ней Индия, похоже, сделала ровно тот же выбор, что с С-400 и прочими вооружениями, в ситуации точно такой же угрозы санкций, которыми Америка пугает всех, кто будет покупать нефть и газ у Ирана. Но деловые издания страны говорят, что без иранских углеводородов экономика жестоко пострадает. Поэтому Индия не приняла (вместе с европейцами, Китаем и прочими) и этот ультиматум. И вдобавок обратите внимание на замечательный сюжет: документы о сооружении трубопровода из Ирана в Индию подписали на днях российские компании.

Известен любимый в США подход "если вы не с нами, значит, против нас". Нынешним визитом Путина в Дели Индия показывает, что с ней такой подход не будет работать.

Сотрудники полиции в канун Дня независимости в Нью-Дели, Индия. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal
Индия хочет быть партнером для всех сразу. Получится ли

Визит российского президента в Индию замечателен еще множеством сюжетов — военных и экономических. Фигурируют вертолеты "Камов", танки "Армата", банковские и финансовые новации. Индийские эксперты называют это долгожданной перезагрузкой всех отношений Москвы и Дели. Но одновременно перезагрузился весь мир, и это сделали мы с Индией.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена