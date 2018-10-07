С помощью русских ракет Индия показала, где кончается Америка

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Итак, это произошло: Россия и Индия во время визита Владимира Путина в Индию заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Событие вроде бы запланированное, неоднократно подтвержденное всеми возможными источниками в Индии, но не на высшем уровне. И давайте скажем честно: чем больше из Дели поступало сигналов о том, что этот и несколько других крупных военных контрактов с Россией действительно будут подписаны в ходе нынешнего визита, тем сильнее становилось неприятное чувство: а вдруг все-таки?.. Ведь это не просто крупная (5,43 миллиарда долларов) двусторонняя сделка — речь идет о закреплении новой расстановки сил между основными державами нашего мира на несколько десятилетий вперед. О глобальном перевороте.

А именно — начиная с этой пятницы в мире теперь четыре ведущие державы: США, Китай, Россия и Индия. Последняя при этом не присоединяется безоговорочно ни к одной из прочих трех, оставляя за собой право на собственную позицию.

То, что Индия при премьер-министре Нарендре Моди добивается именно этого и уже имеет для такой роли в мире немало экономических и прочих возможностей, было известно давно. Но хотеть — это одно, а достигать цели — несколько другое.

Все последние месяцы на вершинах мира идет игра с громадными ставками, в которой США оказывают максимальное — на грани тотальной войны — давление на две из трех упомянутых ключевых держав. Про эту гибридную войну с Россией и Китаем сказано немало. Но с Индией все было сложнее — речь шла о том, чтобы сделать ее если не союзником, то партнером США против Москвы и Пекина. Такова была не первое десятилетие цель фактически всех администраций США.

У нас же в некоторых политологических кругах имелись надежды на трехсторонний альянс, сдерживающий всесилие США. То была вполне здравая и хорошо работавшая идея, пока Америка и правда по своему совокупному (экономика, плюс военная мощь, плюс "мягкая сила") весу была сопоставима с тремя прочими, вместе взятыми.

Теперь — после визита Путина в Дели — это больше не так. Каждый из "большой четверки" стал достаточно мощной и самостоятельной силой, чтобы ни к кому до конца не примыкать. Но если в отношении, например, Китая это было ясно давно, то Индия — нейтральная, неприсоединившаяся, способная сказать "нет" кому угодно, — большая неожиданность.

Насчет "кого угодно": одной из многочисленных причин того, почему для Дели столь необходимы С-400, стало то, что их у Москвы покупает также Пекин. Индия слабее Китая по части экономики, но хочет иметь с ним паритет по части стратегической неуязвимости. Хотя не помешает неуязвимость и от любых прочих неожиданностей. Как видим, России приходится действовать в ситуации, когда ее партнеры — это действительно партнеры, то есть они способны с ней в чем-то не согласиться. Ситуация, впрочем, нас вполне устраивает, и не вредно лишний раз вспомнить, что БРИКС (где, кроме нас, состоят и Китай, и Индия) — это площадка договоренностей, а не блок связанных общей безоговорочной дисциплиной союзников.

Как индийцы проделали всю эту операцию: поймали США в ту самую ловушку, в которой должны были оказаться сами. С июля этого года в Америке действует принятый конгрессом CAATSA — Акт о противостоянии противникам Америки через санкции. По нему любой (государство, компания, банк), кто ведет военное сотрудничество с Россией, а также Ираном и Северной Кореей, должен угодить под финансовые санкции США.

Но президент может в какой-то ситуации сделать для такой страны исключение. И начиная с недавней встречи в Дели министров обороны и иностранных дел США и Индии индийская дипломатия говорит американцам: вот и сделайте для нас исключение. Потому что мы — Индия, держава, которая выше этого.

Ловушка же была вот в чем: США говорили индийцам, что тем окажется не с руки — тем более перед всеобщими выборами 2019 года — остаться без запланированных военных закупок в США на сумму около 18 миллиардов долларов. Кстати, все военные сделки между Москвой и Дели, подписываемые и обсуждаемые в ходе нынешнего визита, тот же источник оценивает в 10-12 миллиардов. Речь в Вашингтоне по сути шла о том, хочет ли Дели лишиться такого партнера, как США. Хорошо, ответили индийцы. А вам, американцам, очень хочется лишиться наших заказов на 18 миллиардов и потерять такого партнера, как Индия? Да еще и накануне судьбоносных довыборов в США уже в этом ноябре? И, кстати, о наших, индийских выборах — избиратель не оценит превращение великой Индии в младшего, зависимого партнера США или любой другой страны. Равного — другое дело.

И как видим, они удержались на этой позиции. Хотя давления против контракта на С-400, чтобы отложить его выполнение и сорвать поставку самих систем, было сколько угодно и в эти дни (грозил санкциями Госдеп), и еще будет сколько угодно.

"Соломинкой", которая, возможно, перевесила ситуацию в пользу нынешнего исхода, стал сюжет с иранской нефтью. С ней Индия, похоже, сделала ровно тот же выбор, что с С-400 и прочими вооружениями, в ситуации точно такой же угрозы санкций, которыми Америка пугает всех, кто будет покупать нефть и газ у Ирана. Но деловые издания страны говорят, что без иранских углеводородов экономика жестоко пострадает. Поэтому Индия не приняла (вместе с европейцами, Китаем и прочими) и этот ультиматум. И вдобавок обратите внимание на замечательный сюжет: документы о сооружении трубопровода из Ирана в Индию подписали на днях российские компании.

Известен любимый в США подход "если вы не с нами, значит, против нас". Нынешним визитом Путина в Дели Индия показывает, что с ней такой подход не будет работать.

Визит российского президента в Индию замечателен еще множеством сюжетов — военных и экономических. Фигурируют вертолеты "Камов", танки "Армата", банковские и финансовые новации. Индийские эксперты называют это долгожданной перезагрузкой всех отношений Москвы и Дели. Но одновременно перезагрузился весь мир, и это сделали мы с Индией.