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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф": технические характеристики

(обновлено: 12:49 05.10.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПусковые установки ЗРК С-400. Архивное фотоПусковые установки ЗРК С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения.

Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии.

Основным разработчиком ЗРК С-400 стало Научно-производственное объединение "Алмаз" (ныне ПАО "НПО "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина), которое входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей". "Триумф" создан на основе действующих российских комплексов С-300, но обладает существенно лучшими тактико-техническими возможностями: по эффективности, по зоне охвата, а также по многообразию целей. Первоначально комплекс имел наименование С-300ПМ3.

В состав зенитной ракетной системы "Триумф" входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом (РЛК) обнаружения; до шести зенитных ракетных комплексов (каждый комплекс включает радиолокационную станцию (РЛС) и до 12 пусковых установок (ПУ) с зенитными управляемыми ракетами двух типов); придаваемые средства — всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.

Все средства системы "Триумф" разработаны на основе новейших научно-технических достижений, с применением перспективной элементной базы и прогрессивных технологий. Все процессы боевой работы — обнаружение; трассовое сопровождение; распределение целей между ЗРК; их захват, сопровождение и опознавание; выбор типа ракет; подготовка их к пуску; пуск, захват и наведение ракет на цели; оценка результатов стрельбы — автоматизированы. Командный пункт системы "Триумф" может обеспечить интегрирование зенитно-ракетной системы в структуру управления любой системы ПВО. Все средства системы размещаются на колесных шасси высокой проходимости и допускают перевозку железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

ЗРК "Триумф" обеспечивает ведение боевых действий как самостоятельно, так и во взаимодействии с вышестоящими командными пунктами или внешними средствами радиолокационной информации.

При этом любой комплекс С-400 может не только стрелять по чужим командам, но и сам управлять сетью ЗРК различных типов: С-400, С-300, Панцирь-С1, Тор-М1, — объединив под своим началом десятки пусковых установок с сотнями ракет.

Внешне ЗРК С-400 напоминает С-300 — сделано это специально, чтобы противник не мог распознать, какая именно система ему противостоит.

Все применяемые в С-400 ракеты имеют "холодный старт". Они выбрасываются из пускового контейнера пороховой катапультой, на высоте 30 метров газовые рули поворачивают ракету в сторону цели, после чего включается маршевый двигатель. Это увеличивает дальность полета и снижает ближнюю границу зоны поражения. На конечном участке траектории ракета осуществляет активное радиолокационное самонаведение. Цель поражается осколочно-фугасной боевой частью с радиовзрывателем и системой многоточечного инициирования. Благодаря вертикальному старту ЗРК может обстреливать цели в любом направлении без поворота пусковой установки.

Технические характеристики

Дальность обнаружения целей до 600 км.

Количество одновременно сопровождаемых трасс целей до 300.

Максимальная скорость поражаемых целей — 4800 м/с.

Количество одновременно обстреливаемых целей до 36.

Количество одновременно наводимых ракет до 72.

Дальность поражения аэродинамической цели:

максимальная — 250 км;

минимальная — 3 км.

Высота поражения аэродинамической цели:

максимальная — 27 км;

минимальная — 0,01 км.

Дальность поражения тактических баллистических целей:

максимальная — 60 км;

минимальная — 5 км.

Высота поражения баллистической цели:

максимальная — 27 км;

минимальная — 2 км.

Скорость перемещения средств системы своим ходом:

по дорогам с твердым покрытием до 60 км/ч,

по грунтовым дорогам до 40 км/ч,

по пересеченной местности до 25 км/ч.

Время развертывания системы из походного состояния — 5 минут;

Время приведения средств системы в боевую готовность из развернутого состояния — 3 минуты.

Температурный диапазон эксплуатации ±50ºС.

Наработка средств системы до капитального ремонта — 10 000 часов.

Эксплуатационный срок службы:

наземных средств — не менее 20 лет;

зенитных управляемых ракет — 15 лет.

Число одновременно обстреливаемых целей одним ЗРК — до 6.

Система может применяться и против наземных объектов.

Полигонные испытания ЗРК C-400 проводились на полигоне Капустин Яр в Астраханской области с начала 1999 года по май 2003 года. 28 апреля 2007 года постановлением правительства РФ зенитная ракетная система "Триумф" была принята на вооружение российской армии. 6 августа 2007 года первый дивизион и командный пункт ЗРС "Триумф" заступил на боевое дежурство в Подмосковье.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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