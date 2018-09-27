"Надежные отношения". Военный эксперт о закупке Индией С-400

СМИ узнали о финальном решении Индии купить пять полков новейших ЗРК С-400. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин отметил, что на военно-техническое сотрудничество России и Индии геополитические изменения влияния не оказывают.

Индия готова подписать контракт на приобретение пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на источники в правительстве.

Разрешение на покупку дал комитет по вопросам безопасности под председательством премьер-министра Нарендры Моди, уточнили в СМИ. Это произошло в преддверии визита в страну Владимира Путина, намеченного на начало октября. Российский лидер посетит Индию в рамках ежегодного двустороннего саммита.

Официально индийское правительство пока не сообщало о своем решении приобрести С-400.

Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 "Триумф" и фрегатов проекта 11356 в октябре 2016 года. По данным открытых источников, стоимость контракта по С-400 изначально составляла около 6,5 млрд долларов.

В случае подписания контракта Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

В США обеспокоены планами Дели и не исключают введение санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Дели на себя.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что на военно-техническое сотрудничество России и Индии геополитические изменения не оказывают влияния.

"Надо учитывать тот неопровержимый факт, что взаимодействие в области военного сотрудничества между Индией и Россией – это традиционно устоявшиеся, надежные отношения, которые, как правило, заканчиваются заключением контрактов на приобретение образцов вооружений и техники предприятий российского ВПК. ЗРК С-400 "Триумф" пользуются весьма большой популярностью, ведущие государства мира хотели бы приобретать именно эти ЗРК. У нас с Индией идут довольно долго согласования по этому вопросу, и принято принципиальное решение. Даже была понижена цена с нашей стороны, но это не значит, что мы в чем-то проиграли. Подписание контракта и начало поставок С-400 должны состоятся в конце этого года, а в последующие два года контракт должен быть выполнен. Надежность этих комплексов не вызывает сомнения. Вот почему Индия с большим удовольствием приобретает это вооружение. На наши отношения не влияют никакие геополитические изменения. Индия покупала, покупает и, уверен, будет покупать современное вооружение и боевую технику у России", – сказал Андрей Кошкин.

С-400 "Триумф" – новейшая зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров. Система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.