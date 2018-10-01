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Правь, Россия, энергетикой. К постройке "трубы" из Ирана в Индию

(обновлено: 08:07 01.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТрубы на палубе морского трубоукладчика. Архивное фотоТрубы на палубе морского трубоукладчика. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дмитрий Лекух

На днях малозамеченным прошло событие для глобальной энергетики по-настоящему эпохальное. Министерства энергетики Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проекта морского трубопровода. Предназначенного, на секундочку, для поставок газа из Ирана потребителям в Пакистане и Индии.

При чем здесь, спрашивается, Российская Федерация и ее вездесущий "Газпром"?

Газовый терминал в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Где они, а где Иран с Индией и Пакистаном?

Российская Федерация вообще и полугосударственный российский "Газпром" в частности тут очень даже "при чем". Хотя бы потому, что именно российский "Газпром", реализующий, как известно, в первую очередь "трубопроводную концепцию", еще в 2017 году подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех крупнейших газовых месторождений в республике. А именно — месторождений Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish.

Тут в чем тонкость.

Вообще-то, к примеру, месторождение Farzad-B было открыто в 2008 году консорциумом трех индийских компаний. Доказанные запасы газа поражают воображение неподготовленного человека: только на этом участке они оцениваются в 12 триллионов кубометров. Но санкции против Ирана не позволили запустить проект, и вернуться к нему Иран и Индия смогли лишь в конце 2015 года, когда стало понятно, что санкции с Ирана будут скоро сняты. Стороны даже заявили о том, что намерены подписать контракт по разработке месторождения в октябре 2016 года, но проект вновь был отложен: индийцы то ли решили дополнительно поторговаться, то ли и вправду прислушивались к мнению США. При этом тем не менее по-восточному упорно торгуясь и одновременно опасаясь вмешательства "третьих стран".

Строительство трубопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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Опасения были ненапрасными.

Год назад президент России Владимир Путин посетил Иран, где встретился с президентом страны Хасаном Рухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Богатый урожай с этого визита, конечно, в первую очередь собрала "Роснефть", которая там же и подписала так называемую "дорожную карту" об инвестициях в местные месторождения нефти и газа. Но не остался в стороне и "Газпром".

Последний тогда уже выразил готовность поучаствовать в проекте строительства газовой трубы: опыт-то уже есть. Через Пакистан и до Индии. Российский гигант выразил при этом заинтересованность в разработке в первую очередь четырех упомянутых, по-прежнему находящихся в собственности у иранской компании месторождений. Что понятно: американские санкции, которые формируют политические риски при реализации проекта, в отличие от тех же индийцев, стремящихся "дружить со всеми", "Газпром" не слишком волнуют, он и так под ними находится. А прибыльность проектов обещает быть очень высокой: рынки индийского субконтинента весьма емкие, и спрос на голубое топливо обещает там только возрастать.

Труба газопровода. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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И вот подписан документ, который, цитируем официальное сообщение Минэнерго России, "предполагает оказание всесторонней поддержки проекту морского трубопровода, по которому газ с месторождений на территории Ирана будет поставляться потребителям в Пакистане и Индии. В меморандуме предусмотрено определение уполномоченных организаций, через которые будет вестись поддержка проекта, в том числе при разработке технико-экономического обоснования — определении ресурсной базы, конфигурации и маршрута газопровода".

Тут даже не надо переводить с бюрократического на русский, главное понятно и так. Это уже не просто "протокол о намерениях", это начало конкретной детализации проекта и начало работы. "Дорожная карта", так сказать.

О чем, собственно, речь. О трубопроводе IPI (Иран — Пакистан — Индия) длиной свыше двух тысяч километров, с "иранским участком" в 1200 километров и мощностью до 22 миллиардов кубометров в год с возможностью дальнейшего увеличения. Общая стоимость строительства в прошлом году оценивалась в семь с половиной миллиардов долларов (тут, несомненно, возможны различные корректировки и уточнения). Судя по всему, стороны, оценив риски и учитывая опыт России, выбрали в качестве наиболее надежного маршрута морской вариант. При этом российское Минэнерго явно рассматривает "пакистанский меморандум" в том числе и в качестве своеобразного ускорителя для переговоров с Индией. Ну а ресурсной базой проекта как раз и могут стать иранские месторождения, расположенные на шельфе Персидского залива.

Сотрудник польской государственной нефтегазовой компании PGNiG на газораспределительной станции
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Кстати, в качестве возможных инструментов для монетизации персидского газа "Газпром" рассматривает не только проект газопровода Иран — Пакистан — Индия, но и проект СПГ-завода Iran LNG, в строительстве которого тоже намеревается принимать самое активное участие.

Почему это все так важно.

Во-первых, Россия, активно входя на иранские рынки газовой добычи и действуя как в своих, так и в персидских интересах (иранцы — сложные переговорщики и весьма непростые партнеры), резко расширяет подконтрольную нашей стране "ресурсную базу". Во-вторых, на радость как Ирану, так и Индии с Пакистаном переправляет значимую часть этих колоссальных иранских запасов в крайне надежную трубопроводную концепцию поставок дешевого газа. Страхуя свои собственные, не так давно озвученные задачи по расширению своего влияния на рынках СПГ примерно до четверти всего объема глобального рынка к концу следующего десятилетия.

А во-вторых, если говорить уж совсем глобально, это часть той работы, над которой сейчас трудятся не только российские газовщики, угольщики, нефтяники, но и атомщики: Россия должна стать глобальной энергетической сверхдержавой.

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