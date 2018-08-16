Западные СМИ: "В конфликте Трампа с Эрдоганом победит Путин"

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Призрак Москвы проявился в санкционном обмене любезностями между Анкарой и Вашингтоном. Ведущая американская финансовая газета The Wall Street Journal вышла с громким заголовком "Турция перемещается в сторону России в связи с омрачающими отношения с США санкциями". Издание опирается на заявление турецкого министра иностранных дел Чавушоглу о грубом нажиме со стороны американцев, которое было поддержано находившимся в Анкаре министром иностранных дел России Сергеем Лавровым: "Они пользуются методами санкций, угроз, шантажа и диктата". В этом же контексте интересен комментарий ведущего израильского военного эксперта Амира Орена: "Из перепалки Трампа с Эрдоганом победителем выйдет Путин".

В эти дни Турция и Россия столкнулись с очередным проявлением политического американского нажима через санкции. В ходе последних российско-турецких переговоров встал вопрос о прекращении использования американского доллара для взаиморасчетов. Следует заметить, что еще недавно в американских СМИ Россию преподносили "локальной державой". Сейчас уже говорят о ней как о равном конкуренте по влиянию на Евразию. Именно в этом контексте оценивается возможность российско-турецкого сближения.

Как известно, американская администрация потребовала от турецких властей освобождения гражданина США пастора Эндрю Брансона, обвиненного властями Анкары в антигосударственной деятельности. Американцы считают (не без оснований), что пастора держат как заложника для обмена на Фетуллу Гюлена, которому выдвинуто обвинение в организации неудавшегося два года назад переворота. Этот мусульманский проповедник ныне проживает в Штатах. Американцы отказываются выдать его турецким властям.

После отказа Турции освободить пастора Брансона американцы ввели личные санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции, а затем президент США Трамп распорядился о повышении ввозных пошлин на сталь и алюминий из Турции в два раза. Это привело к существенному падению турецкой валюты. Турецкая лира обесценилась сразу на 25%.

Надо, впрочем, заметить, что финансовые проблемы Турции начались еще до санкций. С начала года лира упала на 45%, а цена турецких акций обрушилась в два раза. Если правительству Турции удастся сейчас стабилизировать экономическое положение, то из сложившейся ситуации можно извлечь некоторую политическую выгоду. Хозяйственные и финансовые затруднения можно будет связать с санкционным вмешательством извне и не потерять поддержку внутри страны. Впрочем, например, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, винящий во всех бедах внешние силы, не сумел остановить гиперинфляцию, ставящую сейчас в стране рекорды.

Положение дел в Турции сегодня намного стабильнее. Тем не менее санкции могут сказаться в перспективе на турецкой экономике весьма чувствительно. Дело в том, что 30% турецкого ВВП — это долги в иностранной валюте. При нынешних тенденциях Турция начнет испытывать затруднения в выплатах. Зависимость турецкой экономики от инвестиций и международных рынков не дает оснований полагать, что Анкара сможет выдержать долгую санкционную войну с США.

Россия проявила крепость и стойкость, невзирая на все мрачные прогнозы, когда против нее ввели санкции. Сейчас поговаривают о том, что Турция и Россия начнут действовать сообща против американского давления. Такой сценарий вполне логичен в настоящее время, и именно об этом пишет The Wall Street Journal. Между двумя странами существуют развитые торговые отношения, громадные проекты в энергетической и газовой сферах. Планируются поставки системы S-400. Возможно расширение взаимодействия по всем этим направлениям.

Однако насколько возможно "вытеснение" Соединенных Штатов с турецкого рынка при замене его на союзничество с Россией?

Для понимания сложности нынешней ситуацией с Турцией стоит обратиться к примеру Ирана. Как известно, Россия сделала немало для отмены санкций против Ирана. Однако сразу после международного соглашения три года назад российские компании были немало разочарованы. Тегеран привлек множество крупнейших западных концернов, а места для России почти не нашлось. Возможно, там сейчас жалеют об этом, когда десятки крупнейших партнеров поспешили уже заявить об уходе в связи с американскими санкциями.

Это не отменяет возможных контрактов между Москвой и Анкарой сейчас. Именно конкретными шагами к сближению и сотрудничеству будут определяться намерения турецкого правительства.

Уместно будет вспомнить кризис в отношениях Турции с Германией всего полтора года назад. Помните, как Эрдоган обвинил Ангелу Меркель в "нацистских методах" по отношению к туркам? Это было сказано в связи с препятствиями, которые чинили власти Германии в проведении у себя в стране референдума среди граждан Турции о превращении ее в президентскую республику. Характерно, что отношения между Анкарой и Евросоюзом, а особенно с Германией, резко ухудшились тогда после ареста по подозрению в содействии терроризму корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel). Тогда тоже звучали обвинения в участии в перевороте. Прямо как сейчас. А закончилось все экономической сделкой.

Президент Эрдоган — несомненный мастер "игры на грани фола". Так, он использовал "карту беженцев", чтобы получить деньги от Евросоюза. Однако эти методы оказались безрезультатными в ходе кризиса в отношениях с Россией. Там все закончилось извинениями со стороны Эрдогана.

Так или иначе, мы вовсе не можем исключать выгодную для Турции сделку с США после нескольких недель накала страстей. Есть опасение, что некоторые люди в Анкаре просто попытаются использовать сейчас Россию в нынешнем противостоянии Трампу. Даже если так, создавшаяся ситуация может сулить России определенную пользу. Однако стоит реально оценивать происходящее.

Стратегическое мышление требует не только осознания ситуативной пользы, но и взгляда на перспективу. В каких сферах Москва и Анкара сегодня могут считаться союзниками? В чем сходятся политические интересы?

Да, Россия и Турция заинтересованы в изменении международного климата. Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова отражают общий взгляд на методику ведения политики Вашингтоном. Можно найти еще несколько обоюдных векторов.

Возможно, интересы сторон окажутся важнее неразрешенных противоречий (которых тоже множество). Может быть, американские санкции будут способствовать историческому сближению России с Турцией.

Но следует помнить: реальность сложнее, чем видится на первый взгляд.