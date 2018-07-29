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Американцы сдаются русским хакерам: "Путин получает что хочет"

(обновлено: 14:13 29.07.2018)
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© AFP 2018 / Mandel NgangСенаторы Клэр Маккаскилл и Джим Вебб покидаю сцену после пресс-конференцииСенаторы Клэр Маккаскилл и Джим Вебб покидаю сцену после пресс-конференции
© AFP 2018 / Mandel Ngang

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Кампания по выборам в американский конгресс вышла на финишную прямую, вступив в свою самую горячую фазу.

Молодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Они опять супердержава". Россия победила США в информационной войне

Отчаявшиеся кандидаты отбрасывают всяческие правила приличия и начинают откровенно очернять своих соперников. В принципе выборы как выборы, ничем особо не отличающиеся от всех предыдущих. Однако до сих пор выглядело странным, что о пресловутом "российском вмешательстве" в эту кампанию говорили больше теоретически: мол, не позволим русским повлиять и на эту кампанию. Вот и делегация конгресса от республиканцев, недавно заглянувшая в Россию, отделалась лишь подобными грозными заявлениями.

Но теперь, кажется, все в порядке — "русский след" найден и в этой кампании, так что скучно больше не будет. "Мы имеем первый задокументированный случай российского хакерства на выборах 2018 года", — сообщает заголовок американского сайта Vox. В этих словах чувствуется облегчение.

Итак, что же это за "первый задокументированный случай"? Оказывается, изощренные "русские хакеры" попались на попытке повлиять на результат голосования в великом штате Миссури, где идет жесточайшая конкуренция за место в сенат США. Демократке Клэр Маккаскилл, представляющей штат в сенате с 2007 года, серьезно противостоит молодой генпрокурор штата Джош Холи, поддерживаемый лично президентом США Дональдом Трампом. Судя по опросам общественного мнения, оба идут "ноздря в ноздрю". Соответственно, чем ближе день выборов (напомним, американцы в этом году идут на избирательные участки 6 ноября), тем ожесточеннее становится конкуренция между ними. И тем больше вливают в их кампании доноры Республиканской и Демократической партий.

© AFP 2018 / Michael B. ThomasСенатор Клэр Маккаскилл и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AFP 2018 / Michael B. Thomas
Сенатор Клэр Маккаскилл и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Архивное фото

И вот в разгар этой битвы вездесущие американские журналисты сайта The Daily Beast находят серьезные "доказательства" российского вмешательства. Оказывается, "русские хакеры" еще на старте кампании (то есть в 2017 году) пытались взломать компьютеры сенатора Маккаскилл. Причем сайт сразу же пишет не только о хакерах, но и якобы о стоящем за ними зловещем "ГРУ" — как читатель наверняка помнит, эту уже несуществующую структуру американцы пытаются притянуть за уши к любому, включая воображаемые, хакерскому скандалу.

Барак Обама
© AFP 2018 / Jewel Samad
Кто подставил русских: следить за американцами приказал Обама

Авторы сенсационного расследования признают, что понятия не имеют, была ли попытка взлома успешной и, самое главное, какую же цель преследовали хакеры, если они были. Но в своей статье авторитетно поясняют, что Маккаскилл, оказывается, "в последние годы очень жестко критиковала Россию". Вы не знали? А вот в Кремле, похоже, постоянно отслеживали эту ее критику. Потому, наверное, и пытались взломать представительницу Демпартии в могучем штате.

…После сенсации от The Daily Beast последовала реакция. Сама Маккаскилл ответила гневным заявлением, обвинив Россию и лично Путина. "Меня не запугаешь, — грозно выступила она. — Я говорила это раньше и скажу снова: Путин — бандит и задира". Из чего следует предположить, что русские хакеры, ГРУ и лично Путин пытались заткнуть рот героической сенаторше.

Практически все американские, да и европейские СМИ уже убежденно распространяют историю о том, что "русские хакеры" пытались взломать сенатора от Миссури, повторяя выводы The Daily Beast. Но как-то неохотно вдаются в подробности того, что послужило основанием для этих выводов. Оказывается, авторы сенсации узнали, что некие злоумышленники пытались использовать против Маккаскилл фишинг — банальную технологию мошенничества, старую, как интернет (впервые она была применена еще в 1987 году).

Посол США в России Майкл Макфол. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спасибо Макфолу: теперь мы знаем, как нас надо давить

Уверен, любой активный пользователь Сети периодически получает письма якобы от Google, от своей электронной почты, от каких-то известных и неизвестных сайтов с призывом сменить пароль или нажать на какую-то ссылку. Вот такой е-мейл получила в 2017 году и Маккаскилл, которую от имени Microsoft Exchange попросили сменить ее пароль.

Вот, собственно, и все.

Нет, серьезно. Больше никаких "доказательств" вины "русских хакеров" и тем более ГРУ у авторов сенсации нет. Все, что они сделали, это напомнили: именно такую технологию фишинга использовали хакеры из фантомной группы Fancy Bear, которая якобы каким-то боком связана с Россией. Авторы "расследования" не стали упоминать, что такую примитивную технологию используют все хакеры мира.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСайт хакерской группы Fancy Bear. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сайт хакерской группы Fancy Bear. Архивное фото

…И этого оказалось достаточно для громкого скандала. Увидите еще, в ближайшее время конгрессмены будут приводить данную историю как доказанную вину России и на этом основании потребуют наложить на нас новые санкции: теперь уже за вмешательство в выборы-2018. Ведь вина уже "задокументирована", как было сказано выше.

Глобальная атака вируса-вымогателя
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Виртуальная война: Запад вызывает Москву

В прошлом году на выборах сенатора в штате Алабама такую тактику уже использовали демократы, обвинившие кандидата от республиканцев в использовании "российских троллей". Но тогда для скандала были придуманы аккаунты с использованием кириллической абракадабры — "Сам ее плохосебя заю", "потсме", "зписи", "првет, Ктя" и так далее. А в случае с нынешней сенсацией даже заморачиваться кириллицей не стали.

В итоге влиятельнейшая в Миссури газета St. Louis Post-Dispatch пишет редакционную статью, намекающую на то, что "человек Трампа" Джош Холи одновременно и "любимый кандидат Владимира Путина".

В этой статье чувствуется некая капитуляция, поскольку газета утверждает: "Все чаще и чаще в Америке представляется: чего Путин хочет, то он и получает".

Что перевесит?
© Виталий Подвицкий
Что перевесит?
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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sergiobaklanio
А чё? В случае чего русские хакеры а американское ядерное оружие на Америку и направят.
Сдавайтесь, янки, пока не поздно!
14:38
29.07.2018
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