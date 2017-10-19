Спящие советские агенты: как "российские тролли" добрались до Алабамы

Сторонники кандидата от Республиканской партии Роя Мура во время выдвижения его кандидатуры на выборы в Сенат в Монтгомери, штат Алабама. 26 сентября 2017

Сторонники кандидата от Республиканской партии Роя Мура во время выдвижения его кандидатуры на выборы в Сенат в Монтгомери, штат Алабама. 26 сентября 2017

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Всемогущие "российские хакеры", или "российские тролли", определяют исход любых выборов на Западе — этот нарратив настолько уже закрепился в западных СМИ, что без него не могут обойтись на выборах любого уровня. Почему, в самом деле, пресловутая "фабрика российских троллей" должна ограничиваться выборами лишь президента США, если есть еще выборы конгресса, мэров, губернаторов?

В этой связи вполне закономерно, что тема влияния "российских ботов" плавно добралась и до сенатских выборов. Тем более что сейчас разворачивается жаркая кампания в штате Алабама — там освободилось место сенатора после того, как Джефф Сешнс, занимавший его с 1997 года, перебрался в кресло генпрокурора США. А раз кампания будет жаркой, то, сами понимаете, без "российской темы" не обойтись.

Трамп проигрывает, "трампизм" побеждает

Поначалу выборы в Алабаме не предвещали особых неожиданностей — после 10-летнего периода безраздельного господства Сешнса (на выборах 2014 года он был единственным в США, кто избирался безальтернативно и набрал 97% голосов) казалось, что любой кандидат от Республиканской партии при поддержке истеблишмента и президента США Дональда Трампа легко одолеет любого демократа.

Однако неожиданности начались еще на стадии праймериз. Трамп присоединился к руководству своей партии и громогласно поддержал Лютера Стрейнджа, бывшего генпрокурора Алабамы, который временно был назначен на пост сенатора вместо Сешнса. Но оказалось, что правоконсервативный электорат Трампа на этот раз прислушался не к совету президента, а к совету человека, который своими руками во многом и создал этого президента — Стива Бэннона, недавно ушедшего с поста главного стратега Белого дома, но оставшегося главным идеологом "трампизма".

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп обнимает кандидата в американский сенат Лютера Стрейнджа на предвыборном митинге в штате Алабама. 22 сентября 2017 © AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп обнимает кандидата в американский сенат Лютера Стрейнджа на предвыборном митинге в штате Алабама. 22 сентября 2017

Тот официально не открестился от политики своего недавнего протеже, но на выборах в Алабаме показал свою значимость и влияние, открыто выступив на стороне бывшего судьи Роя Мура, известного своими ультраконсервативными взглядами, собственно, и известными как "трампизм". Трудно сказать, насколько поддержка Бэннона сыграла свою роль, но Мур в итоге неожиданно для многих опередил Стрейнджа на 9% голосов.

"Советская сеть спящих агентов"?

И вот тут-то демократы поняли, что у них появился шанс воспользоваться разладом в команде республиканцев, оказавшейся не совсем готовой к "незапланированному" кандидату. Кампания в Алабаме приобретает все более жаркий и все более грязный характер. А когда на днях стали известны данные опроса Fox News, согласно которым кандидат от демократов Даг Джонс сравнялся в рейтингах с Муром , возбуждение достигло апогея.

Ну а какие жаркие выборы в США нынче без темы "российского вмешательства"? И понеслось! Одна из ведущих газет Алабамы The Montgomery Advertiser опубликовала статью под заголовком "Рой Мур наблюдает резкий рост читателей "Твиттера" из земли Путина". Согласно данным газеты, еще в пятницу число читателей Мура в этой социальной сети составляло 27 тысяч, а уже в понедельник оно достигало 47 тысяч. При этом значительная часть "фолловеров", добавившихся за последние дни, имела в своих профилях кириллические символы, а стало быть, они и есть "из земли Путина". Где же еще могут использовать кириллицу? Моментально сию волну подхватили другие СМИ и сайты, рассказывая о "российском вторжении" в сенатскую кампанию. Снизошли все-таки знаменитые "российские тролли" и до уровня штата. Алабаме, должно быть, лестно это узнать.

© REUTERS / Marvin Gentry Кандидат в американский сенат от Республиканской партии Рой Мур в Монтгомери, штат Алабама. 26 сентября 2017 © REUTERS / Marvin Gentry Кандидат в американский сенат от Республиканской партии Рой Мур в Монтгомери, штат Алабама. 26 сентября 2017

The Montgomery Advertiser даже попыталась прибегнуть к Google-переводчику, чтобы расшифровать хоть что-нибудь написанное этими самыми "россиянами". Тяжело, видимо, в Алабаме со специалистами по русскому языку. Поскольку любой, кто им владеет, обратил бы внимание сторонников теории "всемирного заговора российских троллей" на ту абракадабру, которой снабжены упомянутые аккаунты. Вот только некоторые из примеров: "Сам ее плохосебя заю", "потсме", "зписи", "првет, Ктя", "Известнаяевца", "Пркткующий дзайнер" и прочая галиматья . Из чего следует предположить, что составители данных аккаунтов знают, что такое кириллический шрифт, но не очень владеют русским языком.

Ну вот сами посудите: допустим, загадочные "русские боты" создают свои аккаунты для "вмешательства в выборы сенатора". Вполне логично создавать их на английском языке и писать, соответственно, по-английски. Если же они и не собирались скрывать своего происхождения, то как минимум не использовали бы абракадабры. Иначе смысла в этом "российском вторжении" нет никакого!

Но так глубоко копать ни алабамские журналисты, ни тем более кандидаты в сенат не стали. Зачем, если есть кириллица и Google-переводчик? Наоборот, начали активно искать в этом геополитику.

Штаб Джонса даже разродился заявлением: "Может быть, Муру надо поинтересоваться у Владимира Путина, который разделяет его взгляды на лишение людей их гражданских прав". Представляете, какие выводы можно сделать из сотен фальшивых аккаунтов неких троллей!

А журнал The Washington Examiner даже начал обсуждать, не является ли Мур "частью советской сети спящих агентов". К счастью, он выражает сомнение в этом — все-таки паранойя еще не достигла такого уровня, чтобы прямо обвинять потенциального сенатора в госизмене только на основании того, что у него в "Твиттере" была обнаружен — какой ужас! — кириллица.

Абсурд не знает границ

Спикер кампании Мура попытался возложить вину на своих соперников из демократического штаба: "Неудивительно, что они выбрали любимую тему MSNBC и Fake News-медиа — российский заговор". Правда, он тоже не стал вдаваться в пояснение того, каким образом демократы могли бы использовать данный скандал.

© AP Photo / Brynn Anderson Бывший стратег Белого дома Стив Бэннон на митинге кандидата в американский сенат Роя Мура в Монтгомери, штат Алабама. 26 сентября 2017 © AP Photo / Brynn Anderson Бывший стратег Белого дома Стив Бэннон на митинге кандидата в американский сенат Роя Мура в Монтгомери, штат Алабама. 26 сентября 2017

Не будем уподобляться американским СМИ и политикам, давая однозначные ответы на все вопросы. Хотя, думаю, основной версией вполне логично рассматривать элементарную попытку использовать раскрученную тему "российского вмешательства в выборы" с целью привлечь внимание к скучному и малопосещаемому "Твиттеру" кандидата в сенат. Особенно учитывая тот факт, что в кампании Мура появился Бэннон, набивший руку на раскрутке "Твиттера" своего недавнего клиента — Дональда Трампа.

Уж кто-кто, а Бэннон хорошо понимает роль и значение социальных сетей в современных политических кампаниях. Его не мог не беспокоить тот факт, что по состоянию на прошлую неделю поддерживаемый им кандидат от республиканцев почти вдвое проигрывал по количеству читателей своему сопернику от демократов. А здесь нехитрый скандал, всеобщая шумиха вокруг очередного "российского вторжения" — и количество кликов наверняка резко увеличилось. Глядишь, добавятся и реальные читатели.

Вряд ли этот скандал сыграет какую-то серьезную роль в жаркой сенатской кампании. Однако сам факт эксплуатации темы "российских троллей" уже и на таком уровне показателен. Если дело пойдет так и дальше, не исключаю, что мы будем фиксировать "российское вмешательство" в выборы городских шерифов в Арканзасе и попечителей учебных округов в Неваде. Как видите, абсурд не знает границ и ограничений.