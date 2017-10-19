Спящие советские агенты: как "российские тролли" добрались до Алабамы

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Всемогущие "российские хакеры", или "российские тролли", определяют исход любых выборов на Западе — этот нарратив настолько уже закрепился в западных СМИ, что без него не могут обойтись на выборах любого уровня. Почему, в самом деле, пресловутая "фабрика российских троллей" должна ограничиваться выборами лишь президента США, если есть еще выборы конгресса, мэров, губернаторов?
В этой связи вполне закономерно, что тема влияния "российских ботов" плавно добралась и до сенатских выборов. Тем более что сейчас разворачивается жаркая кампания в штате Алабама — там освободилось место сенатора после того, как Джефф Сешнс, занимавший его с 1997 года, перебрался в кресло генпрокурора США. А раз кампания будет жаркой, то, сами понимаете, без "российской темы" не обойтись.
Трамп проигрывает, "трампизм" побеждает
Однако неожиданности начались еще на стадии праймериз. Трамп присоединился к руководству своей партии и громогласно поддержал Лютера Стрейнджа, бывшего генпрокурора Алабамы, который временно был назначен на пост сенатора вместо Сешнса. Но оказалось, что правоконсервативный электорат Трампа на этот раз прислушался не к совету президента, а к совету человека, который своими руками во многом и создал этого президента — Стива Бэннона, недавно ушедшего с поста главного стратега Белого дома, но оставшегося главным идеологом "трампизма".
Тот официально не открестился от политики своего недавнего протеже, но на выборах в Алабаме показал свою значимость и влияние, открыто выступив на стороне бывшего судьи Роя Мура, известного своими ультраконсервативными взглядами, собственно, и известными как "трампизм". Трудно сказать, насколько поддержка Бэннона сыграла свою роль, но Мур в итоге неожиданно для многих опередил Стрейнджа на 9% голосов.
"Советская сеть спящих агентов"?
Ну а какие жаркие выборы в США нынче без темы "российского вмешательства"? И понеслось! Одна из ведущих газет Алабамы The Montgomery Advertiser опубликовала статью под заголовком "Рой Мур наблюдает резкий рост читателей "Твиттера" из земли Путина". Согласно данным газеты, еще в пятницу число читателей Мура в этой социальной сети составляло 27 тысяч, а уже в понедельник оно достигало 47 тысяч. При этом значительная часть "фолловеров", добавившихся за последние дни, имела в своих профилях кириллические символы, а стало быть, они и есть "из земли Путина". Где же еще могут использовать кириллицу? Моментально сию волну подхватили другие СМИ и сайты, рассказывая о "российском вторжении" в сенатскую кампанию. Снизошли все-таки знаменитые "российские тролли" и до уровня штата. Алабаме, должно быть, лестно это узнать.
Ну вот сами посудите: допустим, загадочные "русские боты" создают свои аккаунты для "вмешательства в выборы сенатора". Вполне логично создавать их на английском языке и писать, соответственно, по-английски. Если же они и не собирались скрывать своего происхождения, то как минимум не использовали бы абракадабры. Иначе смысла в этом "российском вторжении" нет никакого!
Но так глубоко копать ни алабамские журналисты, ни тем более кандидаты в сенат не стали. Зачем, если есть кириллица и Google-переводчик? Наоборот, начали активно искать в этом геополитику.
А журнал The Washington Examiner даже начал обсуждать, не является ли Мур "частью советской сети спящих агентов". К счастью, он выражает сомнение в этом — все-таки паранойя еще не достигла такого уровня, чтобы прямо обвинять потенциального сенатора в госизмене только на основании того, что у него в "Твиттере" была обнаружен — какой ужас! — кириллица.
Абсурд не знает границ
Спикер кампании Мура попытался возложить вину на своих соперников из демократического штаба: "Неудивительно, что они выбрали любимую тему MSNBC и Fake News-медиа — российский заговор". Правда, он тоже не стал вдаваться в пояснение того, каким образом демократы могли бы использовать данный скандал.
Уж кто-кто, а Бэннон хорошо понимает роль и значение социальных сетей в современных политических кампаниях. Его не мог не беспокоить тот факт, что по состоянию на прошлую неделю поддерживаемый им кандидат от республиканцев почти вдвое проигрывал по количеству читателей своему сопернику от демократов. А здесь нехитрый скандал, всеобщая шумиха вокруг очередного "российского вторжения" — и количество кликов наверняка резко увеличилось. Глядишь, добавятся и реальные читатели.
Вряд ли этот скандал сыграет какую-то серьезную роль в жаркой сенатской кампании. Однако сам факт эксплуатации темы "российских троллей" уже и на таком уровне показателен. Если дело пойдет так и дальше, не исключаю, что мы будем фиксировать "российское вмешательство" в выборы городских шерифов в Арканзасе и попечителей учебных округов в Неваде. Как видите, абсурд не знает границ и ограничений.