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Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так

(обновлено: 09:41 26.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСевастополь. Крым. Архивное фотоСевастополь. Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Ирина Алкснис

На днях неправительственная организация "Крымская правозащитная группа" (КПГ), которая объединяет украинских правозащитников и журналистов, не принявших возвращение Крыма в состав России, обнародовала результаты проведенного исследования одного из мегапроектов по реконкисте полуострова.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Как известно, в марте 2017 года начала работу 150-метровая вышка, установленная в селе Чонгар для обеспечения украинского вещания на Крым. КПГ проверила работу четырех украинских FM-радиостанций, транслирующих с помощью этого строения. Результаты оказались предсказуемыми: удручающими для украинской стороны и гомерически смешными для российской.

Исследователи из КПГ обнаружили, что на соответствующих частотах вещают российские станции, которые успешно забивают сигнал украинских радиоканалов, причем мощность сигнала "агрессора" обеспечивает охват и близлежащей украинской территории.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В общем, классическая украинская история про "что они ни делают, не идут дела".

Правда, для внимательно следящих за украинской информационной повесткой данная новость не стала полной неожиданностью. О проблемах вещания на Россию с чонгарской вышки сообщалось еще прошлой осенью. Тут любопытнее скорее то, что, по заключению все того же КПГ, ситуация с тех пор еще ухудшилась.

В общем, очередная фирменно украинская история бюджетного распила с нулевым (а вернее даже отрицательным) полезным выхлопом. За последние годы их, напомним, было множество.

Только проект бывшего премьера Арсения Яценюка по строительству стены на российско-украинской границе чего стоит, а ведь до этого Украина рыла (и вырыла!) пограничный противотанковый ров в несколько сотен километров. Сейчас же на повестке дня инициатива строительства канала, который "отрежет Крым от Украины и превратит его в остров", а также детально разработанный план возвращения полуострова Киеву уже к концу следующего года.

И это только крошечная часть абсурдных инициатив, которыми фонтанируют киевские власти и обслуживающие их структуры. При этом комический эффект от такой деятельности, разумеется, напрямую связан с ее поразительной неэффективностью и полной безрезультатностью.

Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
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Коррупция при реализации проектов, финансируемых государством, — раздражающий российское общество фактор. Но украинская ситуация с нашей стороны границы выглядит прямо-таки непостижимой. Российские граждане привыкли ворчать, но воспринимают как само собой разумеющееся, что дороги и мосты в стране в итоге все же строятся, супермасштабные мероприятия успешно проводятся, а национальные мегапроекты реализуются.

Ситуация же, когда единственная цель выделения средств — их разворовывание, причем на всех уровнях, выглядит просто фантастической (во всяком случае, для России, которая прошла этот этап лет 15 назад).

Но именно она парадоксальным образом помогает оставаться на плаву феномену, известному как сегодняшняя Украина.

На расстроенные возгласы "возвращателей Крыма" и их озадаченность по поводу того, что можно сделать в сложившейся ситуации, ответ простой: ничего.

И это вовсе не шутка.

На Украине в принципе не наблюдается сил и социальных групп, даже самых маленьких, кровно и лично заинтересованных в существовании украинского государства, и уж тем более их нет в кругах, обличенных властью и полномочиями. Как так получилось — вопрос отдельный, но сути дела это не меняет. Именно поэтому Украина — не более чем территория для выкачивания ресурсов, чем занимаются абсолютно все и на абсолютно всех уровнях.

Севастополь. Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Разумеется, при таком подходе странно ждать достижения целей в любых официально заявленных затеях, поскольку единственная значимая цель — завладение выделенными под тот или иной проект средствами. В случае вышки в Чонгаре данная задача была решена в момент ее установки. Больше организаторов и исполнителей процесса ничего не волнует — в отличие от России, где функционирует дееспособное и реально нацеленное на результат государство, для которого использование сложившейся ситуации в своих интересах стало очевидной, но третьестепенной по значимости задачей, которая была решена походя, без приложения особых усилий.

Можно было бы посоветовать болеющим за Украину и ее судьбу членам "Крымской правозащитной группы" обратиться к опыту российского государственного строительства. Вот только они наверняка сочтут этот совет глупой шуткой. И будут, в общем, правы.

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5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vakhanalijaЕвгений Зимин
Евгений Зимин, Вам стоит перейти на страницу где обсуждают Россию. Например про распил на предприятии Лавочкина, так же вы можете написать собственную статью и провести свое расследование и опубликовать это на интернет ресурсах. Эта статья про Украину.
09:39
26.07.2018
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zlydennemetsЕвгений Зимин
Евгений Зимин, рассказали. Мосты строятся, ракеты летают, дороги строятся и ремонтируются - несмотря на распил, остаётся на реальный результат в отличие от Украины. И да, покажите мне хоть одну страну мира, где коррупции и воровства нет вообще.
09:45
26.07.2018
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