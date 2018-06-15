Политолог оценил идею превратить Крым в остров

Экс-глава Генштаба ВСУ Анатолий Лопата заявил, что Украина должна превратить Крым в остров, а для этого выкопать канал вдоль границы. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik оценил шансы этой идеи на воплощение в жизнь.

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Лопата заявил, что Украина должна превратить Крым в остров и выкопать канал на границе. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию "Обозреватель".

"Мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится", – заявил генерал. Таким образом он предлагает бороться с "доминированием России" в акватории Крыма.

По словам генерала, по задуманному им каналу должны проходить крупнотоннажные корабли, канал должен быть около ста метров в ширину и достаточной глубины. Как считает Лопата, это позволит Украине контролировать территорию "от Мариуполя и дальше".

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал эту идею.

"В Киеве уже предлагали вырыть ров между Украиной и Российской Федерацией, но это ничем так и не завершилось. Вообще, украинские политические деятели и военные постоянно соревнуются в выдвижении подобного рода фантастических проектов. Конечно, это их не красит – но что делать, других идей и других политиков на Украине, видимо, нет. Разумеется, серьезно воспринимать такие проекты невозможно – никакого рва вдоль границы, конечно же, не будет. Ни денег, ни технических возможностей у Украины для этого нет", – сказал Иван Мезюхо.

Предложенный Анатолием Лопатой канал – не первая инициатива по возведению препятствий вдоль украино-российской границы. Так, в мае 2015 года Арсений Яценюк, тогда занимавший пост премьера Украины, заявил о начале строительства "реальной госграницы" с Россией. Проект назвали "Стена", а позже по предложению премьера переименовали в "Европейский вал".

Несмотря на громкое название, "Европейский вал" представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Раде "стену" Яценюка окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью четыре миллиарда гривен". К настоящему времени сооружена лишь незначительная часть "стены". Как сообщали украинские СМИ, в ходе строительства были выявлены многочисленные случаи хищения отпущенных на проект средств.