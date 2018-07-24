На Украине разработали новый план "возвращения" Крыма

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Киев планирует "вернуть и реинтегрировать" Крым к декабрю 2019 года. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

"Это не вымысел кого-либо, а конкретная задача, поставленная в документе", — написал Журавко на странице в Facebook, прикрепив отсканированный файл.

По словам бывшего парламентария, план был разработан постпредом президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борисом Бабиным и одобрен 20 июня.

Согласно документу, Украина намеревается собрать и представить "доказательства нарушения прав человека в Крыму", искать улики против России для подкрепления исков в Международный уголовный суд, поддерживать деятельность международной платформы "Друзья деоккупации Крыма", а также финансировать проукраинские структуры и организации на полуострове.

Также экс-депутат сообщил, что украинские власти планируют формировать отдельные подразделения ВСУ, состоящие из переселенцев из Крыма для дальнейшего "освобождения" полуострова. При этом Журавко отметил, что у Киева отсутствуют финансовые средства на создание подобных частей.

На Украине не раз говорили о "возвращении" Крыма. Так, экс президент страны Леонид Кравчук предлагал для этой цели предоставить полуострову особый статус, при котором "субъектом власти будут крымские татары". Высказывались на эту тему и бывший министр обороны и лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко, и Юлия Тимошенко.

В последнее время некоторые украинские чиновники стали признавать, что Киев не сможет вернуть полуостров. Так, в апреле замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что Украина не располагает ресурсами для возвращения Крыма и Донбасса.

Крым вернулся в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95% жителей полуострова. Москва не раз заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.