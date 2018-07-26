Нас просто задавят массой. Озвучена новейшая американская мечта

Виктор Мараховский

Вначале — скандальные новости передовых обществ. Более ста тысяч подписей собрала онлайн-петиция к каналу Netflix — с требованием отменить показ предстоящего сериала. Гражданское общество Северной Америки, Великобритании и Австралии возмутил трейлер, в котором толстую девочку сначала травят в школе, а потом она худеет и мстит обидчикам.

По мнению гражданских активистов, толстая девочка не должна худеть. Этим она подтверждает сексистский стереотип о том, что стройные якобы в чем-то лучше жирных.

Представители канала жалко оправдываются, клянясь: похудев, героиня не стала счастливее. Но это уже неважно. Ибо все равно, счастливая или несчастная, худея, героиня воплощает на экране запретные действия. Ведь этим она ставит под сомнение ту очевидную истину, что толстые во всех отношениях так же ценны, как стройные.

И еще одна скандальная новость. Американская активистка, блогер и модель Анна О`Брайен опубликовала в "Космополитен" возмущенную колонку о том, как ее сексуально унизили злые мужчины.

Суть дела: 150-килограммовая Анна пришла на Таймс-сквер в г. Нью-Йорке, сбросила с себя одежды и начала позировать в розовом бикини для дружественной камеры. Вокруг собралась толпа мужчин и начала подбадривать ее немудреными похвалами. Мужчины, как умели, уверяли, что дамы формата "плюс плюс плюс" как раз в их вкусе, просили ее станцевать тверк, а один зашел модели за спину и фотографировал ее сзади.

Смелая женщина — припершаяся на людное место показывать себя в почти голом виде — оскорбилась до слез и начала кричать на толпу.

Публикация от Glitter (@glitterandlazers) 27 Июн 2018 в 12:50 PDT

Ее оскорбил и негодяй, снимавший сзади ("я была безлика для него"). И грубоватые комплименты негодяев, хваливших ее спереди ("они меня превратили в сексуальный объект"). И общее отсутствие понимания истины ("Ценность женщины плюс-сайз, да и любой женщины, не зависит от того, хотят ли с ней заняться сексом. Я больше, чем мое тело, и заслуживаю уважения и почтения. Я существую не для того, чтобы доставлять кому-то удовольствие. <…> Я существую для того, чтобы менять мир"). Впрочем, были и те, кто игнорировали Анну и в 50 метрах от нее фотографировались за деньги с двумя раскрашенными в цвета американского флага стройными топлес-девицами. Они тоже оскорбили ее. Потому что эксплуатировали сексуальный стереотип.

…Что важно. Мы пишем об этом вовсе не для того, чтобы еще разок поглумиться над сумасшествием на загнивающем Западе и противопоставить ему наши скрепы.

Мы пишем об этом потому, что подписанты петиций против худения и болельщики Анны, накидавшие ей сотни тысяч лайков, одновременно являются электоратом "антироссийских" идеологов. То есть тех, кто потно борется с Русским Вмешательством и Консервативным Популизмом, в мировой медиасфере олицетворяемыми В. В. Путиным и Российской Федерацией.

Одни и те же люди возмущены проклятыми сексистами и выходят на митинги против Трампа, Продающего Америку Путину. Рыцари глобального либерализма, мечтающие переделать мир, опираются в своих (и не только своих) странах именно на эту публику.

И поэтому нам интересно посмотреть, чем является их "ядерная" аудитория.

Говоря цинично — мы видим сверхгромкую и идеологизированную насквозь прослойку боевых неудачников. Своего рода западный эквивалент диких украинских активистов, точно так же атакующий все, что можно атаковать, за несоответствие высоким идеалам. Просто это не идеалы Гидности, Незалежности и Свидомости, а идеалы Разнообразия, Инклюзивности и Равноправия.

Тут в чем вся штука. В чисто социально-экономическом плане все эти "активисты равенства" никак не принадлежат к высшим слоям своих обществ. Там, наверху, все по-прежнему: люди из богатых семей оканчивают головокружительно дорогие университеты, женятся на головокружительно качественных красотках и поддерживают форму в головокружительно дорогих спортзалах. То есть живут вполне классической красивой жизнью.

А вот на нижних ветвях социального баобаба, там, где постепенно, но неуклонно растворяется "средний класс", теряющий капиталы и влияние, — буйствуют идейные омеги. Которые убеждены, что их социальная, экономическая, сексуальная и прочая несостоятельность вообще не является ни их бедой, ни их недостатком.

Нет, уверены омеги. Их несостоятельность является недостатком косного окружения, имеющего наглость не уважать их уникальный набор лузерских качеств, биографических неудач и личных слабостей. Именно косное окружение ответственно за то, что боевые неудачники чувствуют себя в жизни дискомфортно.

Косное быдло унижает их в школе, показывает пальцем на улицах и либо преступно игнорирует, либо так же преступно "воспринимает как объекты". И это окружение — обычных человеческих людей с их постыдно естественными реакциями — надо безжалостно "изменять". То есть укрощать, низводить и перевоспитывать.

В этих людях самым диким образом мутировала та самая — без дураков, великая — американская мечта. Та, которая "равняться на Джонсов". Та, которая "добейся успеха или сдохни, пытаясь". Та, которая "пятнадцать минут славы" и "страна равных возможностей".

Эти люди попали в эпоху, когда с возможностями явный кризис, а установка на индивидуальный успех осталась. И вместо того чтобы бороться за изменение своей жизни, они выбрали простой путь: борьбу за то, чтобы не меняться, чтобы их любили такими, как есть. Они выбрали отказ от малейшей самокритики — ведь они все уникальны и так. Просто глупый мир должен это понять.

При этом боевые омеги по факту превращают себя в расходный материал. (Потому что понятно: с потрясающими формами +++модели Анны и ее социальными навыками у нее довольно грустное будущее. Как и у борцов за права наркозависимых, за уважение к секс-работникам и т. д.)

…К чему я это все. В нашем обществе, безусловно, имеется огромная куча своих проблем — и социальная несправедливость, и демографический кризис, и изолировавшийся от граждан медиакласс.

Однако методика, предлагаемая передовыми силами передового мира, — она вообще не о том, чтобы ликвидировать такие проблемы. Она — о том, чтобы "проигравшие и не вписавшиеся" гордились своим проигрышем. И защищали не свои реальные интересы, а свою воображаемую самооценку.

И кстати. Эта — куда более лицемерная, чем любое отечественное "скрепостроительство" — социальная тенденция грозит нам точно так же, как другим народам планеты.

И поэтому мы, конечно, можем смеяться над зарубежными боевыми неудачниками. Но было бы большой ошибкой считать, что у нас нет желающих повторить их успех.

Фокус в том, что если упустить их из виду и дать им на откуп борьбу за справедливость (а они явно хотят оседлать любые формы "гражданского общества"), то мы у себя получим ту же самую диктатуру фриков.