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Раскрыта связь Путина и "нового мирового порядка"

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Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (296)
(обновлено: 09:33 24.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в ХельсинкиПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Импичмент за встречу с Путиным: что ждет Трампа после саммита в Хельсинки
Флагман британской финансовой журналистики Financial Times специализируется на котировках, макроэкономических параметрах и финансовых данных, а о политике пишет в том случае, если, по мнению редакции, конкретная политическая новость оказывает серьезное влияние на жизнь каждого банкира, бизнесмена, трейдера и финансиста. Два дня назад Financial Times опубликовала именно такую новость, заявив, что "Дональд Трамп и Владимир Путин хотят создать новый мировой порядок".

К тому, каким образом президенты России и США смогли (по версии британской прессы) демонтировать мировой порядок, который так долго выстраивало несколько поколений американской политической элиты, мы еще вернемся. А сейчас стоит обсудить извечный вопрос о том, есть ли на Западе так называемые свободная пресса и экспертное сообщество.

Практически одновременно со статьей Financial Times специализированный политический портал Politico опубликовал материал "Шаг Трампа навстречу Путину закрепляет новый мировой порядок", и в нем сказано примерно то же самое, что и в тексте про "создание нового мирового порядка". В нем фигурируют те же главные герои, Владимир Путин и Дональд Трамп, которые (уже по версии американских журналистов) не только демонтировали "американский мировой порядок", но и создали некий новый, который очень не нравится американскому экспертному сообществу. Практически одновременно с вышеупомянутыми публикациями свет увидел аналогично алармистский доклад влиятельного аналитического центра Brookings Institution. По оценке журнала The Economist, Brookings Institution является "самым престижным аналитическим центром США", и когда эта уважаемая структура тоже публикует материал под заголовком: "Уничтожить либеральный мировой порядок. Трамп, Путин и подвергнутый опасности трансатлантический альянс", то закрадываются подозрения, что в западном медийном и экспертном сообществе активно используют так называемые темники, или "технические задания", которые составляются кем-то настолько влиятельным, что отказаться использовать "темник" не может никто. Для полноты картины можно упомянуть еще несколько материалов из мировой прессы: "Мастера подрыва: Трамп и Путин полны решимости сломать существующий мировой порядок" — это заголовок статьи в Globe and Mail, ведущей газеты Канады.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Паника в США: Трамп предал своих и получил от Путина инструмент влияния
"Трамп реорганизует мировой порядок" сообщает британская The Guardian, но в тексте все равно жалуется и на Трампа, и на Путина.

Список при желании можно продолжить, особенно если включить в него случаи, когда тезис о смерти мирового порядка и замене его на некий новый антилиберальный мировой порядок не выносился в заголовок, а просто цитировался или упоминался в тексте статьи или в сюжетах таких телекомпаний, как CNN.

Очень влиятельный сегмент американской (или даже наднациональной) политической элиты упорно, с применением буквально всех доступных медийных и экспертных ресурсов, пытается донести до своей целевой западной аудитории некую важную мысль, которая, судя по накалу антипутинских и антитрамповских разоблачений, вызывает у наднациональной западной элиты ощущение экзистенциального ужаса.

Что перевесит?
© Виталий Подвицкий
Что перевесит?

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа и Путина
Из обвинений, выдвинутых в адрес Путина, Трампа и Си, можно собрать интересную мозаику "болевых точек", нажатие на которые вызывает столь негативную реакцию заказчиков и спонсоров влиятельных СМИ, а также экспертных центров. Например, их очень беспокоит тот факт, что все вышеперечисленные лидеры выступают за неограниченный национальный суверенитет, в то время как тот "мировой порядок", который они демонтируют, предполагал наличие серьезных ограничений суверенитета любого государства, в том числе США. Более того, суверенитет ограничивался не только (и не столько) какими-то международными договорами или решениями ООН, а целой когортой никем не избранных руководителей влиятельных НКО, политическими активистами-олигархами, такими как Джордж Сорос, и структурами вроде МВФ — все они могли вмешиваться в суверенные дела конкретных государств, а любые попытки им помешать сразу выводили целые страны или конкретных политиков за рамки "цивилизованного мира", что обрекало на скорую "цветную революцию" или физическое уничтожение.

Путину, Трампу и Си также ставится в вину политический реализм, доведенный до уровня главенствующей геополитической философии. Сторонникам старого мирового порядка было важно чувствовать себя не просто самой сильной и влиятельной группой наднационального политического влияния. Достаточно посмотреть на идеологическую "начинку" речей Джорджа Сороса, Хиллари Клинтон или даже Билла Гейтса, чтобы остро прочувствовать их желание видеть себя не просто наднациональной элитой, а некой кастой "прогрессоров", которые железной рукой ведут неразумные народы планеты к всеобщему счастью — под руководством самих либеральных "прогрессоров", в чьей идеологии на самом деле не осталось ни толики настоящего либерализма. Когда Трамп или Путин открыто заявляют о существовании такого феномена, как "национальный интерес", и о готовности договариваться с теми, с кем у них есть идеологические разногласия, они ломают именно эту "прогрессорскую" рамку, в которую была загнана мировая политическая система после окончания холодной войны.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трамп назвал лицемерными СМИ, критиковавшие его за мягкость с Путиным
В текстах разгневанных "прогрессоров" встречается особо горький упрек в адрес президента США, который своим поведением показал, что неолиберальный мировой порядок провалился даже уже на родине — то есть в Вашингтоне.

Впрочем, для прагматичных аналитиков конец "либерально-прогрессорского мирового порядка" был предсказуем. Еще задолго до саммита в Хельсинки, профессор Хал Брэндс (колумнист агентства Блумберг и автор прекрасной книги "Американская стратегия в эпоху Трампа") с грустью констатировал: "Новой целью американской стратегии не будет интеграция конкурирующих великих держав в по-настоящему глобальный мировой порядок. Целью будет защита существующей международной системы, успешной, но не полной — от их попыток ее опустошить. Этот вывод трудно принять, потому что он сильно противоречит огромному оптимизму, который был свойственен эре, наступившей после окончания холодной войны".

Вывод — действительно горький, но только для тех, кому очень нравились "глобализация по учебникам Сороса" или "конец истории по Фукуяме". Для всех остальных землян это — очень хорошая новость. Конец истории, о котором нам так много говорили, обернулся всего лишь концом "либерального мирового порядка". История не закончилась, нас еще ждет много интересного.

Время поговорить обстоятельно: встреча Путина и Трампа в Хельсинки
© Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкПервым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту в Хельсинки. 16 июля 2018
© Пресс-служба президента РФ
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Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
© REUTERS / Lehtikuva/Seppo SamuliРоссийского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.Лимузин проекта Кортеж в Хельсинки перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. 16 июля 2018
© REUTERS / Lehtikuva/Seppo Samuli
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТрамп приехал через 20 минут после Путина.Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп (в центре) и его супруга Меланья во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трамп приехал через 20 минут после Путина.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПо словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкОткрытая часть переговоров завершилась рукопожатием.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНа беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.Во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.
© AFP 2018 / Yuri KadobnovЗаключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.Журналисты смотрят трансляцию встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
Заключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.
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