Раскрыта связь Путина и "нового мирового порядка"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Флагман британской финансовой журналистики Financial Times специализируется на котировках, макроэкономических параметрах и финансовых данных, а о политике пишет в том случае, если, по мнению редакции, конкретная политическая новость оказывает серьезное влияние на жизнь каждого банкира, бизнесмена, трейдера и финансиста. Два дня назад Financial Times опубликовала именно такую новость, заявив, что "Дональд Трамп и Владимир Путин хотят создать новый мировой порядок".

К тому, каким образом президенты России и США смогли (по версии британской прессы) демонтировать мировой порядок, который так долго выстраивало несколько поколений американской политической элиты, мы еще вернемся. А сейчас стоит обсудить извечный вопрос о том, есть ли на Западе так называемые свободная пресса и экспертное сообщество.

Практически одновременно со статьей Financial Times специализированный политический портал Politico опубликовал материал "Шаг Трампа навстречу Путину закрепляет новый мировой порядок", и в нем сказано примерно то же самое, что и в тексте про "создание нового мирового порядка". В нем фигурируют те же главные герои, Владимир Путин и Дональд Трамп, которые (уже по версии американских журналистов) не только демонтировали "американский мировой порядок", но и создали некий новый, который очень не нравится американскому экспертному сообществу. Практически одновременно с вышеупомянутыми публикациями свет увидел аналогично алармистский доклад влиятельного аналитического центра Brookings Institution. По оценке журнала The Economist, Brookings Institution является "самым престижным аналитическим центром США", и когда эта уважаемая структура тоже публикует материал под заголовком: "Уничтожить либеральный мировой порядок. Трамп, Путин и подвергнутый опасности трансатлантический альянс", то закрадываются подозрения, что в западном медийном и экспертном сообществе активно используют так называемые темники, или "технические задания", которые составляются кем-то настолько влиятельным, что отказаться использовать "темник" не может никто. Для полноты картины можно упомянуть еще несколько материалов из мировой прессы: "Мастера подрыва: Трамп и Путин полны решимости сломать существующий мировой порядок" — это заголовок статьи в Globe and Mail, ведущей газеты Канады.

"Трамп реорганизует мировой порядок" сообщает британская The Guardian , но в тексте все равно жалуется и на Трампа, и на Путина.

Список при желании можно продолжить, особенно если включить в него случаи, когда тезис о смерти мирового порядка и замене его на некий новый антилиберальный мировой порядок не выносился в заголовок, а просто цитировался или упоминался в тексте статьи или в сюжетах таких телекомпаний, как CNN.

Очень влиятельный сегмент американской (или даже наднациональной) политической элиты упорно, с применением буквально всех доступных медийных и экспертных ресурсов, пытается донести до своей целевой западной аудитории некую важную мысль, которая, судя по накалу антипутинских и антитрамповских разоблачений, вызывает у наднациональной западной элиты ощущение экзистенциального ужаса.

Из обвинений, выдвинутых в адрес Путина, Трампа и Си, можно собрать интересную мозаику "болевых точек", нажатие на которые вызывает столь негативную реакцию заказчиков и спонсоров влиятельных СМИ, а также экспертных центров. Например, их очень беспокоит тот факт, что все вышеперечисленные лидеры выступают за неограниченный национальный суверенитет, в то время как тот "мировой порядок", который они демонтируют, предполагал наличие серьезных ограничений суверенитета любого государства, в том числе США. Более того, суверенитет ограничивался не только (и не столько) какими-то международными договорами или решениями ООН, а целой когортой никем не избранных руководителей влиятельных НКО, политическими активистами-олигархами, такими как Джордж Сорос, и структурами вроде МВФ — все они могли вмешиваться в суверенные дела конкретных государств, а любые попытки им помешать сразу выводили целые страны или конкретных политиков за рамки "цивилизованного мира", что обрекало на скорую "цветную революцию" или физическое уничтожение.

Путину, Трампу и Си также ставится в вину политический реализм, доведенный до уровня главенствующей геополитической философии. Сторонникам старого мирового порядка было важно чувствовать себя не просто самой сильной и влиятельной группой наднационального политического влияния. Достаточно посмотреть на идеологическую "начинку" речей Джорджа Сороса, Хиллари Клинтон или даже Билла Гейтса, чтобы остро прочувствовать их желание видеть себя не просто наднациональной элитой, а некой кастой "прогрессоров", которые железной рукой ведут неразумные народы планеты к всеобщему счастью — под руководством самих либеральных "прогрессоров", в чьей идеологии на самом деле не осталось ни толики настоящего либерализма. Когда Трамп или Путин открыто заявляют о существовании такого феномена, как "национальный интерес", и о готовности договариваться с теми, с кем у них есть идеологические разногласия, они ломают именно эту "прогрессорскую" рамку, в которую была загнана мировая политическая система после окончания холодной войны.

В текстах разгневанных "прогрессоров" встречается особо горький упрек в адрес президента США, который своим поведением показал, что неолиберальный мировой порядок провалился даже уже на родине — то есть в Вашингтоне.

Впрочем, для прагматичных аналитиков конец "либерально-прогрессорского мирового порядка" был предсказуем. Еще задолго до саммита в Хельсинки, профессор Хал Брэндс (колумнист агентства Блумберг и автор прекрасной книги "Американская стратегия в эпоху Трампа") с грустью констатировал: "Новой целью американской стратегии не будет интеграция конкурирующих великих держав в по-настоящему глобальный мировой порядок. Целью будет защита существующей международной системы, успешной, но не полной — от их попыток ее опустошить. Этот вывод трудно принять, потому что он сильно противоречит огромному оптимизму, который был свойственен эре, наступившей после окончания холодной войны".

Вывод — действительно горький, но только для тех, кому очень нравились "глобализация по учебникам Сороса" или "конец истории по Фукуяме". Для всех остальных землян это — очень хорошая новость. Конец истории, о котором нам так много говорили, обернулся всего лишь концом "либерального мирового порядка". История не закончилась, нас еще ждет много интересного.