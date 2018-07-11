На отставку Бориса Джонсона: даже главный клоун устал от британского цирка

Ирина Алкснис
Разразившийся в Британии правительственный кризис только частично остается внутренним делом островного государства. Более того, текущие реалии таковы, что в случае ключевых мировых держав их внутриполитические дела все больше влияют на ситуацию на мировой арене.
Причина, по существу, проста: глобальная турбулентность и распад десятилетиями существовавшей мировой системы охватили и значительную часть национальных государств. Как следствие, человеческий фактор резко усилил свое значение, а государственные системы и бюрократические механизмы, наоборот, заметно потеряли в своей способности "гасить" возникающие эксцессы и своей инерционностью обеспечивать последовательность проводимой государственной политики, в том числе и внешней.
Примеры такого положения дел, причем из числа держав первого эшелона, крайне многочисленны в последнее время: от Ангелы Меркель, чья судьба висит на волоске в ее собственной партии, до Дональда Трампа, вся деятельность которого сопровождается масштабным сопротивлением и саботажем со стороны "глубинного государства".
Можно счесть ироничным, что наибольшие проблемы и внутренние конфликты разрывают сейчас изнутри государственные системы тех стран, что принято называть "первым миром". Самые влиятельные незападные страны в целом демонстрируют куда больше внутренней и внешнеполитической стабильности в том, что касается и самих систем, и их лидеров. Будь то Си Цзиньпин в Китае, Нарендра Моди в Индии или Реджеп Тайип Эрдоган в Турции. Россия во главе с Владимиром Путиным также находится в этом списке.
Это тем более впечатляюще, если учесть ее репутацию мировой державы. Ту, что веками позволяла сохранять ей доминирующее положение в мире, несмотря ни на какие внутренние пертурбации (которых, надо признать, всегда хватало).
Теперь же, похоже, "репутация выдыхается". Британия в геополитическом рейтинге все отчетливее занимает место не просто неудачницы, но и откровенного посмешища. Публично творимые британскими властями глупости, сопровождаемые громкими скандалами и провалами, приобрели такой размах, что веками складывавшийся имидж Соединенного Королевства как всемогущественного закулисья тает на глазах даже у самых завзятых англофилов.
Брекзит, инициированный как чисто пиарная акция предыдущего премьер-министра в расчете поставить на место усилившихся евроскептиков, сначала дал шокирующий результат, а теперь оборачивается тяжелейшим геополитическим поражением Британии. Эффективность бюрократической машины ЕС, также переживающей нелегкие времена, оказалась на порядок выше британской, в результате чего на переговорах о выходе Британии выкрутили руки настолько, что, по словам ушедшего в отставку Бориса Джонсона, "страна идет к тому, чтобы стать колонией". А теперь еще и полномасштабный правительственный кризис по той же причине со сменой сразу нескольких ключевых фигур.
"Дело Скрипаля" оказалось настолько шито белыми нитками и доведено до такого уровня абсурда, что превратило британские власти в подобие украинских (по степени авторитетности и достоверности заявлений). А то, что Лондон продолжает педалировать эту тему, да еще делает это настолько постыдным образом, привело к тому, что международное сообщество стало ее просто игнорировать. Как легко заметить, раздающиеся из Лондона новые призывы покарать Россию (на сей раз — за подлое покушение на пару английских наркоманов) встречены в мировом сообществе гробовым молчанием. Позориться настолько — не готовы пока, кажется, нигде.говорит, что "Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к гибели гражданки Британии", и это заявление стало просто еще одним в длинной череде его феерических комментариев на занимаемом посту.
Про лужу, в которую сели британцы с дискредитацией России как хозяйки футбольного чемпионата, и говорить не приходится.
Эксцентричность и высокомерный снобизм — фирменный знак Британии, но на глазах мира страна соскользнула в откровенную клоунаду — и, похоже, даже не заметила этого качественного перехода.
В принципе, он был ею изначально — от вызывающих улыбку внешности и манер до позиции "семь пятниц на неделе".
Сначала долгое колебание и даже подготовленное выступление против Брекзита, а потом внезапное начало кампании за выход из ЕС.
Сначала политически мотивированный отказ от визита в Россию, а спустя полгода — приезд, потому что выяснилось, что Москва слишком важный геополитический центр, чтобы ее игнорировать.
Многочисленные жесткие антироссийские заявления, оборачивающиеся внезапно похвальными. Вроде того случая, когда уже бывший министр сравнил Запад с Афинами, а Россию со Спартой, явно недооценив обаяние последней в глазах мира после фильма "300 спартанцев" и позабыв, что именно Спарта одержала вверх в Пелопонесской войне, о которой он говорил.
Борис Джонсон за два года работы в британском правительстве стал наглядным примером того, каким не должен быть министр иностранных дел великой державы. Впрочем, то же можно сказать о многих его бывших коллегах по кабинету, которые сохраняют свои посты. И вот теперь Джонсон ушел — вслед за своим коллегой Дэвидом Дэвисом, который тащил на себе главную тяжесть переговоров с ЕС и для которого также стала неприемлемой "пораженческая" позиция Терезы Мэй в отношениях с Евросоюзом.
По-своему забавно, что все больше превращающееся в балаган британское правительство одним из первым покинул самый известный шут — и по на удивление серьезным причинам.