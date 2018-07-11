На отставку Бориса Джонсона: даже главный клоун устал от британского цирка

Ирина Алкснис

Разразившийся в Британии правительственный кризис только частично остается внутренним делом островного государства. Более того, текущие реалии таковы, что в случае ключевых мировых держав их внутриполитические дела все больше влияют на ситуацию на мировой арене.

Причина, по существу, проста: глобальная турбулентность и распад десятилетиями существовавшей мировой системы охватили и значительную часть национальных государств. Как следствие, человеческий фактор резко усилил свое значение, а государственные системы и бюрократические механизмы, наоборот, заметно потеряли в своей способности "гасить" возникающие эксцессы и своей инерционностью обеспечивать последовательность проводимой государственной политики, в том числе и внешней.

Именно поэтому эксперты, аналитики и наблюдатели стали под микроскопом рассматривать детали внутриполитических процессов в приложении к международной сфере, а фигуры государственных деятелей из взаимозаменяемых статистов, не способных кардинально повлиять на происходящее, вновь стали значимым фактором.

Примеры такого положения дел, причем из числа держав первого эшелона, крайне многочисленны в последнее время: от Ангелы Меркель, чья судьба висит на волоске в ее собственной партии, до Дональда Трампа, вся деятельность которого сопровождается масштабным сопротивлением и саботажем со стороны "глубинного государства".

Можно счесть ироничным, что наибольшие проблемы и внутренние конфликты разрывают сейчас изнутри государственные системы тех стран, что принято называть "первым миром". Самые влиятельные незападные страны в целом демонстрируют куда больше внутренней и внешнеполитической стабильности в том, что касается и самих систем, и их лидеров. Будь то Си Цзиньпин в Китае, Нарендра Моди в Индии или Реджеп Тайип Эрдоган в Турции. Россия во главе с Владимиром Путиным также находится в этом списке.

Запад же лихорадит, и речь в его случае идет о том, какая из стран лучше других справляется с внутренней турбулентностью и успешнее других продолжает добиваться своих целей на внешнеполитической арене. Если по поводу лидеров в данном аспекте можно спорить долго (например, Германия успешно сохраняет статус европейского гегемона и добивается реализации нужных ей проектов, таких как "Северный поток — 2", несмотря на внутриполитические проблемы), то позиция безнадежного аутсайдера все более прочно закрепляется за Великобританией.

Это тем более впечатляюще, если учесть ее репутацию мировой державы. Ту, что веками позволяла сохранять ей доминирующее положение в мире, несмотря ни на какие внутренние пертурбации (которых, надо признать, всегда хватало).

Есть показательный английский анекдот о человеке, купившем "Бентли", которому через пять минут после отъезда из салона звонят и извиняясь говорят, что забыли поставить в машину мотор. "А на чем же я ехал?" — изумляется покупатель. "На репутации", — поясняют ему.Теперь же, похоже, "репутация выдыхается". Британия в геополитическом рейтинге все отчетливее занимает место не просто неудачницы, но и откровенного посмешища. Публично творимые британскими властями глупости, сопровождаемые громкими скандалами и провалами, приобрели такой размах, что веками складывавшийся имидж Соединенного Королевства как всемогущественного закулисья тает на глазах даже у самых завзятых англофилов.

Брекзит, инициированный как чисто пиарная акция предыдущего премьер-министра в расчете поставить на место усилившихся евроскептиков, сначала дал шокирующий результат, а теперь оборачивается тяжелейшим геополитическим поражением Британии. Эффективность бюрократической машины ЕС, также переживающей нелегкие времена, оказалась на порядок выше британской, в результате чего на переговорах о выходе Британии выкрутили руки настолько, что, по словам ушедшего в отставку Бориса Джонсона, "страна идет к тому, чтобы стать колонией". А теперь еще и полномасштабный правительственный кризис по той же причине со сменой сразу нескольких ключевых фигур.

© AFP 2018 / Justin Tallis Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне © AFP 2018 / Justin Tallis Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне

"Дело Скрипаля" оказалось настолько шито белыми нитками и доведено до такого уровня абсурда, что превратило британские власти в подобие украинских (по степени авторитетности и достоверности заявлений). А то, что Лондон продолжает педалировать эту тему, да еще делает это настолько постыдным образом, привело к тому, что международное сообщество стало ее просто игнорировать. Как легко заметить, раздающиеся из Лондона новые призывы покарать Россию (на сей раз — за подлое покушение на пару английских наркоманов) встречены в мировом сообществе гробовым молчанием. Позориться настолько — не готовы пока, кажется, нигде.

Ситуация похожа на ту, что возникает, когда в публичном месте человек начинает себя вести откровенно неадекватно, а все остальные просто игнорируют его, делая вид, что ничего не происходит. В принципе, такой подход можно понять, потому что мир оказался просто не подготовлен к тому, что министр обороны Великобритании (не забытого богом медвежьего угла, не Украины, а Великобритании!) на голубом глазу говорит , что "Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к гибели гражданки Британии", и это заявление стало просто еще одним в длинной череде его феерических комментариев на занимаемом посту.

Про лужу, в которую сели британцы с дискредитацией России как хозяйки футбольного чемпионата, и говорить не приходится.

Эксцентричность и высокомерный снобизм — фирменный знак Британии, но на глазах мира страна соскользнула в откровенную клоунаду — и, похоже, даже не заметила этого качественного перехода.

Борис Джонсон, покинувший корабль Мэй после двух лет на посту главы МИД, стал квинтэссенцией этого феномена.

В принципе, он был ею изначально — от вызывающих улыбку внешности и манер до позиции "семь пятниц на неделе".

Сначала долгое колебание и даже подготовленное выступление против Брекзита, а потом внезапное начало кампании за выход из ЕС.

Сначала политически мотивированный отказ от визита в Россию, а спустя полгода — приезд, потому что выяснилось, что Москва слишком важный геополитический центр, чтобы ее игнорировать.

Многочисленные жесткие антироссийские заявления, оборачивающиеся внезапно похвальными. Вроде того случая, когда уже бывший министр сравнил Запад с Афинами, а Россию со Спартой, явно недооценив обаяние последней в глазах мира после фильма "300 спартанцев" и позабыв, что именно Спарта одержала вверх в Пелопонесской войне, о которой он говорил.

Наконец, именно при нем была произведена главная внешнеполитическая победа Великобритании с высылкой российских дипломатов — победа, сейчас оборачивающаяся позорищем.

Борис Джонсон за два года работы в британском правительстве стал наглядным примером того, каким не должен быть министр иностранных дел великой державы. Впрочем, то же можно сказать о многих его бывших коллегах по кабинету, которые сохраняют свои посты. И вот теперь Джонсон ушел — вслед за своим коллегой Дэвидом Дэвисом, который тащил на себе главную тяжесть переговоров с ЕС и для которого также стала неприемлемой "пораженческая" позиция Терезы Мэй в отношениях с Евросоюзом.

По-своему забавно, что все больше превращающееся в балаган британское правительство одним из первым покинул самый известный шут — и по на удивление серьезным причинам.