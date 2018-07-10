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Смена министров оставляет Мэй надежду на сохранение поста премьера Британии

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© AFP 2018 / Ben StansallПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2018 / Ben Stansall

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Разногласия по вопросу о будущих торговых отношениях Великобритании и ЕС привели в понедельник к смене ключевых министров британского правительства.

Суть проблемы

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Simon Dawson
Аналитик об отставке Джонсона: дни Мэй на посту премьера сочтены
По итогам прошедшего за закрытыми дверьми заседания кабинета министров в загородной резиденции премьера Чекерс Тереза Мэй заявила, что правительство на следующей неделе опубликует долгожданный официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем.

В частности, Великобритания предложит создать между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая "предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции". Такое предложение означает фактическое поражение группы идеологов "жесткого Brexit", в том числе самой Мэй. Ранее правительство склонялось к установлению полноценного таможенного режима, без каких-либо исключений и с применением тарифов ВТО.

Уход Дэвиса – гром среди ясного неба

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис
© AFP 2018 / Dan Kitwood / Pool
"Сделка не получается". Эксперт об отставке британского министра по Brexit
В воскресенье вечером офис премьера объявил о том, что в отставку ушел министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, ключевая фигура в правительстве, учитывая, что Великобритания выходит из ЕС уже 29 марта 2019 года.

"Как вы знаете, за последний год было значительное число поводов, по которым я был не согласен с политическим курсом Даунинг-стрит, 10. На каждом этапе я признавал коллективную ответственность, так как частью моей работы является нахождение рабочих компромиссов, и так как я считал, что еще было возможно реализовать мандат референдума. К сожалению, я считаю, что нынешнее направление политики и тактика делают это менее и менее вероятным", — говорится в письме Дэвиса Мэй.

В понедельник утром стало известно, что "политического тяжеловеса" Дэвиса сменит на столь важном посту экс-министр по вопросам жилищного строительства Доминик Рааб.

Близкий правительству источник РИА Новости в Консервативной партии, комментируя отставку Дэвиса, заявил, что она может спровоцировать новый политический кризис в стране.

"В кабинете Мэй первоначально было два министра, по-настоящему уважаемых всеми — и консерваторами, и оппозицией, и сторонниками Brexit, и его противниками — глава МВД Амбер Радд и министр по Brexit Дэвид Дэвис. Теперь их обоих нет. Вместо Радд теперь Саджид Джавид, вместо Дэвиса — Доминик Рааб. Оба, кстати, в прошлом занимались жилищным строительством. Всем очевидно, что масштаб тех, кто ушел, и тех, кто сейчас, несопоставим", — сказал источник.

По его мнению, Рааб был выбран на должность просто потому, что он сторонник достаточно жесткой модели Brexit, и этот факт призван успокоить сторонников "жесткого Brexit", которые вполне могут оспорить партийное лидерство, а, следовательно, и премьерство Мэй.

"Если вообще такое назначение может кого-то успокоить", — резюмировал собеседник агентства.

"Убийственное" письмо Джонсона

Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис в автомобиле у здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
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В понедельник днем стало известно, что Борис Джонсон покидает пост министра иностранных дел. В своем прошении об отставке с поста главы МИД Великобритании он заявил, что "страна идет к тому, чтобы стать колонией", а "мечта о Brexit умирает".

"В пятницу я признал, что мои аргументы пользовались слишком малой поддержкой, чтобы победить, и поздравил вас с тем, что вы, по крайней мере, добились решения кабинета о движении вперед. Как я сказал… у правительства есть неспетая песня. Проблема в том, что разучивал на выходных слова этой песни и обнаружил, что они застряли у меня в горле", — говорится в письме Джонсона Мэй, насыщенном такими же яркими образами, которыми были полны речи бывшего министра.

"Brexit должен был быть возможностью и надеждой. Он должен был стать шансом вести дела по-другому, стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, смотрящей вовне глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужных сомнениях в самих себе", — написал Джонсон.

По его мнению, предложения, о которых договорилось правительство, означают, по сути, следование законам ЕС.

"С этой точки зрения, мы действительно двигаемся к статусу колонии — и многим будет трудно увидеть экономические и политические преимущества таких договоренностей", — отметил Джонсон, поблагодарив Мэй за возможность работать в ее правительстве, а также сотрудников Скотланд-Ярда, обеспечивавших его безопасность. Он также отметил, что у Великобритании много друзей в мире, и в качестве примера такой дружбы привел высылку российских дипломатов рядом стран в ответ на инцидент в Солсбери.

Мэй в своем ответе на письмо призналась, что расстроена и несколько удивлена решением Джонсона, вроде бы согласившегося с ее предложениями в Чекерс.

Лондон. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Поздно вечером в понедельник канцелярия премьера объявила, что Джонсона на посту министра иностранных дел сменит экс-министр здравоохранения Джереми Хант. Несмотря на все скандалы последних лет и постоянные слухи о скорой отставке из-за неспособности договориться с медиками, Хант вошел в историю как самый "долговечный" министр здравоохранения.

Коллеги по парламенту отмечают, что у Ханта есть несколько очень ценных качеств, которые не дают ему пропасть: чутье и способность предвидеть политические повороты, умение приспосабливаться к ситуации и маневрировать.

"Он держит нос по ветру", — так некоторое время назад в беседе с РИА Новости кратко охарактеризовал Ханта один из его коллег.

Последнее утверждение хорошо иллюстрируется тем фактом, что в преддверии референдума о выходе Великобритании из ЕС Хант был решительным противником Brexit, однако в 2018 году заявил в одном из интервью, что "обратился" в веру сторонников выхода из ЕС в связи с "высокомерием", проявляемым Евросоюзом по отношению к Британии.

Учитывая тот факт, что Хант раньше профессионально не занимался внешней политикой, говорить о его внешнеполитических взглядах достаточно трудно.

Рокировка в правительстве и надежды Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Отставка Джонсона потянула за собой целую серию отставок и назначений.

Министр культуры Великобритании Мэтт Хэнкок был назначен главой минздрава вместо Ханта, а генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт стал министром по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту вместо Хэнкока.

Окружив себя лояльными, пусть и менее авторитетными людьми, чем раньше, Мэй получила надежду на то, что ей и в этот раз удастся удержаться на своем посту и сохранить доверие партии и свое лидерство в ней.

Полный вариант стратегии правительства Великобритании на переговорах с Евросоюзом об условиях выхода из ЕС будет опубликован в четверг, сообщил в понедельник вечером офис премьера.

Сама Мэй выразила готовность бороться за свой пост при любой попытке его оспорить и, выступая в парламенте, продолжала настаивать, что ее предложения по Brexit — лучшие. Насколько они реально перспективны и стоили ли они таких серьезных жертв, станет ясно очень быстро: реакция европейских лидеров обычно не заставляет себя ждать, да и реакция британских министров, как показали события последних дней, также может быть весьма быстрой.

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