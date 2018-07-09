Глава британского минобороны обвинил Россию в гибели англичанки в Эймсбери

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к гибели подданной королевства в инциденте в Эймсбери, сообщает агентство Рейтер.

"Реальность такова, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к гибели гражданки Британии", — заявил министр. При этом он не привел никаких доказательств своих утверждений.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери, 45-летний Чарли Роули остается в критическом состоянии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что упоминать Россию в связи с инцидентом в Эймсбери было бы достаточно абсурдно.

Пресс-секретарь посольства России в Соединенном Королевстве сообщил РИА Новости, что Москва будет рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как антироссийскую провокацию официального Лондона, если британская сторона не предоставит доступа к материалам следствия, а также к российским гражданам, пострадавшим при отравлении в марте.