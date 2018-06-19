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Английские болельщики: "Не верьте тому, что вы читаете в прессе"

08:0019.06.2018
(обновлено: 08:03 19.06.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБолельщики сборной Англии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Туниса и Англии на железнодорожном вокзале в ВолгоградеБолельщики сборной Англии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Туниса и Англии на железнодорожном вокзале в Волгограде
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Западные СМИ, пугавшие накануне футбольного чемпионата мира читателей и зрителей "страшной" Россией, похоже, находятся в некоторой растерянности. Праздник футбола идет полным ходом — а ничего ужасного не происходит. Любители футбола, прибывшие в Россию, сталкиваются с противоположным обещанному — дружелюбием и радушием россиян, их улыбками и объятиями.

Достаточно вспомнить, как западные (а особенно британские) СМИ стращали болельщиков якобы небывалым уровнем расизма в России.

По улицам наших городов гуляют представители всех рас — и никаких проблем.

© REUTERS / David Davies/POOL
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Но если проблем нет, надо их выдумать. И вот в субботу газета The Guardian выходит с броским заголовком: "Игра Нигерии — первый большой тест на решимость России искоренить расизм". Казалось бы, почему первый? Ведь был же матч Россия — Саудовская Аравия. Русские болельщики братались с арабскими, делали совместные селфи, а после разгромного поражения даже утешали их.

Но автор бросает нас на полуслове — читатель так и не понимает, пройден ли "тест" на расизм. Не важно, ведь в следующей статье России предстоит тест на угрозу терактов. И только в собственном твиттере автор признает: "Правда в том, что Россия во время чемпионата мира супергостеприимна к приехавшим болельщикам всех цветов". Однако на страницах издания вы эту правду не найдете.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБолельщица перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Болельщица перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону

Самое забавное, что та же The Guardian (точнее, ее воскресный выпуск, известный под названием The Observer), пытаясь раздуть тему "расизма в России", обратилась за комментариями к бывшему футболисту "Ливерпуля", темнокожему Джону Барнсу. А тот посоветовал: "Давайте лучше посмотрим на свой дом". И рассказал о жутких проявлениях расизма в городах Центральной Англии, с чем темнокожим футболистам приходится сталкиваться чуть ли не каждодневно.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Джон Оби Микел, капитан сборной Нигерии, за которую так переживал корреспондент The Guardian, отметил: "Российский народ действительно хорошо к нам относится. Множество русских поддерживают нигерийскую команду… Это место — как дом для нас".

Сложно даже представить удивление, испытываемое фанатами сборной Англии. Несколько месяцев им с первых страниц газет рассказывали, что в России их ждет "кровавая баня". А в итоге The Sun, громче всех кричавшая о том, что фанатов будут "убивать", сообщает, как тепло англичан встретили в Волгограде. И приводит слова 48-летнего болельщика из Стаффордшира: "Здесь так чисто, все очень дружелюбны и вежливы". Общее резюме англичан: "Тут совсем не так, как мы ожидали".

"Я хотел бы сказать каждому: не верьте тому, что вы читаете, приезжайте и убедитесь сами", — говорит темнокожий болельщик сборной Англии Билли Гранта со страниц газеты The Belfast Telegraph.

Но и на такие впечатления нашли нужную реакцию. Сотрудник немецкой Bild Юлиан Рёпке, известный своей особо агрессивной антироссийской позицией, в ответ на комментарии английских болельщиков в Волгограде коротко указал: "Путинский план работает". План Путина, по его же словам, состоял в том, чтобы болельщики получили удовольствие от пребывания в России — открытой, гостеприимной, радушной, — обрели здесь новых друзей, новых единомышленников. И в этом смысле Рёпке прав: план-то работает!

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7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
klenot
имевшие в колониях полмира, обвиняют в рассизме Россию?!
08:15
19.06.2018
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tamara ryzh
"Собаки лают, а караван -идет"!))
08:39
19.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
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Польша
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Сенегал
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