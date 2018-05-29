Британские СМИ: темнокожие россияне страдают от расизма. Но не знают этого

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Попытки британских властей и средств массовой информации запугать болельщиков накануне чемпионата мира в России приобретают все более масштабный и в то же время гротескный характер. Вот только несколько примеров последних дней.

• С подачи The Daily Mirror британские газеты сообщили, что нападение на фанатов футбольного "Ливерпуля" в Киеве совершили российские болельщики. К такому выводу пришли на основании того, что нападавшие говорили по-русски. Как, впрочем, и большая часть населения Киева.

• Тему подхватила The Daily Mail и "обнаружила" связь хулиганов с московским клубом ЦСКА: ведь они — болельщики киевского клуба с таким же названием. Даром что тот был расформирован еще в 2009 году. Газета, само собой, предупредила английских фанатов: "русские головорезы" устроят им "ад".

• The Daily Star привела слова депутата парламента Криса Брайанта о том, что болельщиков Англии почти наверняка ждут пытки, которым их подвергнут коррумпированные полицейские в тюрьмах. Напомним, Брайант — тот самый депутат, что советовал главе своего МИД Борису Джонсону, находясь в России, избегать водки, женщин и лифтов.

• Та же The Daily Mirror заявила: российские фанаты угрожают английским болельщикам-геям и трансгендерам смертью. "Зарежут", — сообщает газета, безо всяких колебаний добавляя: "Россия — одна из самых нетолерантных стран в мире".

Подчеркиваем: все эти сообщения опубликованы лишь за три-четыре дня. Вдобавок к тому, что было написано за предыдущие месяцы.

Излюбленный жанр в британской прессе — жуткие рассказы о том, что творят в России с представителями других рас и национальных меньшинств. Эту тему особенно любят на государственном телеканале ВВС и раскручивают ее не первый год — с тех пор, как Россия выиграла право на проведение чемпионата мира — 2018

На этой неделе ВВС запустила в эфир сюжет "Быть темнокожим в России", который даже стал лидером просмотров на сайте телеканала. Авторы явно пытались вытянуть из героев рассказы, подтверждающие доклад британского правительства о том, какой опасности подвергнутся в России болельщики с другим цветом кожи.

Прямо скажем, им пришлось сильно постараться, поскольку львиная доля опрошенных не сталкивалась с подобными проблемами. Мало того, уроженец России нигерийского происхождения Самсон Шалодеми даже озвучил совсем уж крамольную мысль: "В России проблем с расизмом нет".

Но авторы нашли выход из положения и объяснили зрителям: "Русские темнокожие на самом деле даже не понимают, что на них есть некое клеймо". То есть люди с иным цветом кожи, родившиеся и выросшие в России, просто не осознали, в каком расистском государстве живут.

И чтобы как-то уравновесить рассказы темнокожих россиян, сюжет снабдили титрами с нужными акцентами. В кадре, к примеру, чистенькое московское метро — и тут же титры: "Многие жертвы расистских преступлений говорят, что это происходило в общественном транспорте". Мол, темнокожим болельщикам Англии лучше в метро не соваться. Правда, почему-то ни одну из этих "многих жертв" канал не предъявил.

Вольно обращаются и со статистикой. "Как минимум 71 расистская атака была зафиксирована в России в 2017 году", — пугает ВВС, ссылаясь на доклад неправительственной организации СОВА ( признана иностранным агентом решением Минюста России ). Однако в докладе говорится, что в 2017 году зафиксированы 28 "атак с этнической мотивацией". А 71 — это общее число преступлений, которые данный центр отнес к "расистским и неонацистски мотивированным", в том числе и стычки ультраправых группировок с антифа. К "атакам" отнесен и срыв показа украинского фильма о войне в Донбассе, не имевший никакого отношения к расовому или этническому вопросу

При этом, согласно официальной статистике, только в Англии и Уэльсе (без учета Шотландии и Северной Ирландии) за последний год зарегистрированы 62 преступления на расовой почве . За последний год этот показатель вырос в Британии почти на 30%. А в России, и даже СОВА вынуждена это признать, наблюдается резкое сокращение числа таких преступлений.

Но опасаться все равно следует россиян — среди них, подчеркивает британская пресса, темнокожим опасно. Вот только сами темнокожие об этом не знают. Наверное, потому, что не смотрят BBC.