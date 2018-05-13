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Британских болельщиков пугают: Россия — страшное место

08:0013.05.2018
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкАнглийские болельщикиАнглийские болельщики
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Британских болельщиков в России всенепременно будут бить, ловить, арестовывать и унижать. А уж если они окажутся еще геями или темнокожими, то опасность усилится втройне. Во всяком случае, к такому выводу невольно приходишь, когда читаешь британскую прессу.

"Английские фанаты под прицелом Путина" — кричит заголовок The Daily Star. Россия может использовать футбольных хулиганов, спонсируемых государством, для нападения на английских болельщиков во время чемпионата мира, пишет автор, не поясняя, зачем России это нужно.

"Тысячи хулиганов угрожают смертью английским фанатам, которые отважатся поехать на турнир этим летом" — стращает The Sun. При этом в статье приводятся слова лишь одного анонимного "хулигана" из социальной сети (еще не факт, что он россиянин). "Кровавая баня чемпионата мира — 2018" — нагнетает The Daily Express, ссылаясь на ту же цитату.

Если бы английских фанов запугивали только таблоиды, то можно было лишь посмеяться над заголовками. Но в кампанию включились официальные деятели. К примеру, The Financial Times приводит мнение некоего высокопоставленного члена британского правительства — о том, что сокращение штата посольства в Москве в связи с "делом Скрипаля" повлияет на безопасность английских болельщиков. Остается неясным, как бы гостей из Британии охраняли те самые 23 дипломата.

Флаг Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Об угрозах фанатам и бойкоте ЧМ намекал с высокой трибуны министр иностранных дел Борис Джонсон.

И даже Белый дом отчего-то озаботился проблемами английских болельщиков, посоветовав им "подумать дважды", прежде чем ехать в Россию.

Нагоняют страха и профессиональные критики Кремля — западные публицисты, колумнисты, эксперты. Так, комментируя сообщение ФИФА о готовности России к ЧМ-2018, британский журналист Максим Такер, с недавних пор работающий на соросовский фонд "Открытое общество", иронизировал: "Если вы гей, черный или британский футбольный фанат, то Россия точно не готова (вас принять. — Прим. ред.)".

Этот психоз (сложно подобрать иное слово) охватил и депутатов британского парламента: на прошлой неделе комитет по иностранным делам устроил специальные слушания по безопасности английских фанов. И даже заверения государственного министра Харриет Болдуин в высоком уровне готовности России не успокоили парламентариев — скорее разозлили.

В аэропорту Heathrow в Лондоне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На Болдуин набросились представители различных фракций. Лейборист Крис Брайант — тот самый, который советовал Борису Джонсону избегать в России красивых женщин, не пить водку и не заходить одному в лифт — обвинил ее в "наивности". Другие вопрошали: "Что вы посоветуете гомосексуальным парам, которые путешествуют вместе? Они не должны жить в одном номере? Должны ли они обедать отдельно?" Выражались сомнения в том, что геям следует обращаться в российскую полицию, если их кто-то обидит. По словам депутатов, в России "полиция геев избивает".

Дальше — больше. В официальных рекомендациях британским болельщикам, изданных в Форин-офисе к чемпионату, с тревогой отмечается: "Люди азиатского или афро-карибского происхождения могут привлекать нежелательное внимание в публичных местах и должны быть осторожны, особенно путешествуя поздно ночью". Похоже, авторы этих рекомендаций давно не были в Москве, если считают "людей азиатского происхождения" какой-то диковинкой для здешних мест. То-то удивятся британские фанаты, когда приедут к нам!

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОткрытие Парка футбола ЧМ-2018 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Открытие Парка футбола ЧМ-2018 в Казани

Открытие центра выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"А знаете, какие там носят трусы?" Британцев уговаривают не ехать в Россию
Для чего же нагнетают истерию? Нет сомнений, одна из целей — помешать англичанам убедиться в том, что "эти страшные русские" не так уж ужасны, как их изображают в британской прессе. Но судя по тому, сколько болельщиков все-таки собираются на ЧМ (по данным посольства в Лондоне, от 20 до 30 тысяч), не очень-то они напуганы.

А вот организаторам чемпионата стоит обратить внимание на возможные провокации, связанные с британцами. Если вспомнить поведение Лондона в "деле Скрипалей", легко предположить, что кому-то захочется подогреть страсти. Бесспорно, любое столкновение болельщиков (даже если его инициаторами выступят сами англичане, известные своим скандальным нравом) преподнесут миру как "очередную агрессию России против Британии".

Поэтому английских фанатов следует особо внимательно охранять, контролировать их передвижения, досматривать при входе на стадионы и принять дополнительные меры по тщательной видеофиксации всех заварушек с их участием. Иначе провокаторы, устроившие шумиху вокруг "отравления Скрипаля", непременно воспользуются любым скандалом, чтобы снова раздуть его до мирового.

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