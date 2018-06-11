"Америка больше не будет банком Запада": при чем тут Путин

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Наблюдая за тем, что происходило на саммите G7 в канадском Ла Мальбе, нельзя было отделаться от мысли, что Владимиру Путину крайне повезло в том смысле, что ему не пришлось участвовать в этом мероприятии, которое по всем параметрам больше напоминало жесткую и очень некрасивую семейную ссору, а не встречу глав государств, входящих в когда-то очень влиятельную организацию.

Вряд ли найдется человек, которому доставит удовольствие стать свидетелем чужой семейной ссоры, да еще такой, в которой на поверхность вытаскиваются застарелые обиды и взаимные претензии, причины которых уходят в глубину прошлого века. Дополнительную пикантность этой ссоре придавало присутствие многочисленных журналистов, а также тот факт, что каждое действие, каждое заявление и каждый взгляд участников переговоров мгновенно превращался в повод для обсуждения и осуждения в соцсетях.

Все, от следов крепкого и злого рукопожатия Макрона на руке Трампа и до презрительного взгляда главного "ястреба" Джона Болтона, которым он буквально пронзал Ангелу Меркель, становилось поводом для едких комментариев американских и европейских политиков, дипломатов, журналистов и пользователей соцсетей, которые не стеснялись в выражениях, пытаясь задеть своих заокеанских оппонентов. Никогда еще взаимное европейско-американское презрение не демонстрировалось столь публично и наглядно.

В довершение картины идеального скандала Трамп и его администрация отметились двумя беспрецедентными моментами. Во-первых, американский президент отказался подписывать финальное заявление саммита G7, а советник Трампа по вопросам торговых отношений заявил, что для канадского премьера Трюдо есть "специальное место в аду" из-за нежелания канадского лидера выполнять требования Вашингтона.

Ян Бреммер, влиятельный американский эксперт по внешней политике, основатель "мозгового центра" Eurasia Group и патологический русофоб, с грустью прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он выложил в Twitter ставшую знаменитой фотографию, на которой запечатлен особо неприятный момент переговоров, а в лицах Ангелы Меркель и Дональда Трампа читается острая взаимная неприязнь. "Вот так был потерян Запад", назвал Бреммер этот глубоко символический снимок.

Важно заметить, что, несмотря на наличие других фото, по которым "читается" чуть менее напряженная атмосфера, сам факт того, что журналистское, экспертное и дипломатическое сообщество единодушно выбрало именно эту фотографию как символ саммита, говорит о том, что Мария Захарова права, когда написала о том, что "не важно, что было за закрытыми дверями. Вернее, не важно, что двери были закрыты. Один кадр — и занавес поднят".

Показательно, что Болтон прокомментировал этот же снимок в совсем другом ключе: "Просто еще один саммит G7, на котором другие страны ожидают, что США всегда будет их банком. Президент четко выразился сегодня. Этого больше не будет".

Нетрудно догадаться, что многие экономисты, финансисты и журналисты немедленно указали Болтону на то, что поведение США в отношении всего остального мира можно сравнить с чем угодно, но не с поведением банкира, хотя бы потому, что США — не кредитор, а должник остального мира. Например, вышеупомянутый Ян Бреммер отметил, что фактически советник Трампа призвал к ликвидации статуса доллара США в качестве главной мировой валюты.

© AFP 2018 / Leah Millis Отпечаток пальца французского президента Эммануэля Макрона на руке президента США Дональда Трампа после того, как они обменялись рукопожатием во время двусторонней встречи на саммите G7 в Шарлеоике, Квебек, Канада. 8 июня 2018 © AFP 2018 / Leah Millis Отпечаток пальца французского президента Эммануэля Макрона на руке президента США Дональда Трампа после того, как они обменялись рукопожатием во время двусторонней встречи на саммите G7 в Шарлеоике, Квебек, Канада. 8 июня 2018

Все эти цитаты важны для того, чтобы показать: дискуссии о том, что "коллективный Запад" находится в состоянии жесткого внутреннего конфликта, который можно сравнить со скандальным разводом, — это не "миф кремлевской пропаганды", а суровая реальность, которая активно обсуждается по обе стороны Атлантики.

Забавно, что даже в этом, сугубо западном конфликте многие все равно пытаются разглядеть тень Путина, которая упала на когда-то безоблачные европейско-американские отношения. Ги Верхофстадт, руководитель фракции Европарламента "Альянс либералов и демократов за Европу", иронично написал в Twitter, что на знаменитой фотографии переговоров G7 обсуждается вопрос к Трампу: "Скажи нам, какой компромат на тебя имеет Владимир (Путин. — Прим. ред.) и, может быть, мы сможем помочь".

Шутку вряд ли можно назвать удачной (и не факт, что это была шутка), но зато точно можно сказать, что тем, кто видят руку Путина в нынешнем кризисе Запада, уже никто и ничем помочь не сможет. Эта паранойя уже неисправима.

В контексте однозначно провального саммита "семерки" стоит вспомнить предложение Дональда Трампа о возвращении России в этот формат международного сотрудничества, и однозначно классифицировать это предложение как злобный троллинг, причем троллинг не России, а именно "европейских партнеров" Вашингтона.

Судя по его поведению на самом саммите и после саммита, американский президент был готов делать все, чтобы продемонстрировать: "шестерка" (то есть лидеры стран, которые взбунтовались против его политики) ничего не стоит, и в этом смысле демонстративное "приглашение за стол", обращенное к российскому лидеру, было необходимым элементом программы по укрощению строптивых "союзников". Идея провалилась, но Трамп, видимо, и не ожидал другого.

Особую остроту чувству разочарования от саммита G7 для западной аудитории придавали новости и фотографии с другого саммита, в котором участвовал российский президент и который проходил в китайском Циндао.

До недавнего времени западные СМИ очень любили с издевкой писать о ШОС как об искусственной организации, которую, в отличие от G7, не объединяют общие ценности и не сплачивают общие интересы.

На практике оказалось, что "семерка" — это на самом деле организация, разъединенная общими ценностями, которая даже не может принять итоговую декларацию, а ШОС — это живой и вполне работоспособный механизм по гармонизации внешней политики стран с разными интересами, и именно поэтому ШОС хотя бы может прийти к единой позиции по итоговой декларации своего саммита. Более того, страны ШОС, включая "новичков" организации — Индию и Пакистан, — внесли в итоговую декларацию очень неприятный для Вашингтона "валютный пункт", обозначив нацеленность организации на расширение объемов использования национальных валют в торговой и инвестиционной деятельности. Фактически в будничном тоне продекларирован курс на евразийскую дедолларизацию, но Вашингтон так занят разборками со своими собственными европейскими и североамериканскими союзниками, что даже как следует отреагировать на этот открытый вызов ему недосуг.

К сожалению, в определенных российских кругах до сих пор считается признаком хорошего тона причитать об исключении России из "избранного клуба G7". Пора прощаться с этой традицией. Строить богатую, защищенную и избавленную от заокеанского влияния Евразию гораздо интереснее и выгоднее, чем быть статистом на чужой семейной ссоре.