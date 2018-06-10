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Лидеры стран ШОС приняли декларацию по итогам саммита в Циндао

Сюжет:
Саммит ШОС в Китае (64)
09:2210.06.2018
(обновлено: 10:36 10.06.2018)
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© AFP 2018 / Wang ZhaoЛидеры стран ШОС на саммите в Циндао. 10 июня 2018Лидеры стран ШОС на саммите в Циндао. 10 июня 2018
© AFP 2018 / Wang Zhao

ЦИНДАО (Китай), 10 июн — РИА Новости. В Китае прошел саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. По ее итогам главы государств приняли Циндаоскую декларацию.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Подписи под документом поставили руководители России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана.

Декларация содержит 17 документов, которые касаются сотрудничества между странами, борьбы с терроризмом, наркотиками, эпидемиями и загрязнением окружающей среды.

Ситуация в мире

Кроме того, в совместном заявлении поднимаются вопросы по ситуации в Сирии, Иране, на Украине и Корейском полуострове.

Так, стороны в очередной раз подтвердили безальтернативность политического процесса в Сирии и призвали выполнять договоренности в зонах деэскалации. Из документа следует, что разрешение кризиса должно идти в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН и "исходить из необходимости суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии".

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кроме того, лидеры ШОС призвали участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе соблюдать обязательства в рамках сделки для стабильности во всем мире и регионе. Также они выступили за урегулирование украинского кризиса политическим путем на основании Минских договоренностей.

Стороны также отметили контакты между КНДР и США и призвали всех оказывать содействие переговорному процессу.

В декларации говорится и о борьбе с терроризмом. Так, главы стран ШОС отметили растущую угрозу от возвращающихся иностранных боевиков-террористов. Стороны намерены совершенствовать механизмы обмена информацией о них и их перемещениях, а также предлагают вместе бороться с вовлечением молодежи в экстремистские группировки.

Экономическое сотрудничество

Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В документе уделили особое внимание экономическому сотрудничеству между странами ШОС. Отмечается, что стороны изучат перспективы расширения объемов использования нацвалют в торговой и инвестиционной деятельности.

Участники саммита ШОС также подписали меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в области микро-, малого и среднего предпринимательства.

Помимо этого, члены организации намерены развивать сотрудничество в сфере туризма.

Спорт вне политики

Кроме того, в декларации также поднимается тема спорта. По мнению участников саммита, спорт должен быть вне политики. Отмечается, что стартующий через несколько дней чемпионат мира по футболу, международный турнир по ушу, регулярные марафоны ШОС и ежегодный Международный день йоги способствуют укреплению мира и дружбы.

Саммит ШОС проходит в китайском прибрежном городе Циндао 9-10 июня.

ШОС — постоянно действующая межправительственная международная организация, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время члены ШОС — это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государств-наблюдателей при ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества
Шанхайская организация сотрудничества
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