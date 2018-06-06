Порошенко обвинил Россию в "фейках". В итоге сел в лужу

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Похоже, главная проблема в отношениях между Испанией и Украиной — телеканал RT. Во всяком случае, так следует из интервью, которое украинский президент Петр Порошенко дал испанской газете El Pais. При этом он постоянно и откровенно лгал.

О чем должны говорить журналисты ведущего издания и лидер государства? Обычно главные темы — плюсы и минусы взаимоотношений двух государств, совместные проекты и планы их развития, проблемы на пути сближения этих стран. В беседе Петра Порошенко и Давида Аландете, заместителя директора газеты El Pais, RT упоминается шесть раз. Еще четыре раза — агентство Sputnik. Похоже, российские СМИ волнуют их гораздо больше, чем товарооборот между Испанией и Украиной (его они почему-то не затронули).

Англоязычная версия этой статьи, размещенная в рубрике "Фейковые новости в Испании", озаглавлена так: "Украинский президент: инсценировать убийство Бабченко было необходимо". Что же, оно и понятно: весь мир обсуждает историю с Бабченко, в которой активную роль сыграл лично Порошенко. Логично, что представитель El Pais главной темой интервью сделал этот скандальный украинский фейк. К тому же сам Аландете о себе указал, что он — специалист "в области политики и международных конфликтов, дезинформации и цифровой трансформации". Специалист по дезинформации — звучит двояко.

© AP Photo / Mykola Lazarenko/Presidential Press Service Pool Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко © AP Photo / Mykola Lazarenko/Presidential Press Service Pool Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко

Два специалиста по фейкам решили обсудить дело Бабченко. Но удивительно, что в самом интервью эта масштабная фальшивка, вызвавшая гневную реакцию во всем мире, обсуждается вскользь, а Бабченко упоминается лишь раз. Порошенко легко съезжает с подставного "убийства" на другой фейк от СБУ — об аресте "виновного". И испанский журналист с готовностью переходит с этой темы на вопрос о "списке возможных жертв" (само собой, российском). Он заявляет, что в перечне значатся 30 человек, которые якобы подлежат устранению, причем это журналисты не только с Украины, но и из ЕС. Похоже, Аландете еще не знал, что СБУ расширила список, как и не знал того, что, стряпая новый фейк, "забыли" задним числом включить туда самого Бабченко . Таким образом, замдиректора El Pais без зазрения совести поучаствовал в распространении очередной дезинформации от Киева.

Главной темой статьи в итоге стала не гигантская ложь Порошенко со товарищи по делу Бабченко, а российская "гигантская фабрика фейковых новостей". И заголовок испаноязычной версии текста выглядит уже совершенно иначе: "Каталония и Украина стали жертвами российских фейковых новостей". Вот, оказывается, в чем проблема.

В ходе интервью оба собеседника преспокойно распространяют негативные штампы о российских массмедиа и откровенную дезинформацию. Так, Порошенко заявляет, что "несколько дней назад закончилось наше расследование по сбитому самолету MH17", которое якобы выявило виновного — Россию. Хотя на состоявшейся недавно пресс-конференции Международной следственной группы по трагедии MH17 подчеркивалось, что представлены лишь промежуточные результаты незавершенного расследования. Тут бы журналисту спросить о том, что Нидерланды допускают вину Украины, но задача у испанского "специалиста по дезинформации" иная.

© REUTERS / Francois Lenoir Международная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на Востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования © REUTERS / Francois Lenoir Международная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на Востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования

Далее Порошенко, не моргнув глазом, уверяет испанскую аудиторию: "На суверенной украинской территории незаконным образом находилось 60 тысяч русских солдат! Это правда!" На что Аландете с пафосом отвечает: "Говорить правду — основное понятие в журналистике". Но правду выяснить не хочет. Поскольку если бы хотел, то задал бы вопрос, логично следующий из "статистики" от украинского президента: почему его данные о "российском военном присутствии" все время разные?

Так, в июне 2015 года Порошенко в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera заявил, что на Украине присутствуют 200 тысяч российских военных. А буквально месяц назад он же в интервью каналу CBS News сообщил следующее: "Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их число было от десяти тысяч до 2,5 тысячи (именно так и сказал. — Прим. ред.) — регулярных российских войск на оккупированной территории". Но El Pais такие подробности не интересуют. Газета просто ретранслирует очередную ложь от украинского лидера.

К примеру, к аналогичным "фейкам" Аландете отнес следующее: "RT и Sputnik сравнили сложившуюся ситуацию на Украине с нацистской Германией и заявили, что украинский парламент восхваляет фашизм". Порошенко ответил более чем двояко: "У нас есть генетическая память о фашизме. Памятуя об этом, мы повернулись в сторону европейской семьи".

Тут бы журналисту социал-демократической El Pais, раз уж он заговорил о нацизме в украинском парламенте, напомнить Порошенко, что спикер нынешней Верховной рады Андрей Парубий — основатель Социал-национальной партии Украины, — и заодно поинтересоваться, в чем разница между социал-националистами и национал-социалистами. Тут бы ему спросить о личной роли Порошенко в героизации нацистских коллаборационистов из ОУН* и УПА*. Но тогда испанский читатель задастся ненужными вопросами.

Собеседники не находят ничего лучше, кроме как обсуждать реплику главного редактора RT Маргариты Симоньян по поводу победы Владимира Путина на президентских выборах. Обращаясь к коллективному Западу, она тогда написала : "Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками".

Корреспондент El Pais проводит параллели со Сталиным: мол, его называли вождем. А Порошенко пошел еще дальше: "Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер".

Пассаж вызвал саркастическую реакцию самой Симоньян: "Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?"

Сомневаюсь, что Порошенко сможет ответить на вопрос о своих филологических победах (он и на украинском говорит с кучей ошибок). Но выпускнику факультета международных отношений Киевского университета, где на семинарах наверняка анализировали парламентские системы стран Запада, негоже не знать, что немецкое слово "führer" в переводе на русский означает "лидер" и используется в современной Германии. К примеру , "лидер оппозиции" там — Oppositionsführer. Ни слово "вождь", ни Сталин с Гитлером к этому не имеют никакого отношения.

Но Порошенко и испанского "специалиста по дезинформации" такие подробности не интересуют. Их задача сводилась к одному — к голословному обвинению Москвы и российских СМИ во всех бедах: как Украины, так и Испании. Правда, получилось как всегда: хотели уличить Россию во лжи, а сами распространили целый набор фейков, легко проверяемых и легко опровергаемых.

*Экстремистские организации, запрещенные на территории России.