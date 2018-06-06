РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Порошенко обвинил Россию в "фейках". В итоге сел в лужу

13:4806.06.2018
(обновлено: 14:02 06.06.2018)
062062
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Похоже, главная проблема в отношениях между Испанией и Украиной — телеканал RT. Во всяком случае, так следует из интервью, которое украинский президент Петр Порошенко дал испанской газете El Pais. При этом он постоянно и откровенно лгал.

Журналист Аркадий Бабченко в офисе телеканала ATR в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Урок Бабченко: западные коллеги негодуют, но продолжают распространять фейк
О чем должны говорить журналисты ведущего издания и лидер государства? Обычно главные темы — плюсы и минусы взаимоотношений двух государств, совместные проекты и планы их развития, проблемы на пути сближения этих стран. В беседе Петра Порошенко и Давида Аландете, заместителя директора газеты El Pais, RT упоминается шесть раз. Еще четыре раза — агентство Sputnik. Похоже, российские СМИ волнуют их гораздо больше, чем товарооборот между Испанией и Украиной (его они почему-то не затронули).

Англоязычная версия этой статьи, размещенная в рубрике "Фейковые новости в Испании", озаглавлена так: "Украинский президент: инсценировать убийство Бабченко было необходимо". Что же, оно и понятно: весь мир обсуждает историю с Бабченко, в которой активную роль сыграл лично Порошенко. Логично, что представитель El Pais главной темой интервью сделал этот скандальный украинский фейк. К тому же сам Аландете о себе указал, что он — специалист "в области политики и международных конфликтов, дезинформации и цифровой трансформации". Специалист по дезинформации — звучит двояко.

Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
"Главный руководитель позора". Политолог о Порошенко и истории с Бабченко
Два специалиста по фейкам решили обсудить дело Бабченко. Но удивительно, что в самом интервью эта масштабная фальшивка, вызвавшая гневную реакцию во всем мире, обсуждается вскользь, а Бабченко упоминается лишь раз. Порошенко легко съезжает с подставного "убийства" на другой фейк от СБУ — об аресте "виновного". И испанский журналист с готовностью переходит с этой темы на вопрос о "списке возможных жертв" (само собой, российском). Он заявляет, что в перечне значатся 30 человек, которые якобы подлежат устранению, причем это журналисты не только с Украины, но и из ЕС. Похоже, Аландете еще не знал, что СБУ расширила список, как и не знал того, что, стряпая новый фейк, "забыли" задним числом включить туда самого Бабченко. Таким образом, замдиректора El Pais без зазрения совести поучаствовал в распространении очередной дезинформации от Киева.

© AP Photo / Mykola Lazarenko/Presidential Press Service PoolПрезидент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко
© AP Photo / Mykola Lazarenko/Presidential Press Service Pool
Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко

Главной темой статьи в итоге стала не гигантская ложь Порошенко со товарищи по делу Бабченко, а российская "гигантская фабрика фейковых новостей". И заголовок испаноязычной версии текста выглядит уже совершенно иначе: "Каталония и Украина стали жертвами российских фейковых новостей". Вот, оказывается, в чем проблема.

В ходе интервью оба собеседника преспокойно распространяют негативные штампы о российских массмедиа и откровенную дезинформацию. Так, Порошенко заявляет, что "несколько дней назад закончилось наше расследование по сбитому самолету MH17", которое якобы выявило виновного — Россию. Хотя на состоявшейся недавно пресс-конференции Международной следственной группы по трагедии MH17 подчеркивалось, что представлены лишь промежуточные результаты незавершенного расследования. Тут бы журналисту спросить о том, что Нидерланды допускают вину Украины, но задача у испанского "специалиста по дезинформации" иная.

© REUTERS / Francois LenoirМеждународная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на Востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования
© REUTERS / Francois Lenoir
Международная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на Востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Порошенко некорректно процитировал Путина и обвинил Россию в фейках
Далее Порошенко, не моргнув глазом, уверяет испанскую аудиторию: "На суверенной украинской территории незаконным образом находилось 60 тысяч русских солдат! Это правда!" На что Аландете с пафосом отвечает: "Говорить правду — основное понятие в журналистике". Но правду выяснить не хочет. Поскольку если бы хотел, то задал бы вопрос, логично следующий из "статистики" от украинского президента: почему его данные о "российском военном присутствии" все время разные?

Так, в июне 2015 года Порошенко в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera заявил, что на Украине присутствуют 200 тысяч российских военных. А буквально месяц назад он же в интервью каналу CBS News сообщил следующее: "Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их число было от десяти тысяч до 2,5 тысячи (именно так и сказал. — Прим. ред.) — регулярных российских войск на оккупированной территории". Но El Pais такие подробности не интересуют. Газета просто ретранслирует очередную ложь от украинского лидера.

К примеру, к аналогичным "фейкам" Аландете отнес следующее: "RT и Sputnik сравнили сложившуюся ситуацию на Украине с нацистской Германией и заявили, что украинский парламент восхваляет фашизм". Порошенко ответил более чем двояко: "У нас есть генетическая память о фашизме. Памятуя об этом, мы повернулись в сторону европейской семьи".

Тут бы журналисту социал-демократической El Pais, раз уж он заговорил о нацизме в украинском парламенте, напомнить Порошенко, что спикер нынешней Верховной рады Андрей Парубий — основатель Социал-национальной партии Украины, — и заодно поинтересоваться, в чем разница между социал-националистами и национал-социалистами. Тут бы ему спросить о личной роли Порошенко в героизации нацистских коллаборационистов из ОУН* и УПА*. Но тогда испанский читатель задастся ненужными вопросами.

© РИА Новости / Игорь ЧекачковПерейти в фотобанкУчастники марша по случаю 72-й годовщины образования "Украинской повстанческой армии"* в Харькове
© РИА Новости / Игорь Чекачков
Перейти в фотобанк
Участники марша по случаю 72-й годовщины образования "Украинской повстанческой армии"* в Харькове

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Почему мы больше не уважаем Запад
Собеседники не находят ничего лучше, кроме как обсуждать реплику главного редактора RT Маргариты Симоньян по поводу победы Владимира Путина на президентских выборах. Обращаясь к коллективному Западу, она тогда написала: "Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками".

Корреспондент El Pais проводит параллели со Сталиным: мол, его называли вождем. А Порошенко пошел еще дальше: "Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер".

Пассаж вызвал саркастическую реакцию самой Симоньян: "Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?"

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
"Умилил до слез": Симоньян посоветовала Порошенко не учить ее русскому
Сомневаюсь, что Порошенко сможет ответить на вопрос о своих филологических победах (он и на украинском говорит с кучей ошибок). Но выпускнику факультета международных отношений Киевского университета, где на семинарах наверняка анализировали парламентские системы стран Запада, негоже не знать, что немецкое слово "führer" в переводе на русский означает "лидер" и используется в современной Германии. К примеру, "лидер оппозиции" там — Oppositionsführer. Ни слово "вождь", ни Сталин с Гитлером к этому не имеют никакого отношения.

Но Порошенко и испанского "специалиста по дезинформации" такие подробности не интересуют. Их задача сводилась к одному — к голословному обвинению Москвы и российских СМИ во всех бедах: как Украины, так и Испании. Правда, получилось как всегда: хотели уличить Россию во лжи, а сами распространили целый набор фейков, легко проверяемых и легко опровергаемых.

*Экстремистские организации, запрещенные на территории России.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена