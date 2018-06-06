Порошенко обвинил Россию в "фейках". В итоге сел в лужу

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Похоже, главная проблема в отношениях между Испанией и Украиной — телеканал RT. Во всяком случае, так следует из интервью, которое украинский президент Петр Порошенко дал испанской газете El Pais. При этом он постоянно и откровенно лгал.
Англоязычная версия этой статьи, размещенная в рубрике "Фейковые новости в Испании", озаглавлена так: "Украинский президент: инсценировать убийство Бабченко было необходимо". Что же, оно и понятно: весь мир обсуждает историю с Бабченко, в которой активную роль сыграл лично Порошенко. Логично, что представитель El Pais главной темой интервью сделал этот скандальный украинский фейк. К тому же сам Аландете о себе указал, что он — специалист "в области политики и международных конфликтов, дезинформации и цифровой трансформации". Специалист по дезинформации — звучит двояко.
Главной темой статьи в итоге стала не гигантская ложь Порошенко со товарищи по делу Бабченко, а российская "гигантская фабрика фейковых новостей". И заголовок испаноязычной версии текста выглядит уже совершенно иначе: "Каталония и Украина стали жертвами российских фейковых новостей". Вот, оказывается, в чем проблема.
В ходе интервью оба собеседника преспокойно распространяют негативные штампы о российских массмедиа и откровенную дезинформацию. Так, Порошенко заявляет, что "несколько дней назад закончилось наше расследование по сбитому самолету MH17", которое якобы выявило виновного — Россию. Хотя на состоявшейся недавно пресс-конференции Международной следственной группы по трагедии MH17 подчеркивалось, что представлены лишь промежуточные результаты незавершенного расследования. Тут бы журналисту спросить о том, что Нидерланды допускают вину Украины, но задача у испанского "специалиста по дезинформации" иная.
Так, в июне 2015 года Порошенко в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera заявил, что на Украине присутствуют 200 тысяч российских военных. А буквально месяц назад он же в интервью каналу CBS News сообщил следующее: "Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их число было от десяти тысяч до 2,5 тысячи (именно так и сказал. — Прим. ред.) — регулярных российских войск на оккупированной территории". Но El Pais такие подробности не интересуют. Газета просто ретранслирует очередную ложь от украинского лидера.
К примеру, к аналогичным "фейкам" Аландете отнес следующее: "RT и Sputnik сравнили сложившуюся ситуацию на Украине с нацистской Германией и заявили, что украинский парламент восхваляет фашизм". Порошенко ответил более чем двояко: "У нас есть генетическая память о фашизме. Памятуя об этом, мы повернулись в сторону европейской семьи".
Тут бы журналисту социал-демократической El Pais, раз уж он заговорил о нацизме в украинском парламенте, напомнить Порошенко, что спикер нынешней Верховной рады Андрей Парубий — основатель Социал-национальной партии Украины, — и заодно поинтересоваться, в чем разница между социал-националистами и национал-социалистами. Тут бы ему спросить о личной роли Порошенко в героизации нацистских коллаборационистов из ОУН* и УПА*. Но тогда испанский читатель задастся ненужными вопросами.
Корреспондент El Pais проводит параллели со Сталиным: мол, его называли вождем. А Порошенко пошел еще дальше: "Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер".
Пассаж вызвал саркастическую реакцию самой Симоньян: "Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?"К примеру, "лидер оппозиции" там — Oppositionsführer. Ни слово "вождь", ни Сталин с Гитлером к этому не имеют никакого отношения.
Но Порошенко и испанского "специалиста по дезинформации" такие подробности не интересуют. Их задача сводилась к одному — к голословному обвинению Москвы и российских СМИ во всех бедах: как Украины, так и Испании. Правда, получилось как всегда: хотели уличить Россию во лжи, а сами распространили целый набор фейков, легко проверяемых и легко опровергаемых.
*Экстремистские организации, запрещенные на территории России.