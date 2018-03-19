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Почему мы больше не уважаем Запад

16:2419.03.2018
(обновлено: 17:19 19.03.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня"

Вообще, Запад сейчас должен быть в ужасе не от 76 процентов Путина. А от того, что на выборах в России консервативно-патриотические, коммунистические и националистические идеи поддержало 95 процентов населения. Оставив либеральным идеям убийственные пять процентов.

И виноваты в этом вы, май вестерн френдз. Это вы включили в нас режим "русские не сдаются".

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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За Путина на выборах проголосовали 76,66% избирателей
Я давно говорила вам: найдите уже нормальных советников по России. Гоните в шею этих дармоедов. Своими недальновидными санкциями, бессердечным унижением наших спортсменов (включая инвалидов), своими скрипалями и показным наплевательством к базовым либеральным ценностям вроде презумпции невиновности (при этом оно у вас лицемерно соседствует с насильственным насаждением в ваших собственных странах ультралиберальных идей), своими припадочными массовыми истериками, вызывающими у здорового человека лишь вздох облегчения, что он живет-таки в России, а не в Голливуде, своим поствыборным бардаком — что в Штатах, что в Германии, что в Brexit-зоне; своей травлей RT, которому вы не можете простить, что он воспользовался вашей свободой слова и показал всему миру, что пользоваться ей, оказывается, нельзя, что эта свобода не для пользы, а для красоты придумана, как какая-нибудь хрустальная швабра — издалека-то сверкает, но для чистки ваших конюшен наглухо не годится — всеми вот этими несправедливостями и жестокостями, инквизиторским лицемерием и враньем вы заставили нас перестать вас уважать. Вас и ваши соу-коллд-ценности.

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Мы больше не хотим жить как вы. Лет пятьдесят — тайно и явно — мы хотели жить как вы, а больше не хотим.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Неправильно ты, Дядя Федор, голосуешь". Западные СМИ о выборах в России
Мы вас больше не уважаем. И всех, кого вы у нас поддерживаете. И заодно еще тех, кто у нас поддерживает вас. Отсюда искомые пять процентов.

И виноваты в этом вы сами. Западные политики и аналитики, газетчики и разведчики.

Наш народ вообще много чего способен простить. Но мы не прощаем высокомерия. Впрочем, как и любой нормальный народ.

Единственной пока еще остающейся среди вас империи стоило бы поучить историю своих союзников — бывших империй. И то, как они свои империи профукали. Исключительно благодаря своему высокомерию.

White man's burden, my ass.

Но единственная остающаяся у вас империя историю не уважает, преподают ее там из рук вон, и кончится это так, как всегда кончается в таких случаях.

А пока вы сплотили нас вокруг вашего врага. Как только объявили его врагом, так сразу нас и сплотили.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями предвыборного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина. 19 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал о приоритетах своего четвертого срока
Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками.

Это вы противопоставили у нас патриотизм либерализму. Хотя вообще-то они не должны быть взаимоисключающими понятиями. Это вы сделали так, что в этой ложной дилемме мы выбрали патриотизм.

А ведь многие из нас действительно либералы. Я, например.

Обтекайте теперь, чего уж там. Это теперь надолго.

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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Шалтай Болтай
Не думал что Маргарита Симоньян такая жёсткая. Особенно понравилось про "хрустальную швабру".
16:44
19.03.2018
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Ильяс Димиров
Отлично сказано! За последние 20 - 25 лет мы, "благодаря" западному хамству, высокомерию и беспринципности получили устойчивый иммунитет ко всякого рода "голосам" (если кто помнит - были такие радиостанции, "Голос Америки", "Свобода" и т. п.; вешали нам лапшу на уши, типа какой замечательный Запад и какой убогий СССР).
16:45
19.03.2018
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