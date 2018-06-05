МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Список из 47 "жертв", которых якобы планировали убить на Украине вслед за фейковым убийством российского журналиста Аркадия Бабченко, опубликовало во вторник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у правоохранителей есть список из 47 человек, которых якобы хотели убить заказчики покушения на Бабченко, это в основном украинские и бывшие российские журналисты, им предоставят охрану. Он также сообщил, что кроме Бабченко планировалось убийство журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского.

В опубликованный изданием список вошли российский и украинский журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, заместитель главреда "РБК-Украина" Сергей Гришин, телеведущие Даниил Яневский, Роман Скрыпин и Татьяна Даниленко, журналист Виталий Портников. Кроме того, в список попали украинские писатели Василий Шкляр и Юрий Андрухович, блогеры Денис Казанский, Денис Мацола, Олеся Яхно. Также, по данным издания, в списке есть главред и первый заместитель главреда украинского издания ZN.UA Юлия Мостовая и Сергей Рахманин, главред издания "Левый берег" Соня Кошкина, владелица "Украинской правды" Алена Притула, бизнесмен и общественный деятель Карл Волох.

На минувшей неделе СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения и сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.