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Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре
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"Старшего брата" больше нет. Россия перестала прощать

08:0001.06.2018
(обновлено: 20:44 01.06.2018)
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© Фото : "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка Турецкого потока. Архивное фотоОчистка символического сварного стыка Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : "Турецкий поток"

Ирина Алкснис

Как известно, внешняя политика, проводимая руководством России, в целом пользуется весьма высоким уровнем общественной поддержки в стране. Однако есть тема, неизменно вызывающая у многих граждан раздражение.

Петербургский международный экономический форум 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Открытие западных СМИ: с изоляцией России что-то пошло не так
Речь идет о проявлении — реальном или кажущемся — такой исторически заметной черты российской внешней политики, как незлопамятность.

Показательно, насколько изменились общественные настроения в данном вопросе. Еще относительно недавно — не далее чем поколение назад — отечественное общество гордилось тем, что Россия не помнит зла, готова "понять и простить", прийти на помощь вчерашнему врагу, всегда открыта к сотрудничеству, и тем, как много стран и народов на планете обязаны ей своим выживанием, развитием и благополучием.

После подъема антироссийских настроений в мире в постсоветские времена эти перемены выразились в горько-ироничном анекдоте про "русских варваров, которые врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и больницы".

Частично из-за постсоветской русофобии множества бывших "братских народов", частично по ряду других причин настроения заметно сдвинулись. Теперь идеи безвозмездной помощи и прочих щедрых жестов в пользу других стран не находят широкой поддержки в российском обществе. Наоборот, подобные новости — от списания Россией чужих госдолгов до дорогостоящих гуманитарных проектов за границей — вызывают чаще глухой ропот в адрес властей, хотя ныне эта деятельность и близко не имеет советского размаха, да и стоят за ней обычно вполне прагматичные причины, а не "широта русской души".

Сторожевой корабль береговой охраны Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / Александр Полегенько
"Россия побеждает коварно и молча": о новом порядке в Азовском море
Тем не менее российское общество довольно болезненно относится ко всем случаям отступления от принципа взаимовыгодного партнерства, который ныне заявляет Москва в качестве главного принципа своей внешней политики. Причем наибольшая чувствительность в данном вопросе проявляется даже не в отношении условных "голодающих народов Африки", а тех самых "братских народов", с которыми Россия исторически связана очень тесными узами. В первую очередь речь о странах Восточной Европы.

В глазах российского общества слишком уж разителен контраст между тем, сколько для этих народов и их государств сделала Россия за столетия истории, в том числе влезая в ненужные ей войны для защиты славян и единоверцев, и откровенно недружественной нам политикой, которую те проводят при первом же удобном случае. В том числе последние тридцать лет.

При этом понятно общественное беспокойство по поводу того, что именно эти страны имеют шанс использовать сентиментальные чувства Москвы, уговорив на очередные поблажки для себя вопреки интересам России. Следует признать, что беспокойство это имеет под собой определенные основания, поскольку слишком уж часто подобное происходило в прошлом.

Так вот. На днях произошло событие, которое крайне наглядно продемонстрировало, что эти тревоги беспочвенны, а руководство России гораздо лучше самого российского общества помнит разнообразные внешнеполитические эксцессы — помнит и действует с их учетом.
Тридцатого мая состоялся визит премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Россию, причем вряд ли у него остались особо приятные воспоминания об этой поездке, поскольку по ее результатам стало очевидно, что сентиментальности и решений на ее основе от нынешнего Кремля не дождешься.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 мая 2018

Флаг на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Новый железный занавес: США повторяют ошибку СССР
Речь шла о возобновлении масштабного двухстороннего сотрудничества между странами, и в первую очередь — о возобновлении проекта газопровода в Болгарию из России.

Безусловно, болгарам некого винить, кроме самих себя: несколько лет назад они для демонстрации евросолидарности собственными руками сорвали  строительство "Южного потока", причем в момент, когда было почти все готово для его реализации. Итог известен — Болгария осталась у разбитого корыта, а российские газопроводы пошли в Турцию и Германию.

Ныне руководство балканской страны открыто кается в тогдашних решениях и пытается реанимировать идею газопровода. Любопытно, однако, что демонстративное посыпание головы пеплом явно не произвело особого впечатления на российскую сторону.

По итогам визита Борисова в Москву стало известно, что Россия не возражает против продления газопровода "Турецкий поток" в Болгарию. Однако позиция Кремля ныне обставлена таким количеством условий — высказанных лично российским президентом как прямо, так и в виде прозрачных намеков, — что при воплощении проекта Софии придется приложить серьезные усилия.

Для начала Владимир Путин неоднократно напомнил своему болгарскому коллеге и заодно остальной Европе, что для реализации данной затеи необходимо согласие и активное сотрудничество Турции. То есть договариваться Софии теперь придется не только с Москвой и Брюсселем, но еще и с Анкарой.

Мужчина с флагами. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Западу удалось: в России сложился "новый консенсус"
Затем российский президент упомянул 800 миллионов евро, потерянных "Газпромом" из-за срыва Болгарией "Южного потока". А вскользь сказанная Путиным фраза "Ну, записали их в убытки, что делать" прозрачно дала понять, что Москва ничего не забыла, действует с учетом прошлого опыта, а Болгарии стоит подумать над формой компенсации понесенного российским газовым гигантом ущерба. Глядишь, и проект быстрее сдвинется с мертвой точки.

Безусловно, самым ярким моментом переговоров стал обмен репликами двух лидеров, когда на традиционную — в духе "братских народов" — риторику болгарский премьер получил прямой ответ Владимира Путина. Бойко Борисов поблагодарил Россию за то, что она не держит зла, а потом добавил: "Ну, старший всегда умеет прощать". На это российский президент сказал, что его "всегда смущают рассуждения, кто тут старший, кто младший, потому что старшего все побуждают заплатить".

© Фото : TurkStreamСимвольный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки "Турецкого потока"
© Фото : TurkStream
Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки "Турецкого потока"

Кажется, еще никогда раньше российское руководство не высказывало настолько открыто, что рассматривает апелляцию к пресловутым "братским" отношениям как попытку манипуляции Россией, стремление жить за ее счет.

А за прозрачными намеками со стороны Москвы последовали прямо высказанные условия к болгарскому продлению "Турецкого потока". Главным стало требование гарантий для потенциального энергопроекта — либо от Софии, либо от Брюсселя.

Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
Россия отказала Западу: решить проблемы за ее счет не получится
Заодно российский президент довольно ядовито прокомментировал лицемерие европейских структур, которые заявляют о необходимости равных рыночных условий для всех поставщиков энергоресурсов и при этом предоставляют льготные условия недавно запущенному Азербайджаном "Южному газовому коридору", который, в частности, выведен из пресловутого Третьего энергопакета.

В результате итогом визита Бойко Борисова стали многочисленные материалы в СМИ под заголовками "Турецкий поток" пойдет в Болгарию" и комментарий пресс-секретаря российского президента с прямым заявлением, что договоренностей по поставкам газа нет и быть не могло — в силу отсутствия "определенных гарантий со стороны Еврокомиссии, самой Болгарии", а также "учитывая предыдущий опыт".

Это не значит, что "Турецкий поток" в итоге не будет продлен в Болгарию.

Это просто значит, что на этот раз болгарским властям, если они действительно этого хотят, придется очень сильно постараться. Постараться самим.

Газопровод Турецкий поток
© Инфографика
Газопровод "Турецкий поток"

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Комментарии
84 пользователя оставили 194 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Анатолий Кирюхин
Да,болгарам,вернее их правительству,сейчас надо заслужить право на русский газ.
09:04
01.06.2018
Анатолий КирюхинИгорь Тармаев
Игорь Тармаев,простите,о каких "своих проблемах" Президента,решаемых за мой счет идет речь. Я русский и хотел бы узнать об этом .
09:01
01.06.2018
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