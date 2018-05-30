Путин рассказал, что его смущает, когда Россию называют "старшим братом"

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. 30 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. 30 мая 2018

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с болгарским премьером Бойко Борисовым в среду заявил, что его смущает, когда Россию называют "старшим братом".

"Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить", — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Болгарией по масштабным энергопроектам в случае предоставления гарантий их реализации от Софии либо ЕС.