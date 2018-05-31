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Экономика

"Турецкий поток" пройдет через Болгарию

00:4031.05.2018
(обновлено: 01:07 31.05.2018)
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© Фото : "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка Турецкого потока. Архивное фотоОчистка символического сварного стыка Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : "Турецкий поток"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают против того, чтобы газопровод "Турецкий поток" был продлен в сторону Болгарии.

"(Президент России Владимир — ред.) Путин сообщил нам, что вчера разговаривал с президентом Турции (Реджепом Эрдоганом — ред.) и никто не возражает против того, чтобы трубопровод "Турецкий поток" продлился в сторону Болгарии", — сказал он после переговоров.

Турция не против

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. 30 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Россия и Турция прорабатывают в практическом плане продление "Турецкого потока" в Болгарию, заявил ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Борисовым.

"Мы всегда вопрос обсуждали с нашими турецкими партнерами о возможности выхода турецкого потока в Европу, в том числе, через Болгарию. И вчера президент Турции, господин Эрдоган, в нашем телефонном разговоре еще раз это подтвердил. Мы прорабатываем это в практическом плане с турецкими друзьями, с болгарскими, знаю, что там создаются определенные транспортные мощности на территории Болгарии. В каком объеме, по каким ценам, это должны уже определять хозяйствующие субъекты, потому что там много чисто коммерческих, хозяйственных вопросов, которые должны быть отнесены к их компетенции", — сказал президент РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Необходимость гарантий

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
© Фото : TurkStream
"Турецкий поток" — только прелюдия. Европа готовится драться за наш газ
Россия готова к сотрудничеству с Болгарией по масштабным энергопроектам в случае предоставления гарантий их реализации от Софии либо ЕС, заявил Путин.

"Мы понимаем, и болгарская сторона это прекрасно понимает, что при реализации проектов большого масштаба нужны гарантии, прежде всего финансовые гарантии, которые выражались бы либо в суверенных гарантиях правительства Болгарии, либо в соответствующих решениях Еврокомиссии. Другое дело, все понимают, никто не хочет повторять каких-то срывов, все хотят, наоборот, идти вперед", — сказал президент.

Глава государства также отметил, что Россия и Болгария сожалеют о срыве "Южного потока", но попробуют "зайти с другой стороны — через Турцию". "Мы сожалеем. Я так понимаю и вижу это — болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта "Южный поток", потому что, и никто в этом не сомневается, его реализация была бы очень выгодна Болгарии. Но попробуем зайти с другой стороны, в данном случае через Турцию", — сказал Путин.

Он уточнил, что общие потери "Газпрома" в связи с отказом от "Южного потока" составила "примерно 800 миллионов евро".

Сохранить транзит газа через Украину

Трубы для строительства российского газопровода. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Старт дан: две крупнейшие державы Европы будут биться за русские ресурсы
В то же время президент отметил, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину с учетом потребностей Европы.

Объем поставок сырья через "Турецкий поток" в Европу и Болгарию будет зависеть от объема поставок российского газа по другим маршрутам, отметил российский лидер.

В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что "Газпрому" после отказа от "Южного потока" пришлось заплатить неустойку за оборудование, поставленное для строительства трубопровода.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила об отказе от "Южного потока". Газопровод должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. ЕС выступал против строительства газопровода, так как, согласно третьему энергопакету, одной и той же компании запрещено совмещать производство и транспортировку газа. РФ в свою очередь обращала внимание, что по газопроводу были заключены межправсоглашения, чей статус выше энергопакета, и кроме того, они были заключены до его принятия.

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mark-410
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