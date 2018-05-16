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Зачем Америка подставила Израиль

11:2016.05.2018
(обновлено: 11:21 16.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкИллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Архивное фотоИллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ирина Алкснис

Для начала — несколько новостных сообщений.

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото
© AFP 2018 / Mahmud Hams
США своими действиями подрывают безопасность Израиля, заявили в Палестине
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини призвала израильтян и палестинцев проявлять сдержанность. Британия, Китай и Россия выразили свою обеспокоенность. Греция и Испания охарактеризовали происходящее как "непропорциональное применение силы", а Франция намерена провести "переговоры с акторами региона в ближайшие дни".

Пожалуй, наиболее иезуитскую формулировку озвучил представитель генсека ООН, призвавший Тель-Авив "максимально ограничить ведение огня".

Все эти дипломатические штампы, за которыми прозрачно скрывается отстраненное наблюдение за происходящим, касаются событий 14 мая, когда израильская армия убила десятки палестинцев. Среди погибших — восьмимесячная девочка, скончавшаяся от отравления слезоточивым газом.

Суть произошедшего проста.

Флаги США и Израиля у нового посольства США в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Этой весной были организованы шестинедельные массовые антиизраильские выступления на границе сектора и Израиля. Манифестации закончились накануне, 15 мая, в день Накба, который отмечается палестинцами как день "изгнания и бегства" около 700 тысяч арабов, покинувших территорию Израиля в результате Арабо-израильской войны 1947-1949 годов. Следует отметить, что почти двухмиллионное население сектора Газа на две трети состоит из беженцев и их потомков, по сей день проживающих в ужасных условиях. Учитывая эти и прочие исторические обстоятельства, о мощнейших антиизраильских настроениях среди палестинцев можно и не упоминать.

© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaРаненый палестинец во время акции протеста на границе между Израилем и сектором Газа. 15 мая 2018 года
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Раненый палестинец во время акции протеста на границе между Израилем и сектором Газа. 15 мая 2018 года

Название прошедших выступлений — "Великий марш возвращения" — прямо указывает на идею и методы, заложенные организаторами.
Израиль заранее предупредил, что на все попытки прорыва границы манифестантами будет открываться огонь на поражение — и слово свое сдержал. В первый же день акции, 30 марта, было убито 14 и ранено 1,2 тысячи человек, а 14 мая стало трагическим апогеем, жертвами которого стал 61 (на момент написания статьи) человек. Среди израильтян погибших нет.

Обстоятельства происходящего, видимо, стали главной причиной сдержанной и отстраненной реакции большинства стран, несмотря на кровавые события и число убитых арабов.

Люди стоят у здания нового посольства США в Иерусалиме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Осторожно, крышка открывается. Как США в Израиле "ящик Пандоры" открыли
Во-первых, сыграла свою роль очевидно провокационная позиция лидеров протеста, явно и старательно подставлявших палестинцев под израильские пули. Во-вторых, государство действительно имеет право на защиту своих границ, о чем, в частности, прямо заявила Великобритания. В-третьих, несмотря на заявления, палестинские манифестации были далеко не мирными. Демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью и другие самодельные взрывные устройства, жгли шины, ломали пограничные заграждения. К тому же их было десятки тысяч человек (около 35 тысяч — только 14 мая), что оставляло израильским военным, которых было куда меньше, не так много вариантов реагирования, чтобы не допустить прорыва толпы на территорию Израиля.

Однако, несмотря ни на какие неоднозначности, в итоге мир увидел бойню, устроенную Израилем, с десятками погибших палестинцев. Ситуация усугубляется тем, что кровавые события на границе совпали с израильскими общенациональными торжествами по случаю переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

© REUTERS / Ronen ZvulunИванка Трамп и глава минфина Стивен Мнучин у мемориальной доской во время церемонии открытия посольства США в Иерусалиме. 14 мая 2018 года
© REUTERS / Ronen Zvulun
Иванка Трамп и глава минфина Стивен Мнучин у мемориальной доской во время церемонии открытия посольства США в Иерусалиме. 14 мая 2018 года

Контраст этих событий, происходивших одновременно, без сомнения, добавил международной репутации Израиля не слишком привлекательных черт.

Кто-то может сказать, что в этом часть обаяния государства, которое всегда делало то, что считало нужным, игнорируя мнение остального света (включая большинство западных стран, которые весьма критически настроены к израильской политике). Однако представляется, что ситуация куда сложнее.

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу Иерусалима. 21 декабря 2017 год
© AFP 2018 / Eduardo Munoz Alvarez 
Мнение: политика США приобретает истероидные черты
У Израиля как государства при всех его многочисленных и реальных достоинствах есть одна роковая уязвимость: существование его в нынешнем формате зависит от покровительства, в том числе силового, глобальной сверхдержавы.

Понятно (и даже вызывает симпатию), как Тель-Авив действует без оглядки на остальной мир, особенно в том, что касается преследования нацистов и террористов в любой точке планеты. Однако последние события вызывают скорее недоумение.

Переносом своего посольства в Иерусалим Штаты — и конкретно нынешняя администрация — усугубляют собственные проблемы. Потеря США позиций на Ближнем Востоке идет столь быстрыми темпами, что видна уже невооруженным глазом. С переносом посольства Вашингтон потерял очередные "очки", по мнению всего мира, поскольку в этом его не поддержали даже самые близкие союзники и сателлиты, включая Японию и Великобританию. Неслучайно именно Соединенные Штаты зачастую обвиняют в нынешней эскалации палестино-израильского конфликта, как это сделал, например, МИД Швеции.

Однако этим шагом американцы добились и другого — усилили градус неприятия Израиля со стороны существенной части мира (причем не только мусульманского), дополнительно сфокусировав на этой стране ненависть Ближневосточного региона. Тем самым получили очередную дестабилизацию на Ближнем Востоке, чего последовательно добиваются все последние годы.
И в этой ситуации Израиль своими действиями 14 мая умудрился удесятерить этот — необходимый американцам, но, очевидно, невыгодный самим израильтянам — эффект.

Невольно возникает вопрос о мотивах израильского руководства: неужели оно так уверено в том, что статус и влияние США в мире и на Ближнем Востоке останется непоколебимы и в дальнейшем?

Учитывая происходящее, это выглядит недальновидным и даже странным, ведь речь идет о нации, обладающей колоссальным опытом выживания в неблагоприятных условиях.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром
© AFP 2018 / Nicholas Kamm 
Политолог: угрозы Трампа по поводу Иерусалима "раскрыли карты" США
Штаты теряют влияние и вес. Никак нельзя исключать того, что их возможности покровительствовать Израилю однажды будут исчерпаны, и тогда страна окажется один на один с соседями, которые дружно хотят уничтожить ее.

Радостный национальный праздник в сочетании с массовыми расстрелами в прямом эфире на всю планету — в этой ситуации выглядят сознательным подливанием масла в огонь. По итогам подобных действий Израиль действительно может оказаться совсем один перед враждебной силой, многократно превосходящей его.

И тут помощь остальных государств станет для него критически важной.

Вот только предоставят ли он ее? Как бы в итоге Израилю не пришлось вместо этого получить выражение глубокой озабоченности и призывы к сдержанности.

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