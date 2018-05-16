Зачем Америка подставила Израиль

Ирина Алкснис
Для начала — несколько новостных сообщений.призвала израильтян и палестинцев проявлять сдержанность. Британия, Китай и Россия выразили свою обеспокоенность. Греция и Испания охарактеризовали происходящее как "непропорциональное применение силы", а Франция намерена провести "переговоры с акторами региона в ближайшие дни".
Пожалуй, наиболее иезуитскую формулировку озвучил представитель генсека ООН, призвавший Тель-Авив "максимально ограничить ведение огня".
Все эти дипломатические штампы, за которыми прозрачно скрывается отстраненное наблюдение за происходящим, касаются событий 14 мая, когда израильская армия убила десятки палестинцев. Среди погибших — восьмимесячная девочка, скончавшаяся от отравления слезоточивым газом.
Суть произошедшего проста.
Название прошедших выступлений — "Великий марш возвращения" — прямо указывает на идею и методы, заложенные организаторами.
Израиль заранее предупредил, что на все попытки прорыва границы манифестантами будет открываться огонь на поражение — и слово свое сдержал. В первый же день акции, 30 марта, было убито 14 и ранено 1,2 тысячи человек, а 14 мая стало трагическим апогеем, жертвами которого стал 61 (на момент написания статьи) человек. Среди израильтян погибших нет.
Обстоятельства происходящего, видимо, стали главной причиной сдержанной и отстраненной реакции большинства стран, несмотря на кровавые события и число убитых арабов.
Однако, несмотря ни на какие неоднозначности, в итоге мир увидел бойню, устроенную Израилем, с десятками погибших палестинцев. Ситуация усугубляется тем, что кровавые события на границе совпали с израильскими общенациональными торжествами по случаю переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
Контраст этих событий, происходивших одновременно, без сомнения, добавил международной репутации Израиля не слишком привлекательных черт.
Кто-то может сказать, что в этом часть обаяния государства, которое всегда делало то, что считало нужным, игнорируя мнение остального света (включая большинство западных стран, которые весьма критически настроены к израильской политике). Однако представляется, что ситуация куда сложнее.
Понятно (и даже вызывает симпатию), как Тель-Авив действует без оглядки на остальной мир, особенно в том, что касается преследования нацистов и террористов в любой точке планеты. Однако последние события вызывают скорее недоумение.
Переносом своего посольства в Иерусалим Штаты — и конкретно нынешняя администрация — усугубляют собственные проблемы. Потеря США позиций на Ближнем Востоке идет столь быстрыми темпами, что видна уже невооруженным глазом. С переносом посольства Вашингтон потерял очередные "очки", по мнению всего мира, поскольку в этом его не поддержали даже самые близкие союзники и сателлиты, включая Японию и Великобританию. Неслучайно именно Соединенные Штаты зачастую обвиняют в нынешней эскалации палестино-израильского конфликта, как это сделал, например, МИД Швеции.
Однако этим шагом американцы добились и другого — усилили градус неприятия Израиля со стороны существенной части мира (причем не только мусульманского), дополнительно сфокусировав на этой стране ненависть Ближневосточного региона. Тем самым получили очередную дестабилизацию на Ближнем Востоке, чего последовательно добиваются все последние годы.
И в этой ситуации Израиль своими действиями 14 мая умудрился удесятерить этот — необходимый американцам, но, очевидно, невыгодный самим израильтянам — эффект.
Невольно возникает вопрос о мотивах израильского руководства: неужели оно так уверено в том, что статус и влияние США в мире и на Ближнем Востоке останется непоколебимы и в дальнейшем?
Учитывая происходящее, это выглядит недальновидным и даже странным, ведь речь идет о нации, обладающей колоссальным опытом выживания в неблагоприятных условиях.
Радостный национальный праздник в сочетании с массовыми расстрелами в прямом эфире на всю планету — в этой ситуации выглядят сознательным подливанием масла в огонь. По итогам подобных действий Израиль действительно может оказаться совсем один перед враждебной силой, многократно превосходящей его.
И тут помощь остальных государств станет для него критически важной.
Вот только предоставят ли он ее? Как бы в итоге Израилю не пришлось вместо этого получить выражение глубокой озабоченности и призывы к сдержанности.