Британия не откажется от поддержки права Израиля на защиту своих границ

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Экстремисты, возможно, пытались использовать протесты в Газе в собственных целях, Британия не откажется от поддержки права Израиля на защиту границ, заявил замминистра иностранных дел Соединенного Королевства Алистар Берт.

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

"Насилие в Газе и на Западном берегу реки Иордан шокировало. Гибель палестинцев и значительное количество раненых – это трагедия. Беспокоит и то, что количество погибших растет. Такое насилие подрывает мирные инициативы. Мы заявляли, что Британия поддерживает право палестинцев на протест, но такие протесты должны быть мирными. Прискорбно, что экстремистские элементы, возможно, пытались использовать эти протесты в собственных целях. Мы не откажемся от поддержки права Израиля на защиту границ. Однако вызывает обеспокоенность масштаб обстрелов, мы просим Израиль проявить сдержанность", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Берта.

По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.

Замминистра подтверждает, что Британия по-прежнему поддерживает одновременное существование двух государств и относится к Иерусалиму как их совместной столице.

"Обеим сторонам необходимо проявить решительность, чтобы поддерживать спокойствие, воздерживаться от эскалации напряженности и … продолжить движение к миру путем переговоров", — говорится в заявлении.