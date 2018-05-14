Мэй обеспокоена всплеском насилия в Газе

Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (30)

Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

ЛОНДОН, 14 мая — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания обеспокоена сообщениями о погибших в Газе, заявил журналистам в понедельник официальный представитель канцелярии британского премьера.

По данным РИА Новости, число погибших в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа палестинцев в понедельник возросло до 41.

"Мы обеспокоены сообщениями о насилии и погибших в Газе. Мы призываем к спокойствию и сдержанности", — заявил представитель офиса британского премьера.

Ранее британская сторона неоднократно заявляла, что перенос посольства США в Иерусалим не способствует мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве.

Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Подробности о столкновениях на границах сектора Газа читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>