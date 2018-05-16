StopПравда. Кто врет про "отсутствие" нацистов на Украине

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Фраза "Где вы на Украине видели нацистов?" стала расхожей еще со времен Майдана. Многие западные деятели не раз заявляли, что сообщения о распространении правого радикализма, неонацизма и антисемитизма на Украине не более чем "выдумка кремлевской пропаганды".

На днях российские СМИ и дипломатов обвинили в фейке о том, что на Украине набирают силу фашизм и "украинские националистические настроения". "Уличил" их скандально известный ресурс StopFake, спонсируемый миллиардером Джорджем Соросом и западными официальными структурами и который не раз приводили на Западе в пример того, как нужно "противостоять кремлевской пропаганде".

Вот в "дезинформации" обвинено посольство России в ЮАР. Если верить соросовским "борцам с пропагандой", российские дипломаты "в своем официальном твиттер-аккаунте опубликовали пост, где утверждается, что официальный Киев якобы выпустил почтовые марки, на которых изображены украинские командиры дивизии прямо в нацистской форме". StopFake безапелляционно утверждает: "Информация российских дипломатов — фейк". И поясняет, что украинская почта таких марок не выпускала.

Достаточно зайти на цитируемый твит посольства, чтобы заметить: в данном случае фейк распространил сам StopFake. Во-первых, в твите дипломатов нет ни слова об "официальном Киеве". Там речь идет о том, что "украинские власти и неонацисты" отмечают 75-летие дивизии СС "Галичина", а заодно говорится и о марках, выпущенных в честь этого "юбилея".

Во-вторых (и это можно было легко проверить самим "разоблачителям фейков"), показанные посольством марки действительно были выпущены и торжественно погашены во Львове на массовых мероприятиях, посвященных эсэсовцам из "Галичины". Этому есть масса подтверждений в самих львовских СМИ. Кроме того, украинские информагентства преспокойно размещали фотографии с этой церемонии, демонстрируя и сами марки.

© StopFake.org Заставка программы StopFake news © StopFake.org Заставка программы StopFake news

Уже из этого видно, кто врет, — посольство России или "разоблачители фейков" от Сороса. Можно было бы придраться к слову "власти" в твите дипломатов. Но дело в том, что мероприятия в честь "Галичины" действительно проходили под эгидой львовских властей. О чем публично заявил сам глава Львовской областной администрации, и это зафиксировано на официальном сайте этого учреждения. Мало того, погашением провокационных марок эти акции не ограничились. В честь эсэсовской дивизии были организованы торжественный концерт, демонстрация под названием "Марш вышиванок" с символикой нацистской дивизии, возложение цветов на мемориал "Галичины" и даже конкурс детских рисунков. Таким образом, фейк распространило не посольство России в ЮАР, а ресурс, якобы ведущий борьбу с фейками.

Примерно так же StopFake отнесся к сообщению РИА Новости о словах скандально известного главы украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича по поводу выгодного отличия дивизии СС "Галичина" от Красной армии. StopFake заявил, что российское агентство якобы "манипулировало" этой цитатой, а затем… процитировал ту же фразу, которую привело и РИА Новости.

И совсем уж смешно выглядит утверждение, что "российские СМИ манипулировали информацией о концерте в одном из киевских клубов, где "множество" украинцев якобы прославляли нацистскую Германию". На самом деле их было не "множество", а всего-то 300 человек, успокаивает своих читателей сайт. Но если вы заглянете по ссылке на источник, который цитирует StopFake, то увидите, что там и идет речь о 300 посетителях скандального концерта, а слово "множество" — это тоже выдумка "борцов с фейками".

Так совпало, что обширное "расследование" от StopFake вышло буквально на следующий день после того, как украинский блогер Анатолий Шарий обнародовал нашумевшие материалы о консуле Украины в Гамбурге Василии Марушинце, который на протяжении многих лет прославлял нацизм и нацистскую идеологию, размещал антисемитские посты в соцсетях, писал "Быть фашистом — это почетно" . Но соросовские "разоблачители" предпочли "не заметить" эти новости. Как и тот факт, что в 1994 году Марушинец, будучи тогда сельским головой села Великий Раковец (Закарпатская область), увековечил там в названиях улиц имена лидеров УПА Бандеры и Шухевича.

А буквально сразу после скандала появилось и видео, на котором еще один представитель местной украинской власти отличился резкими антисемитскими высказываниями: городской голова Сколе (Львовская область) Владимир Москаль разродился "лекцией" о роли евреев в проблемах Украины. В частности, к такой "проблеме" он отнес то, что именно евреи "помогли Сталину разгромить Гитлера".

Все это не мешает ресурсам вроде StopFake продолжать утверждать, что нацизма, антисемитизма и ксенофобии на Украине нет. А если многочисленные факты говорят об обратном, просто называть их фейками.