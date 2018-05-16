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StopПравда. Кто врет про "отсутствие" нацистов на Украине

08:0016.05.2018
(обновлено: 08:31 16.05.2018)
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© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фотоУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Фраза "Где вы на Украине видели нацистов?" стала расхожей еще со времен Майдана. Многие западные деятели не раз заявляли, что сообщения о распространении правого радикализма, неонацизма и антисемитизма на Украине не более чем "выдумка кремлевской пропаганды".

На днях российские СМИ и дипломатов обвинили в фейке о том, что на Украине набирают силу фашизм и "украинские националистические настроения". "Уличил" их скандально известный ресурс StopFake, спонсируемый миллиардером Джорджем Соросом и западными официальными структурами и который не раз приводили на Западе в пример того, как нужно "противостоять кремлевской пропаганде".

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Depositphotos / Bychykhin
"Быть фашистом почетно": в соцсетях раскритиковали украинского консула
Вот в "дезинформации" обвинено посольство России в ЮАР. Если верить соросовским "борцам с пропагандой", российские дипломаты "в своем официальном твиттер-аккаунте опубликовали пост, где утверждается, что официальный Киев якобы выпустил почтовые марки, на которых изображены украинские командиры дивизии прямо в нацистской форме". StopFake безапелляционно утверждает: "Информация российских дипломатов — фейк". И поясняет, что украинская почта таких марок не выпускала.

Достаточно зайти на цитируемый твит посольства, чтобы заметить: в данном случае фейк распространил сам StopFake. Во-первых, в твите дипломатов нет ни слова об "официальном Киеве". Там речь идет о том, что "украинские власти и неонацисты" отмечают 75-летие дивизии СС "Галичина", а заодно говорится и о марках, выпущенных в честь этого "юбилея".

Во-вторых (и это можно было легко проверить самим "разоблачителям фейков"), показанные посольством марки действительно были выпущены и торжественно погашены во Львове на массовых мероприятиях, посвященных эсэсовцам из "Галичины". Этому есть масса подтверждений в самих львовских СМИ. Кроме того, украинские информагентства преспокойно размещали фотографии с этой церемонии, демонстрируя и сами марки.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Генпрокурор Украины нашел своего двойника среди бойцов дивизии СС
Уже из этого видно, кто врет, — посольство России или "разоблачители фейков" от Сороса. Можно было бы придраться к слову "власти" в твите дипломатов. Но дело в том, что мероприятия в честь "Галичины" действительно проходили под эгидой львовских властей. О чем публично заявил сам глава Львовской областной администрации, и это зафиксировано на официальном сайте этого учреждения. Мало того, погашением провокационных марок эти акции не ограничились. В честь эсэсовской дивизии были организованы торжественный концерт, демонстрация под названием "Марш вышиванок" с символикой нацистской дивизии, возложение цветов на мемориал "Галичины" и даже конкурс детских рисунков. Таким образом, фейк распространило не посольство России в ЮАР, а ресурс, якобы ведущий борьбу с фейками.

© StopFake.orgЗаставка программы StopFake news
© StopFake.org
Заставка программы StopFake news

Примерно так же StopFake отнесся к сообщению РИА Новости о словах скандально известного главы украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича по поводу выгодного отличия дивизии СС "Галичина" от Красной армии. StopFake заявил, что российское агентство якобы "манипулировало" этой цитатой, а затем… процитировал ту же фразу, которую привело и РИА Новости.

И совсем уж смешно выглядит утверждение, что "российские СМИ манипулировали информацией о концерте в одном из киевских клубов, где "множество" украинцев якобы прославляли нацистскую Германию". На самом деле их было не "множество", а всего-то 300 человек, успокаивает своих читателей сайт. Но если вы заглянете по ссылке на источник, который цитирует StopFake, то увидите, что там и идет речь о 300 посетителях скандального концерта, а слово "множество" — это тоже выдумка "борцов с фейками".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
"Прежде всего украинский солдат": Порошенко рассказал, кто победил нацизм
Так совпало, что обширное "расследование" от StopFake вышло буквально на следующий день после того, как украинский блогер Анатолий Шарий обнародовал нашумевшие материалы о консуле Украины в Гамбурге Василии Марушинце, который на протяжении многих лет прославлял нацизм и нацистскую идеологию, размещал антисемитские посты в соцсетях, писал "Быть фашистом — это почетно". Но соросовские "разоблачители" предпочли "не заметить" эти новости. Как и тот факт, что в 1994 году Марушинец, будучи тогда сельским головой села Великий Раковец (Закарпатская область), увековечил там в названиях улиц имена лидеров УПА Бандеры и Шухевича.

А буквально сразу после скандала появилось и видео, на котором еще один представитель местной украинской власти отличился резкими антисемитскими высказываниями: городской голова Сколе (Львовская область) Владимир Москаль разродился "лекцией" о роли евреев в проблемах Украины. В частности, к такой "проблеме" он отнес то, что именно евреи "помогли Сталину разгромить Гитлера".

Все это не мешает ресурсам вроде StopFake продолжать утверждать, что нацизма, антисемитизма и ксенофобии на Украине нет. А если многочисленные факты говорят об обратном, просто называть их фейками.

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