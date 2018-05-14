МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Украине бурно обсуждают ситуацию с консулом Украины в Гамбурге Василием Марушинцом, отстраненным руководством МИД от службы за публикацию антисемитских записей в соцсетях.

На высказывания дипломата обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий. Так, на своей странице в фейсбуке Марушинец писал, что "быть фашистом — почетно", и показывал свою версию флага Украины со свастикой. За два дня видео Шария набрало более 500 тысяч просмотров. Ролик заметили во внешнеполитическом ведомстве, рассматривается вопрос об отзыве консула в ближайшее время.

По словам директора Украинского еврейского совета Эдуарда Долинского, оскандалившийся дипломат давно увлекался идеологией националистов и даже увековечил память Бандеры и Шухевича в названиях улиц села, головой которого он был.

"Все так удивляются, что в МИДе консулом работает антисемит. Друзья, их там много. Просто не все такие дураки, как Марушинец. <…> Мало того что они попадают туда. Так они еще там и размножаются. Папа Марушинец работает консулом в Гамбурге, а его дочь в консульстве Украины в Мюнхене", — отметил Долинский.

Белорусский писатель Сергей Климкович соглашается с тем, что в ситуации с дипломатом-националистом нет ничего удивительного.

"Змеиное кубло нацизма, ксенофобии, тупого легкомыслия, ну и подлого криводушия заодно — это теперь все ветви власти укрорейха", — написал Климкович в твиттере.

Ничего удивительного в скандале с группой украинских дипломатов-националистов нет. Змеиное кубло нацизма, ксенофобии, тупого легкомыслия, ну и подлого криводушия заодно — это теперь все ветви власти укрорейха.

Консул в Германии и его тортик к 60-летию, надписанный Майн капмф — это феерия! pic.twitter.com/SfhXxQBJpI — Климкович Сергей (@klims72) 14 мая 2018 г.

По словам блогера Максима Бужанского, разоблачение Марушинца появилось в "неподходящий момент" для Киева.

"Немножко неудобно, как раз в тот момент, когда наш МИД предупреждает весь мир о том, что Германия вознамерилась доминировать в Европе. Кому из МИДа верить, может спросить европейский обыватель? Замминистра, выводящей на чистую воду Меркель? Или консулу в Гамбурге, мечтающему уничтожить евреев, русских, а если повезет, то и поляков с венграми. Честно говоря, консул явно убедительнее министра", — пишет Бужанский.

Пользователи Сети считают, что блогеру удалось вскрыть серьезные проблемы внутри украинского внешнеполитического ведомства.

"Информационная бомба. Тут весь МИД гнать надо. Оправдания нет. Но, как всегда, будут врать и выкручиваться", — пишет пользователь imelchukov в комментариях к ролику Шария.

"Мне одному кажется, или Климкин, как министр европейской страны, после такого разоблачения должен подать в отставку? Ведь доказательства неопровержимы", — недоумевает Levichev.

"ничего особенного"..это будущий консул UK в Германии..НАЧАЛО 2000-х..в собственном кабинете.. pic.twitter.com/Oo4TTSDnaB — Tatiana (@Litania340) 14 мая 2018 г.

"Очередное чисто арийское лицо родом с какой-нибудь Жмеринки и вдобавок патриот Украины, живущий в Гамбурге. От любви к родине, естественно", — саркастически замечает пользователь Игорь Контузоров.

Комментируя эту историю, израильский политолог Цви Ариэли предложил президенту Украины Петру Порошенко лично сгладить скандал.

"Неужели нацист, антисемит, ксенофоб и извращенец Василь Марушинец — консул Украины в Германии? Ущипните меня. Если так, то президент Порошенко должен публично покаяться за безумную кадровую политику", — написал Ариэли в фейсбуке.

Подробнее о событиях на Украине читайте на портале Украина.ру