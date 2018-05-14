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"Быть фашистом почетно": в соцсетях раскритиковали украинского консула

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2018 (205)
17:0014.05.2018
(обновлено: 17:35 14.05.2018)
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© Depositphotos / BychykhinЗдание Министерства иностранных дел Украины в КиевеЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Depositphotos / Bychykhin

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Украине бурно обсуждают ситуацию с консулом Украины в Гамбурге Василием Марушинцом, отстраненным руководством МИД от службы за публикацию антисемитских записей в соцсетях.

На высказывания дипломата обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий. Так, на своей странице в фейсбуке Марушинец писал, что "быть фашистом — почетно", и показывал свою версию флага Украины со свастикой. За два дня видео Шария набрало более 500 тысяч просмотров. Ролик заметили во внешнеполитическом ведомстве, рассматривается вопрос об отзыве консула в ближайшее время.

По словам директора Украинского еврейского совета Эдуарда Долинского, оскандалившийся дипломат давно увлекался идеологией националистов и даже увековечил память Бандеры и Шухевича в названиях улиц села, головой которого он был.

"Все так удивляются, что в МИДе консулом работает антисемит. Друзья, их там много. Просто не все такие дураки, как Марушинец. <…> Мало того что они попадают туда. Так они еще там и размножаются. Папа Марушинец работает консулом в Гамбурге, а его дочь в консульстве Украины в Мюнхене", — отметил Долинский.

Белорусский писатель Сергей Климкович соглашается с тем, что в ситуации с дипломатом-националистом нет ничего удивительного.

"Змеиное кубло нацизма, ксенофобии, тупого легкомыслия, ну и подлого криводушия заодно — это теперь все ветви власти укрорейха", — написал Климкович в твиттере.

По словам блогера Максима Бужанского, разоблачение Марушинца появилось в "неподходящий момент" для Киева.

"Немножко неудобно, как раз в тот момент, когда наш МИД предупреждает весь мир о том, что Германия вознамерилась доминировать в Европе. Кому из МИДа верить, может спросить европейский обыватель? Замминистра, выводящей на чистую воду Меркель? Или консулу в Гамбурге, мечтающему уничтожить евреев, русских, а если повезет, то и поляков с венграми. Честно говоря, консул явно убедительнее министра", — пишет Бужанский.

Глава МИД Украины Павел Климкин
© AP Photo / Ronald Zak
"Пыль в глаза". Мнение об обещаниях Киева проверить консула на антисемитизм
Пользователи Сети считают, что блогеру удалось вскрыть серьезные проблемы внутри украинского внешнеполитического ведомства.

"Информационная бомба. Тут весь МИД гнать надо. Оправдания нет. Но, как всегда, будут врать и выкручиваться", — пишет пользователь imelchukov в комментариях к ролику Шария.

"Мне одному кажется, или Климкин, как министр европейской страны, после такого разоблачения должен подать в отставку? Ведь доказательства неопровержимы", — недоумевает Levichev.

"Очередное чисто арийское лицо родом с какой-нибудь Жмеринки и вдобавок патриот Украины, живущий в Гамбурге. От любви к родине, естественно", — саркастически замечает пользователь Игорь Контузоров.

Комментируя эту историю, израильский политолог Цви Ариэли предложил президенту Украины Петру Порошенко лично сгладить скандал.

"Неужели нацист, антисемит, ксенофоб и извращенец Василь Марушинец — консул Украины в Германии? Ущипните меня. Если так, то президент Порошенко должен публично покаяться за безумную кадровую политику", — написал Ариэли в фейсбуке.

Подробнее о событиях на Украине читайте на портале Украина.ру

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
почему я не удивлён? Вообще не удивлён.
17:06
14.05.2018
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Basil Fedorov
Думаю отмаз героев истории уже готов-" кремлевская пропаганда, порочащая честь мундира сотрудников МИДа." Но ещё посмеёмся..
17:10
14.05.2018
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