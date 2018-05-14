МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Украине бурно обсуждают ситуацию с консулом Украины в Гамбурге Василием Марушинцом, отстраненным руководством МИД от службы за публикацию антисемитских записей в соцсетях.
На высказывания дипломата обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий. Так, на своей странице в фейсбуке Марушинец писал, что "быть фашистом — почетно", и показывал свою версию флага Украины со свастикой. За два дня видео Шария набрало более 500 тысяч просмотров. Ролик заметили во внешнеполитическом ведомстве, рассматривается вопрос об отзыве консула в ближайшее время.
Этот блог заставит вас, мягко говоря, "прозреть". https://t.co/fX2xq4pS5G https://t.co/fX2xq4pS5G— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 12 мая 2018 г.
По словам директора Украинского еврейского совета Эдуарда Долинского, оскандалившийся дипломат давно увлекался идеологией националистов и даже увековечил память Бандеры и Шухевича в названиях улиц села, головой которого он был.
"Все так удивляются, что в МИДе консулом работает антисемит. Друзья, их там много. Просто не все такие дураки, как Марушинец. <…> Мало того что они попадают туда. Так они еще там и размножаются. Папа Марушинец работает консулом в Гамбурге, а его дочь в консульстве Украины в Мюнхене", — отметил Долинский.
Белорусский писатель Сергей Климкович соглашается с тем, что в ситуации с дипломатом-националистом нет ничего удивительного.
"Змеиное кубло нацизма, ксенофобии, тупого легкомыслия, ну и подлого криводушия заодно — это теперь все ветви власти укрорейха", — написал Климкович в твиттере.
Ничего удивительного в скандале с группой украинских дипломатов-националистов нет. Змеиное кубло нацизма, ксенофобии, тупого легкомыслия, ну и подлого криводушия заодно — это теперь все ветви власти укрорейха.— Климкович Сергей (@klims72) 14 мая 2018 г.
Консул в Германии и его тортик к 60-летию, надписанный Майн капмф — это феерия! pic.twitter.com/SfhXxQBJpI
По словам блогера Максима Бужанского, разоблачение Марушинца появилось в "неподходящий момент" для Киева.
"Немножко неудобно, как раз в тот момент, когда наш МИД предупреждает весь мир о том, что Германия вознамерилась доминировать в Европе. Кому из МИДа верить, может спросить европейский обыватель? Замминистра, выводящей на чистую воду Меркель? Или консулу в Гамбурге, мечтающему уничтожить евреев, русских, а если повезет, то и поляков с венграми. Честно говоря, консул явно убедительнее министра", — пишет Бужанский.
"Информационная бомба. Тут весь МИД гнать надо. Оправдания нет. Но, как всегда, будут врать и выкручиваться", — пишет пользователь imelchukov в комментариях к ролику Шария.
"Мне одному кажется, или Климкин, как министр европейской страны, после такого разоблачения должен подать в отставку? Ведь доказательства неопровержимы", — недоумевает Levichev.
"ничего особенного"..это будущий консул UK в Германии..НАЧАЛО 2000-х..в собственном кабинете.. pic.twitter.com/Oo4TTSDnaB— Tatiana (@Litania340) 14 мая 2018 г.
"Очередное чисто арийское лицо родом с какой-нибудь Жмеринки и вдобавок патриот Украины, живущий в Гамбурге. От любви к родине, естественно", — саркастически замечает пользователь Игорь Контузоров.
Комментируя эту историю, израильский политолог Цви Ариэли предложил президенту Украины Петру Порошенко лично сгладить скандал.
"Неужели нацист, антисемит, ксенофоб и извращенец Василь Марушинец — консул Украины в Германии? Ущипните меня. Если так, то президент Порошенко должен публично покаяться за безумную кадровую политику", — написал Ариэли в фейсбуке.
Подробнее о событиях на Украине читайте на портале Украина.ру