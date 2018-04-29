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В мире

В Киеве заявили, что дивизия СС "Галичина" была лучше Красной армии

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2018 (336)
05:0229.04.2018
(обновлено: 05:04 29.04.2018)
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© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фотоУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Дивизия СС "Галичина", воевавшая в годы войны на стороне нацистской Германии, в выгодную сторону отличалась от Красной армии, об этом заявил глава украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович.

Флаг Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Вятрович поддержал идею о переименовании Днепропетровской области

"Мобилизованных в дивизию "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но это не из любви немцев к украинцам — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян", — написал Вятрович в Facebook.

В то же время, комментируя шествие во Львове в честь годовщины создания "Галичины", глава ИНП выразил мнение, что такое событие не должно праздноваться на Украине. "В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково — как пушечное мясо", — считает он.

Сторонники политических реформ и сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине предложили переименовать Раду из-за "советского наследия"
Владимир Вятрович известен как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. В соответствии с документом, на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие памятники.

Дивизию СС "Галичина" создали в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная Армия разгромила это соединение возле города Броды.

На Украине к дивизии относятся неоднозначно: некоторые политические силы утверждают, что "Галичина" боролась за независимость страны, другие уверены, что она выступала на стороне нацистов.

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В мире
Комментарии
17 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Andrew Mark
Господи, дай разуму древним потомкам шумеров.
Бендеровцы ваши вшей кормили по лесным норам пока солдаты Красной армии их выковыривали.
А когда этих карателей, перед народом на виселицу вели, за убийства детей, женщин и стариков, они в штаны делали.
По описанию очевидцев тех лет, вонь стояла страшная.
05:10
29.04.2018
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Иван
Своё приемущество "галычина" показала в битве под Бродами,сразу перестав существовать))). Петро Алексеечу, под рюмочку, надо почитать воспоминания фашистких командиров данного карательного подразделения: о повальном пьянстве и дезертирстве "туземной дивизии сс". Впрчем в украинской армии,с тех времён, мало что изменилось.
05:12
29.04.2018
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