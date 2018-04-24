Охота на "русских ботов". Британское правительство попалось на лжи

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Русские боты и тролли резко активизировались в связи с событиями в Сирии и отравлением Скрипалей. Во всяком случае, так следует из официального заявления британского правительства, озвученного лично Терезой Мэй. Чиновники Уайтхолла даже точно знают, насколько выросла активность ботов: на четыре тысячи процентов.
На самом деле это реальные люди, причем никакого отношения к России не имеющие. И журналистам The Guardian, как и другим британским СМИ, опубликовавшим ту же "новость", ничего не стоило в этом убедиться.
Так, аккаунт @Ian56789, упомянутый в докладе правительства, принадлежит пенсионеру, подданному Соединенного Королевства. С ним легко можно связаться, что и сделало РИА Новости. Иэн узнал о том, что он объявлен "русским ботом", именно от вашего покорного слуги, приславшего ему ссылку на статью в The Guardian.
Чего и не подумали сделать журналисты. Даже после того, как "русский бот" лично побывал в студии телеканала Sky News, то есть "развиртуализировался", как принято говорить в интернете.
Я попросил Хезер Стюарт, автора вышеупомянутой статьи в The Guardian, пояснить, почему два пользователя твиттера названы "русские боты". Британская журналистка ответила коротко: "Это не мой анализ, а правительства", вызвав бурю критики в Сети. Ей указали, что она не стенографистка правительства и что газета, навешивая ярлыки на конкретных людей, должна бы для начала попробовать связаться с ними и проверить факты.блогер сирийского происхождения Марам Сусли. Это легко было установить в Википедии или на ее личном блоге в YouTube. Более того, даже в твиттере аккаунт девушки верифицирован, то есть проверен на подлинность, о чем свидетельствует соответствующий значок.
Газета The Times, развернувшая атаку против всех публичных персон, осмеливающихся критиковать политику Запада в отношении Сирии, в статье "Тролли Скрипаля мобилизовались, чтобы распространять "новости" о бомбежках" указала на "хайли лайкли" русского тролля, который выдает себя за "активистку из Финляндии" Citizen Halo. Со ссылкой на представителя американского Atlantic Council Бена Ниммо газета увязала якобы фальшивую "финляндку" с "российской машиной дезинформации".
Конечно, автор статьи тоже не удосужился выйти на контакт с Citizen Halo, о чем она сообщила в интервью РИА Новости. "Русский тролль" рассказала, что родилась в городке Йювяскюля (центральная Финляндия), где и живет по сей день. В своем видеообращении к пользователям она тоже вынуждена была "развиртуализироваться" и объявить: "Я не русский тролль, а бабушка из Финляндии, убежденный противник войны. Что можно было бы легко проверить, поскольку я в твиттере более девяти лет".
Как видим, жертвами "охоты на русских ботов" в основном оказываются блогеры, которые к России никогда никакого отношения не имели. Просто их мнение не нравится редакторам и "кремленологам" из Atlantic Council. Но достается и выходцам из России. Так, известная пианистка Валентина Лисица, проживающая ныне за рубежом и активно выступающая в Сети под ником Ластик и Абырвалг, рассказала РИА Новости, что Дебора Хейнс и к ней обращалась. В итоге Валентина публично потребовала не донимать ее преследованиями в Сети за "мыслепреступление".
Как сообщили нам некоторые из блогеров, упомянутые в докладе британского правительства и статьях западной прессы, они консультируются с юристами на предмет подачи исков в суд за клевету. Газеты, навесившие на реальных людей ярлык "боты", извиняться не торопятся. Ведь тогда придется прямо и открыто признать: правительство Ее Величества откровенно соврало своим согражданам, слепо доверившись сомнительным докладам американского Atlantic Council. А если соврали в этом, то могли соврать и в остальном, что касается "дела Скрипаля" и "химического отравления" в Сирии.