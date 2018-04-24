РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Охота на "русских ботов". Британское правительство попалось на лжи

08:0024.04.2018
(обновлено: 08:04 24.04.2018)
144361
© AFP 2018 / Adrian DennisУчастники акции протеста в Лондоне в масках, изображающих Терезу МэйУчастники акции протеста в Лондоне в масках, изображающих Терезу Мэй
© AFP 2018 / Adrian Dennis

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Русские боты и тролли резко активизировались в связи с событиями в Сирии и отравлением Скрипалей. Во всяком случае, так следует из официального заявления британского правительства, озвученного лично Терезой Мэй. Чиновники Уайтхолла даже точно знают, насколько выросла активность ботов: на четыре тысячи процентов.

Полицейский в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
The Telegraph узнала о "серьезном прорыве" следствия в "деле Скрипаля"
Практически все британские СМИ опубликовали эти заявления, не подвергнув никакому анализу и не перепроверив "факты". Газета The Guardian в статье "Россия распространяет фейковые новости посредством ботов в твиттере после отравления в Солсбери" привела примеры "базирующихся в России аккаунтов": "Один бот, @Ian56789, с 7 апреля распространял по 100 постов в день и за 12 дней охватил аудиторию в 23 миллиона пользователей… У другого, @Partisangirl, — 61 миллион пользователей и 2300 постов за тот же период". По мнению The Guardian, это "русские боты", то есть компьютерные программы, автоматически рассылающие сообщения определенного характера.

На самом деле это реальные люди, причем никакого отношения к России не имеющие. И журналистам The Guardian, как и другим британским СМИ, опубликовавшим ту же "новость", ничего не стоило в этом убедиться.

Так, аккаунт @Ian56789, упомянутый в докладе правительства, принадлежит пенсионеру, подданному Соединенного Королевства. С ним легко можно связаться, что и сделало РИА Новости. Иэн узнал о том, что он объявлен "русским ботом", именно от вашего покорного слуги, приславшего ему ссылку на статью в The Guardian.

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото
© AP Photo / PA/Andrew Matthews
Если бы Россия хотела отомстить Скрипалю, его бы не обменяли, заявил Лавров
Иэн рассказал, что на днях, одновременно с выходом доклада Уайтхолла, был заблокирован администрацией Twitter. По его словам, никто — ни составители доклада, ни Twitter, ни журналистка The Guardian — с ним не контактировал. В результате шума, поднятого читателями Иэна, подтвердившими его личность, аккаунт разблокировали, а администрация Twitter принесла извинения.

Чего и не подумали сделать журналисты. Даже после того, как "русский бот" лично побывал в студии телеканала Sky News, то есть "развиртуализировался", как принято говорить в интернете.

Стоп-кадр интервью пенсионера из Великобритании, зарегистрированного в твиттере под ником @Ian56789, каналу Sky News
Стоп-кадр интервью пенсионера из Великобритании, зарегистрированного в твиттере под ником @Ian56789, каналу Sky News

Я попросил Хезер Стюарт, автора вышеупомянутой статьи в The Guardian, пояснить, почему два пользователя твиттера названы "русские боты". Британская журналистка ответила коротко: "Это не мой анализ, а правительства", вызвав бурю критики в Сети. Ей указали, что она не стенографистка правительства и что газета, навешивая ярлыки на конкретных людей, должна бы для начала попробовать связаться с ними и проверить факты.

Сотрудники английской полиции в Солсбери
© AP Photo / Matt Dunham
СМИ назвали "бывшего агента ФСБ" подозреваемым в отравлении Скрипалей
Тем более что другой "русский бот" (ник @Partisangirl) — известная австралийская журналистка и блогер сирийского происхождения Марам Сусли. Это легко было установить в Википедии или на ее личном блоге в YouTube. Более того, даже в твиттере аккаунт девушки верифицирован, то есть проверен на подлинность, о чем свидетельствует соответствующий значок.

Стоп-кадр видеообращения блогера Марам Сусли, зарегистрированной в твиттере под ником @Partisangirl
Стоп-кадр видеообращения блогера Марам Сусли, зарегистрированной в твиттере под ником @Partisangirl

Газета The Times, развернувшая атаку против всех публичных персон, осмеливающихся критиковать политику Запада в отношении Сирии, в статье "Тролли Скрипаля мобилизовались, чтобы распространять "новости" о бомбежках" указала на "хайли лайкли" русского тролля, который выдает себя за "активистку из Финляндии" Citizen Halo. Со ссылкой на представителя американского Atlantic Council Бена Ниммо газета увязала якобы фальшивую "финляндку" с "российской машиной дезинформации".

Конечно, автор статьи тоже не удосужился выйти на контакт с Citizen Halo, о чем она сообщила в интервью РИА Новости. "Русский тролль" рассказала, что родилась в городке Йювяскюля (центральная Финляндия), где и живет по сей день. В своем видеообращении к пользователям она тоже вынуждена была "развиртуализироваться" и объявить: "Я не русский тролль, а бабушка из Финляндии, убежденный противник войны. Что можно было бы легко проверить, поскольку я в твиттере более девяти лет".

Стоп-кадр видеообращения женщины из Финляндии, зарегистрированной в твиттере под ником Citizen Halo
Стоп-кадр видеообращения женщины из Финляндии, зарегистрированной в твиттере под ником Citizen Halo

Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Британцы извинились за действия властей в письмах российским дипломатам
Как сообщила нам Citizen Halo, к ней примерно месяц назад обращалась редактор The Times Дебора Хейнс с вопросом: "Исследователь идентифицировал вас как пророссийского тролля. Это правда?" Судя по скриншотам, предоставленным нам, блогер тут же это опровергла. Однако газета утверждает, что Citizen Halo не отреагировала на запрос.

Как видим, жертвами "охоты на русских ботов" в основном оказываются блогеры, которые к России никогда никакого отношения не имели. Просто их мнение не нравится редакторам и "кремленологам" из Atlantic Council. Но достается и выходцам из России. Так, известная пианистка Валентина Лисица, проживающая ныне за рубежом и активно выступающая в Сети под ником Ластик и Абырвалг, рассказала РИА Новости, что Дебора Хейнс и к ней обращалась. В итоге Валентина публично потребовала не донимать ее преследованиями в Сети за "мыслепреступление".

На месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 12 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
Лондону не хватает жертв в "деле Скрипаля". Жертвой сделали RT

Как сообщили нам некоторые из блогеров, упомянутые в докладе британского правительства и статьях западной прессы, они консультируются с юристами на предмет подачи исков в суд за клевету. Газеты, навесившие на реальных людей ярлык "боты", извиняться не торопятся. Ведь тогда придется прямо и открыто признать: правительство Ее Величества откровенно соврало своим согражданам, слепо доверившись сомнительным докладам американского Atlantic Council. А если соврали в этом, то могли соврать и в остальном, что касается "дела Скрипаля" и "химического отравления" в Сирии.

Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
zabloczkijt
соврали и соврали. раньше с рук сходило - сойдет и сейчас.
08:10
24.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена