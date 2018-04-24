Охота на "русских ботов". Британское правительство попалось на лжи

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Русские боты и тролли резко активизировались в связи с событиями в Сирии и отравлением Скрипалей. Во всяком случае, так следует из официального заявления британского правительства, озвученного лично Терезой Мэй. Чиновники Уайтхолла даже точно знают, насколько выросла активность ботов: на четыре тысячи процентов.

Практически все британские СМИ опубликовали эти заявления, не подвергнув никакому анализу и не перепроверив "факты". Газета The Guardian в статье "Россия распространяет фейковые новости посредством ботов в твиттере после отравления в Солсбери " привела примеры "базирующихся в России аккаунтов": "Один бот, @Ian56789, с 7 апреля распространял по 100 постов в день и за 12 дней охватил аудиторию в 23 миллиона пользователей… У другого, @Partisangirl, — 61 миллион пользователей и 2300 постов за тот же период". По мнению The Guardian, это "русские боты", то есть компьютерные программы, автоматически рассылающие сообщения определенного характера.

На самом деле это реальные люди, причем никакого отношения к России не имеющие. И журналистам The Guardian, как и другим британским СМИ, опубликовавшим ту же "новость", ничего не стоило в этом убедиться.

Так, аккаунт @Ian56789, упомянутый в докладе правительства, принадлежит пенсионеру, подданному Соединенного Королевства. С ним легко можно связаться, что и сделало РИА Новости. Иэн узнал о том, что он объявлен "русским ботом", именно от вашего покорного слуги, приславшего ему ссылку на статью в The Guardian.

Иэн рассказал, что на днях, одновременно с выходом доклада Уайтхолла, был заблокирован администрацией Twitter. По его словам, никто — ни составители доклада, ни Twitter, ни журналистка The Guardian — с ним не контактировал. В результате шума, поднятого читателями Иэна, подтвердившими его личность, аккаунт разблокировали, а администрация Twitter принесла извинения

Чего и не подумали сделать журналисты. Даже после того, как "русский бот" лично побывал в студии телеканала Sky News, то есть "развиртуализировался", как принято говорить в интернете.

Стоп-кадр интервью пенсионера из Великобритании, зарегистрированного в твиттере под ником @Ian56789, каналу Sky News Стоп-кадр интервью пенсионера из Великобритании, зарегистрированного в твиттере под ником @Ian56789, каналу Sky News

Я попросил Хезер Стюарт, автора вышеупомянутой статьи в The Guardian, пояснить, почему два пользователя твиттера названы "русские боты". Британская журналистка ответила коротко: "Это не мой анализ, а правительства", вызвав бурю критики в Сети. Ей указали, что она не стенографистка правительства и что газета, навешивая ярлыки на конкретных людей, должна бы для начала попробовать связаться с ними и проверить факты.

Стоп-кадр видеообращения блогера Марам Сусли, зарегистрированной в твиттере под ником @Partisangirl Стоп-кадр видеообращения блогера Марам Сусли, зарегистрированной в твиттере под ником @Partisangirl

Газета The Times, развернувшая атаку против всех публичных персон, осмеливающихся критиковать политику Запада в отношении Сирии, в статье "Тролли Скрипаля мобилизовались, чтобы распространять "новости" о бомбежках" указала на "хайли лайкли" русского тролля, который выдает себя за "активистку из Финляндии" Citizen Halo. Со ссылкой на представителя американского Atlantic Council Бена Ниммо газета увязала якобы фальшивую "финляндку" с "российской машиной дезинформации".

Конечно, автор статьи тоже не удосужился выйти на контакт с Citizen Halo, о чем она сообщила в интервью РИА Новости. "Русский тролль" рассказала, что родилась в городке Йювяскюля (центральная Финляндия), где и живет по сей день. В своем видеообращении к пользователям она тоже вынуждена была "развиртуализироваться" и объявить: "Я не русский тролль, а бабушка из Финляндии, убежденный противник войны. Что можно было бы легко проверить, поскольку я в твиттере более девяти лет".

Стоп-кадр видеообращения женщины из Финляндии, зарегистрированной в твиттере под ником Citizen Halo Стоп-кадр видеообращения женщины из Финляндии, зарегистрированной в твиттере под ником Citizen Halo

Как сообщила нам Citizen Halo, к ней примерно месяц назад обращалась редактор The Times Дебора Хейнс с вопросом: "Исследователь идентифицировал вас как пророссийского тролля. Это правда?" Судя по скриншотам, предоставленным нам, блогер тут же это опровергла. Однако газета утверждает, что Citizen Halo не отреагировала на запрос.

Как видим, жертвами "охоты на русских ботов" в основном оказываются блогеры, которые к России никогда никакого отношения не имели. Просто их мнение не нравится редакторам и "кремленологам" из Atlantic Council. Но достается и выходцам из России. Так, известная пианистка Валентина Лисица, проживающая ныне за рубежом и активно выступающая в Сети под ником Ластик и Абырвалг, рассказала РИА Новости, что Дебора Хейнс и к ней обращалась. В итоге Валентина публично потребовала не донимать ее преследованиями в Сети за "мыслепреступление".

Как сообщили нам некоторые из блогеров, упомянутые в докладе британского правительства и статьях западной прессы, они консультируются с юристами на предмет подачи исков в суд за клевету. Газеты, навесившие на реальных людей ярлык "боты", извиняться не торопятся. Ведь тогда придется прямо и открыто признать: правительство Ее Величества откровенно соврало своим согражданам, слепо доверившись сомнительным докладам американского Atlantic Council. А если соврали в этом, то могли соврать и в остальном, что касается "дела Скрипаля" и "химического отравления" в Сирии.